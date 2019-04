Mai multe case din Pipera au fost sparte in noaptea de Inviere. S-a actionat la pont, iar paza era precara Cinci case din zona Pipera-Voluntari au fost sparte in noaptea de Inviere, iar hotii se pare ca au actionat la pont, pentru ca toti proprietarii erau plecati in vacanta. In plus, paza complexului rezidential este mai mult decat precara, asa ca gardianul nu le-a pus hotilor nicio problema.



In complexul rezidential exista 200 de vile si un bloc de apartamente, iar toate sunt pazite, teoretic, de un singur om, care sta intr-o ghereta, aflata la intrarea principala, relateaza ProTV.



Complexul are si sistem de supraveghere video, dar paznicul spune ca de vreo opt luni camerele nu… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

