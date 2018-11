Mai multe cadre didactice acuzate ca ar fi beneficiat de gradatii de merit ilegal

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au facut luni patru perchezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov si Dambovita si au adus la sediul politiei pentru audieri, 39 de persoane banuite de savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata.

- Cel puțin 35 de profesori din Ilfov sunt acuzați ca ar fi primit gradații de merit in baza unor documente false. Polițiștii fac la aceasta ora mai multe percheziții in acest caz, in Ilfov, București și Dambovița, patru persoane fiind suspecte in acest dosar. Suspecții sunt doi barbați și doua femei,…

- Patru perchezitii au fost efectuate luni in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov si Dambovita, la locuintele unor persoane acuzate ca ar fi falsificat certificate si diplome, in baza carora peste 35 de cadre didactice, din cadrul mai multor institutii de invatamant din Ilfov, ar fi beneficiat…

- Mai multi angajati ai Scolii Gimnaziale “Corneliu Coposu” sunt suspectati de fals in inscrisuri oficiale si fals in declaratii, intr-un dosar instrumentat de catre procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Zalau. In acest sens, in cursul zilei de vineri, 2 noiembrie, mai multi politisti si procurori…

- Rezultatele finale obținute la concursul pentru selecția in funcția de profesor metodist pentru anul școlar 2018-2019, in etapa a doua, au fost afișate pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman. Potrivit acestora, opt cadre didactice din Teleorman au fost admise dupa ultima proba din cadrul…

- Sistemul educational trebuie sa ofere tinerilor competentele necesare pe piata muncii, inclusiv in ceea ce priveste adaptarea la provocarile unei societati digitalizate, le-a transmis vineri presedintele Klaus Iohannis participantilor la evenimentul "Contributia educatiei la dezvoltarea Romaniei moderne",…

- Ziua Pompierilor va fi marcata joi, la nivel national, prin ceremonii militare, expozitii, competitii sportive, aplicatii demonstrative si prin amenajarea unor puncte mobile de informare preventiva. In Bucuresti, in Piata Constitutiei va avea loc un eveniment in care vor fi acordate distinctii familiilor…

- Suntem intr-un moment emotionant, un moment in care, dupa o bine-meritata vacanta, copiii se gandesc ca vor ajunge intr-un loc care le ofera o lume a cunoasterii, a experientelor, chiar daca de astazi vin diminetile in care se vor trezi mai devreme. Pentru unii, este o prima experienta, un inceput de…