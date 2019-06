Mai multe acte de violență înregistrate în școlile din județ Foto: arhiva Un raport recent al Inspectorarului Școlar Județean Buzau arata ca, in perioada septembrie 2018 – iunie 2019, s-au inregistrat 109 acte de violența in unitațile de invațamant, cele mai multe, 65 reprezentand atacuri la persoana – 50 semnalate in mediul rural și 15 in orașe. Peste 170 de elevi s-au ales cu nota scazuta la purtare, alți 5 s-au ales cu bursele de studiu retrase ca urmare a comportamentului neadecvat in școlie in care invața. Cele mai frecvente cauze, identificate de reprezentanții IȘJ sunt situația financiara precara a elevilor proveniti mai ales din medii defavorizate;… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Preșcolarii, școlarii și liceenii din unitațile de invațamant din municipiu au fost angrenați, și in anul școlar care tocmai se incheie, in proiectele „Eco-Școala”, respectiv „Eco-Gradinița”, inițiate de RER SUD SA,. „Peste 12.000 de copii și tineri din unitațile de invațamant buzoiene au fost angrenați…

- Gheorghe Hagi, antrenorul-patron al celor de la Viitorul Constanța, unul dintre cei mai mari fotbaliști romani din toate timpurile, a fost subiect de discuție inainte de alegerile Europarlamentare de duminica. Cu o zi inainte de scrutin, Hagi a declarat: "La vot? Nici nu știam. Noi muncim, noi facem…

- ARAD. Scoala, incotro? Greu de spus in aceste vremuri tulburi in care sistemul de invatamant romanesc sufera la fiecare pas, la fiecare declaratie facuta de oficiali. Dincolo de reabilitarea salariala a profesorilor, care au inceput sa castige mai bine in ultimul timp, si dincolo de elevii…

- Sindicalistii din invatamantul preuniversitar iesean au facut public un scurtmetraj despre bullyingul impotriva profesorilor. Acestia au propus si adoptarea unei legi care sa impiedice abuzurile asupra cadrelor didactice.

- S a aprobat numarul de locuri pentru sesiunea de admitere 2019 la Academia de Politie ldquo;A. I. Cuza", precum si pentru Scolile de Agenti si Subofiteri ale MAI la care admiterea se va sustine in ianuarie 2020 Astfel, la Academia de Politie sunt disponibile 770 de locuri pentru cele 6 facultati, iar…

- Ministrul Educatiei Nationale, Ecaterina Andronescu, a afirmat marti, la Targu Mures, ca in viitorul apropiat se va centra pe transformarea tuturor scolilor profesionale in scoli profesionale duale si ca se...

- Bullying-ul in scoli plaseaza Romania pe locul 3 la nivel european in privinta fenomenului, arata un raport al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, iar aproape 400.000 de elevi sunt amenintati cu bataia si 220.000 – batuti in mod repetat de colegi, potrivit studiului national al Salvati Copiii.…

- Pentru a putea raspunde cererilor tuturor parintilor care le-au trecut pragul pentru a-si inscrie copiii la clasa pregatitoare, mai multe scoli din judet au solicitat Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Suceava suplimentarea numarului de locuri in aceste clase.Pentru cinci scoli din judet s-a ...