- Valul de refugiati din Europa a condus la prabusirea sistemelor de monitorizare din punctele de trecere a frontierelor, a declarat Filippo Grandu, Inaltul Comisar al Natiunilor Unite pentru Refugiati. Numai conflictul din Siria a condus aproape 10 milioane de cetațeni sa caute refugiu in strainatate.…

- Noua lege cu privire la etichetele pentru produsele alimentare a fost publicata in Monitorul Oficial. Potrivit noilor prevederi, ambalajele vor trebui sa conțina informații privind protectia sanatatii consumatorilor si utilizarea sigura a unui produs alimentar

- "Sambata seara, in Bucuresti si in alte orase din tara au loc proteste de sustinere a luptei impotriva justitiei, de atentionare a PSD asupra faptului ca scoate Romania din Europa cu fiecare nou gest. USR sustine manifestarile si este alaturi de cetatenii care au decis sa manifesteze pasnic pentru…

- Afacerile din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) au crescut, in primele 11 luni din 2017, atat ca serie bruta, cat si care serie ajustata cu 7,6%, comparativ cu aceeasi perioada din 2016, potrivit datelor Institutul National de Statistica (INS), publicate marti,…

- Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Brasov a desfasurat sute de controale, independent sau in echipe mixte, formate alaturi de comisari de la Protectia Consumatorilor si de inspectori de la Directia de Sanatate Publica (DSP) Brasov, in scopul asigurarii starii de sanatate…

- Președintele FRH se declara optimist inaintea turneului de calificare al naționalei masculine in play-off-ul pentru Campionatul Mondial din 2019. „Nu neaparat caștigarea Trofeului Carpați ma face sa fiu optimist inaintea acestui turneu de calificare, ci modul in care baieții au pregatit in ultima luna…

- Un incendiu puternic a izbucnit, marți seara, la o hala de producție a produselor alimentare de la Topoloveni. Din primele informații de la fața locului, incendiul se manifesta pe o suprafața de circa 1.600 de metri patrați. Pana la acest moment, nu sunt victime. Potri vit Inspectoratului pentru Situații…

- Cancelarul german Angela Merkel afirma in discursul sau de Anul Nou ca va colabora cu Franta pentru a tine unita Uniunea Europeana si se angajeaza sa formeze ”fara intarziere” un nou guvern al Germaniei, relateaza Bloomberg.

- In premiera, vor fi stabilite cerinte generale de igiena a produselor alimentare pe intreg lanțul alimentar. Parlamentul a aprobat, in ședința din 21 decembrie curent, Legea privind Cerințele generale de igiena a produselor alimentare, in lectura finala, cu votul a 61 de deputați. Astfel, se vor stabili…

- Activitatea de control desfasurata de Directia Sanitara Veterinara si Siguranta Alimentelor Timis a scos la iveala numeroase probleme in cadrul unitatilor verificate. Astfel, au fost controlate 91 de unitati, fiind constatate si sanctionate cu contraventii 36 de cazuri in care s-au incalcat normelor…

- Comisia Europeana a prezentat miercuri doua propuneri legislative pentru facilitarea modului in care companiile, in special IMM-urile, isi vand produsele in Europa si pentru consolidarea controalelor efectuate de autoritatile nationale si agentii vamali pentru impiedicarea vanzarii produselor nesigure…

- SA MANCAȚI CU BUCURIE, SANATATE SA VA FIE!!! Cu ocazia Sarbatorilor de Iarna si a diferitelor manifestari traditionale organizate la nivel de localitati, se produc si se comercializeaza cantitati apreciabile de produse alimentare de origine animala si vegetala, iar valorificarea acestora, in alte conditii…

- In incercarea de a descuraja agresiunea rusa, Statele Unite ale Americii intentioneaza sa faca in urmatorul an noi investitii pentru modernizarea unor baze aeriene din Europa, printre care si cea din Campia Turzii.

