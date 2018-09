Stiri pe aceeasi tema

- Imagini incredibile cu un cadavru de porc plutind pe Dunare, au facut inconjurul Internetului. Potrivit obiectivbr.ro, un cetațean a descoperit ca ceva plutește pe apa, in dreptul Trecerii Bac de la Insula Mare. Cand s-a apropiat, și-a dat seama ca este un porc și a inceput sa filmeze. ”Uitați cum trece…

- Imagini cu cadavre de porci au fost postate pe Facebook de un tulcean, care susține ca leșurile au fost vazute pe Dunare, in dreptul localitații Partizani. Autoritațile spun ca leșurile aruncate in apele curgatoare sunt periculoase, scrie Mediafax. Mai multe comentarii insoțesc imaginea și…

- "Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti a confirmat existenta virusului pestei porcine africane la TEBU Consult, a doua ferma ca marime din Europa, unde sunt 135.000 - 140.000 de capete, in trei ferme. Am trimis vineri dimineata probele la laboratorul national de referinta si rezultatele…

- Cele doua tinere disparute in Dunare, la Braila, dupa petrecerea de majorat au fost gasite. Fetele au intrat in apa dupa ce s-au distrat prietenii in ziua care trebuia sa fie una din cele mai fericite din viata lor. Pompierii și scafandrii le-au cautat doua zile in...

- Ana și Mirela și-au gasit sfarșitul inghițite de valuri. Cele doua fete au mers cu mai mulți prieteni la o petrecere de majorat, pe malul Dunarii. Tinerii au cantat și au dansat, și s-au simțit bine. La un moment dat, au intrat in apa sa se racoreasca, fara sa se gandeasca la tragedia ce avea sa…

- Oamenii au sesizat autoritatile cu privire la situatie si au atras atentia ca pot fi cadavrele unor porci morti din cauza pestei africane. Locuitorii din Galati si Braila spun ca apa contaminata cu virusul letal poate ajunge pe toate campurile cultivate din zona, prin sistemul de irigatii.

- Cursurile de Maiestrie Artistica "Master Classes", oferite de soprana Mariana Nicolesco in anii in care nu se organizeaza Festivalul si Concursul International de Canto "Hariclea Darclee", s-au deschis luni, la Teatrul "Maria Filotti" din Braila si se vor desfasura pe parcursul a sapte zile. Editia…

- Trei zile de doliu national in Grecia in urma catastrofalelor incendii, in timp ce salvatorii cauta posibilii supravietuitori.