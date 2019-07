Stiri pe aceeasi tema

- RATBV S.A. a anunțat ca suspenda, din data de 17.07.2019, circulația autobuzului de pe linia 61. Acest traseu asigura legatura intre capatul de linie Livada Poștei și diferite obiective turistice sau culturale situate in zona centrului vechi al orașului. „Masura este determinata de considerente ce țin…

- RATBV S.A. suplimenteaza semnificativ de luni, 15 iulie a.c., capacitatea de transport de pe traseul cu indicativul 17 B, care asigura legatura intre capetele de linie Gara Brașov și Timișul de Jos. Astfel, daca pana acum erau realizate 15 curse in fiecare zi de lucru și șase curse in zilele de sambata…

- Trei zile, autobuzele de pe linia 22 vor ajunge la Stadionul Tineretului pe strada Lunga. Traseu deviat va avea si linia RATBV 41! Conducerea RATBV a anuntat ca autobuzele de pe liniile 22 si 41 vor circula pe trasee deviate deviat in perioada 20 iunie (de la ora 8.00) – 22 iunie (pana la…

- RATBV S.A. suspenda sambata și duminica, respectiv in zilele de 8 și 9 iunie 2019, timp de cateva ore, circulația autobuzelor de pe linia 20, Livada Poștei – Poiana Brașov. Masura este determinata de desfașurarea la sfarșitul acestei saptamani, pe Drumul Poienii (DN 1E), a unei competiții auto, respectiv…

- Transportul in și dinspre Poiana, pe linia 20 a vehiculelor pe doua roti va fi gratuit! RATBV asigura si in acest an, incepand cu luna iunie, transportul bicicletelor pe linia 20 Livada Postei – Poiana Brasov. Spre deosebire de anul trecut, cand, pentru fiecare cursa se platea cate…

- Dupa ce de la 1 ianuarie, RATBV SA a inceput sa asigure transportul in zona metropolitana pe traseul Brasov – Cristian, din data de 2 iulie 2019, autobuzele operatorului de transport al Brasovului ar urma sa ajunga si in alte localitati din jurul Brasovului. Dupa cum a declarat directorul RATBV…

- In garajul RATBV au ajuns si primele autobuze articulate de capacitate mai mare Reprezentantii Karsan Automotive, companie care produce in Turcia autobuze sub licenta italiana Menarinibus, au anuntat ca au finalizat de asamblat si ultimele autobuze din lotul de 105 contractate de operatorul de transport…

- Camere de luat vederi in toate salile de clasa. Masura a fost propusa de inspectorul scolar general al judetului Brasov, Ariana Bucur. E obligatoriu insa acordul fiecarui parinte Social-democratii brasoveni au prezentat vineri, intr-o conferinta de presa, realizarile actualului Guvern in domeniul…