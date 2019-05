Mai multe alimente vor fi INTERZISE din 2021! Sigur le consumi si TU

Membrii Comisiei Europene au adoptat o noua masura istorica pentru statele UE. Mai exact, acestea vor fi obligate sa limiteze acizii trans din alimente. Este vorba despre grasimile cele mai nocive pentru organismul uman, responsabile pentru zeci de decese in fiecare an. De-a lungul timpului, doctorii nutriționiști din intreaga lume au avertizat asupra pericolului uriaș la care ne expunem, in urma consumului de alimente ce conțin acizi trans. Practic, vorbim despre cele mai daunatoare grasimi conținute de alimente, responsabile pentru declanșarea afecțiunilor cardio-vasculare, accidentelor vascular-cerebrale,…