- In Moldova au fost aprobate noi cerințe pentru informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, etichetele acestora fiind completate cu informații noi. Acest fapt il prevede o Legea privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, pe care Parlamentul a adoptat-o in…

- Afacerile din comert (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) au crescut in primele zece luni cu 7,6% fata de perioada similara a anului trecut, in timp ce in octombrie vanzarile s-au majorat cu 12,4% comparativ cu aceeasi luna din 2016. Fata de luna precedenta, comertul a…

- Un nou raport publicat miercuri, 13 decembrie, evidențiaza realizarile celor cinci fonduri ale UE de la inceputul perioadei de finanțare, in condițiile in care punerea in aplicare a programelor din perioada 2014-2020 a atins in prezent viteza de croaziera. Pana in octombrie 2017, aproape jumatate din…

- "Inflatia a surprins din nou in noiembrie. Rata lunara a fost de 0.66% ceea ce a dus la o rata anuala a inflatiei de 3.23% fata de 2.63% in luna anterioara. Preturile produselor alimentare au crescut cu 0.57% intr-o luna, cele ale produselor non-alimentare au avansat cu 0.86% (pe seama cresterii preturilor…

- Inspectorii din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor au efectuat, in luna noiembrie, circa 8.900 de controale in unitati de producere si depozitare a produselor alimentare, a celor de baut si in depozitele de fructe, seminte si legume. Controalele au vizat…

- Ministrii de externe ale tarilor europene au respins cu fermitate apelul prim-ministrului israelian, Benjamin Netanyahu, de a urma exemplul lui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, noteaza The Guardian. In prima sa vizita la Bruxelles in ultimii 22 de ani, premierul…

- E jale in comerțul clujean. Igiena precara in magazine, amenzi mai mari ca la București Directiile judetene sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor precum si a municipiului Bucuresti au desfașurat 8.884 de controale in unitatile din industria agroalimentara. Acestea…

- Iata explicatia migrarii popoarelor din Asia mica si din Africa in Europa. Aceasta migratie este sustinuta si finantata de catre fortele oculte interesate sa conduca planeta Pamant. Descoperirea TIR-ului cu cele 71 de cadavre de imigranti din Austria nu este intamplatoare. A fost facuta ca sa sensibilizeze…

- In cursul lunii noiembrie, Directiile judetene sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor au desfasurat 8.884 de controale in unitatile din industria agroalimentara care desfasoara ...

- Vanzarile de haine, incaltaminte si accesorii contrafacute in Uniunea Europeana sunt de aproape 10% din totalul vanzarilor din acest sector in UE, arata un studiu realizat de agentia europeana pentru proprietatea intelectuala. Astfel afacerile legitime din intreaga Europa pierd 43,3 miliarde de euro…

- Fostul suveran al Romaniei Mihai I - care a devenit pentru prima oara rege la doar cinci ani, iar mai tarziu, in al doilea razboi mondial, a pus la cale destituirea omului forte pronazist Ion Antonescu, pentru ca ulterior sa fie fortat sa abdice sub amenintarea armei de guvernul condus de comunisti…

- Secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, incepe luni un turneu european de cinci zile, care va include Bruxellesul (Belgia), Viena (Austria) și Parisul (Franța), pe fondul zvonurilor legate de o posibila demitere a sa de catre președintele Donald Trump, informeaza EFE. Aceasta ar fi a șaptea…

- In continuare, ea va urma procedura parlamentara si va intra in dezbatere la Camera Deputatilor. „Majoritatea PSD-ALDE din Camera Deputatilor ar trebui sa se aplece cu atentie asupra considerentelor avute in vedere in initierea si promovarea acestui proiect de lege”spune deputatul Glad Varga.…

- Deputatul buzoian a semnat, impreuna cu alți parlamentari, mai multe proiecte legislative prin care se incurajeaza investițiile in zonele montane care astfel „vor deveni atractive atat pentru dezvoltarea fermelor și unitaților de procesare, cat și pentru turism”. Deputatul social-democrat Danuț Pale,…

- Comisia Europeana (CE) a adoptat luni norme care vor face ca platile electronice in magazine si online sa fie mai sigure. Acest lucru le va permite consumatorilor sa aiba acces la solutii mai convenabile, mai eficiente din punctul de vedere al costurilor si mai inovatoare, oferite de prestatorii de…

- Institutul Oncologic „Ion Chiricuța” din Cluj-Napoca (IOCN) a fost acreditat și a primit denumirea de „Clinical Cancer Center” din partea instituției de profil europene, Organisation of European Cancer Istitutes (OECI), ceea ce reprezinta o premiera pentru Romania și o recunoaștere a faptului ca unitatea…

