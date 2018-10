Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe caramizi au cazut, duminica dimineata, de pe acoperisul unei case in Sectorul 2 al Capitalei dupa seismul cu magnitudine 5,8 produs in judetul Buzau si resimtit puternic in Bucuresti. Nimeni nu a fost ranit in urma incidentului. In imobilul aflat pe Strada Maica Domnului din…

- Un cutremur cu magnitudinea ML 3.5 a fost inregistrat la ora 23.25, in judetul Buzau, la 113 kilometri adancime. Epicentrul a fost localizat la 72.7 km E de Brasov, 75.7 km NE de Ploiesti, 118 km V de Braila, 119 km S de Bacau, 119.7 km V de Galati si 126.3 km N de Bucuresti. Anterior acestuia, la ora…

- Sectia 556 din Sectorul 3 al Capitalei a fost inchisa aproape doua ore de la inceperea votului, pentru ca a lipsit presedintele desemnat, iar alegatorii arondati au incercat sa voteze mergand la alta sectie. Presedintele si-a motivat absenta explicand ca nu a fost anuntat la timp.

- Mii de cladiri din Bucuresti raman un pericol public, din cauza fatadelor care stau sa cada. Asta, deşi a trecut un an de când Consiliul General al Capitalei a adoptat o hotărâre care prevedea că municipalitatea să reabiliteze clădirile din fonduri publice. Conform…

- Baiatul care si-a ucis bunica intr-un apartament din Sectorul 1 al Capitalei in primavara acestui an nu este scolarizat si nu participa la cursurile de invatamant in nicio scoala, sustin reprezentantii ISMB, precizand ca motivul ar fi clasele aglomerate si lipsa locurilor, scrie Mediafax.“Acum…

- Polițiștii din București sunt in alerta, dupa ce un barbat inarmat cu un cuțit și cu o cagula pe fața a amenințat-o pe casierița unei banci din Sectorul 2. Ca printr-o minune, femeia nu a fost ranita și, spun surse din randul anchetatorilor, unul dintre angajati l-a impins pe atacator spre iesire, iar…

- Un intreg bloc de locuințe din Sectorul 5 al Capitalei a ars, mai multe persoane fiind ranite. Ulterior, s-a aflat ca blocul nu are nici macar autorizație de construire și oamenii plateau totul prin rate la dezvoltator, pe baza unui ante-contract.Citește și: VIDEO - Viorica Dancila o COMITE…

- Zona Pietei Sudului a Capitalei devine un pol „fierbinte“ pentru piata imobiliara locala, in conditiile in care acolo a fost realizat cel mai recent proiect de infrastructura, dar si una dintre cele mai ample expansiuni ale unui centru comercial – Sun Plaza.