- La sesizarea Serviciului Vamal, inspectorii postului de control sanitar-veterinar si fitosanitar al Agentiei Nationale pentru Siguranta Alimentelor dislocat la vamaTudora, raionul Stefan Voda, au efectuat controlul repetat al unui lot de 17 mii 950 de kilograme de marar si patrunjel importat din…

- Presedintele UDMR Covasna, Tamas Sandor, a declarat ca desi organizatia judeteana si-a atins obiectivul stabilit, campania de strangere de semnaturi continua. 'La noi in judet, intr-o luna de zile, deci din 27 septembrie si pana in 27 octombrie, am finalizat ce ne-am propus, chiar am depasit.…

- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, abordeaza intr-un editorial pentru cotidianul „Adevarul“ relatiile dintre Europa si Africa, un subiect tot mai important pentru Uniunea Europeana.

- Teste de laborator au confirmat suspiciunile conform carora produsele alimentare de import comercializate in Letonia si produsele acelorasi branduri care se vand in Europa de Vest nu sunt de aceeasi calitate, a anuntat marti Autoritatea Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor din Letonia,…

- Cu toate ca pretul oualor aproape ca s-a dublat in mai putin de o luna, statistica lunii octombrie arata ca scumpirea a fost de doar 6,63%. Daca in urma cu o luna in magazine se mai gaseau oua la pretul de 50 de bani bucata, acum pretul oului se apropie de 1 leu. Este de asteptat ca…

- Șeful Cecenie, Ramzan Kadirov, a sugerat cetațenilor ruși sa aleaga drept destinație pentru sarbatorile de iarna - Cecenia sau alta regiune a Rusiei, dar nu țarile europene. ”Unii prefara sa aleaga țarile europene pentru a sarbatori Anul Nou, eu insa vin cu un apel catre cetațenii ruși caci in prezent…

- Ex – Președintele Curții Constituționale a R. Moldova, reprezentantul R. Moldova la Comisia de la Veneția, Alexandru Tanase, este convins ca mesajele Președintelui de Onoare al Partidului Unitații Naționale (PUN), Traian Basescu, vor schimba într-o oarecare masura mentalitatea moldovenilor,…

- Romania avea la finele primului semestru un stoc de retail modern de 3,56 milioane de mp, din care centrele comerciale reprezinta 57%, piata locala situandu-se printre ultimele pozitii intre tarile europene din punct de vedere al densitatii de spatii comerciale la mia de locuitori, potrivit…

- In cursul lunii septembrie, Direcțiile județene sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor precum și a municipiului București au desfașurat 8.892 de controale in unitațile din industria agroalimentara care desfașoara activitați in domenii precum: fabricarea produselor de morarit, a painii,…

- Dupa ce au verificat pietele, comisarii de la protectia consumatorilor au trecut la controale in lanturile de hypermarketuri. Nici aici, surprizele nu au intarziat sa apara. In general, clientii erau atrasi de oferte mincinoase sub reclama produselor vandute la promotie. In realitate, acestea aveau…

- Producatorul de anvelope premium Nokian Tyres a obținut o noua serie de evaluari excepționale anul acesta in testele independente dedicate anvelopelor de iarna, organizate de cluburile de automobile europene și publicațiile de specialitate. Grație inovației sale continue, standardului de calitate premium…

- Parlamentul a adoptat in cea de-a doua lectura Legea despre informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare, comunica Noi.md. Inițiativa impune comercianților obligația de a include pe ambalaj informații ce țin de identitatea, compozitia, proprietatile produsului alimentar, informatii privind…

- Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Prahova a venit cu sfaturi importante adresate cumparatorilor in legatura cu achiziționarea produselor alimentare. In primul rand, spun comisarii CJPC, produsele alimentare trebuie achiziționate din spații special amenajate și autorizate cu aceasta…

- Etichetele produselor alimentare destinate comercializarii vor fi completate cu noi informații, potrivit proiectului legii privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare, discutat astazi de Parlament în a doua lectura, scrie radiochisinau.md Eticheta va conține…

- "Cand am avut ocazia sa fiu consilierul primului ministru timp de zece zile, o performanta greu de egalat, am avut o idee vizavi de fondurile europene pe care am sustinut-o, si anume ca Romania poate aduce in maximum trei ani de zile cele 23 de miliarde de euro alocate de la Comisia Europeana. Cum…

