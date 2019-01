Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat marti ca au inceput controalele la maternitati, unde se verifica, printre altele, daca procedurile si protocoalele de dezinfectie sunt conforme, informeaza AGERPRES . “Cred ca au inceput de ieri (controalele in maternitati – n.r.). Ordinul a ajuns la Directiile…

- Autoritatea Nationala de Managament al Calitatii in Sanatate a anuntat, luni, ca numai 15,65% dintre spitalele evaluate pe baza standardelor recunoscute international indeplinesc conditiile de acreditare.”Numai 23 de spitale din cele 147 evaluate, pana in prezent, in conformitate cu aceste…

- Proportia persoanelor adulte in varsta de munca (15-64 ani), care iau parte la programe de educatie formala sau non-formala ori la programe de formare profesionala (training), a crescut in ultimul deceniu in Uniunea Europeana, de la 35,2% in 2007 la 45,1% in 2016, insa Romania se situeaza pe ultimul…

- In 2016, cea mai ridicata rata de participare la programele de educatie sau formare profesionala se inregistra in Olanda (64,1%) si Suedia (63,8%). In Austria, Ungaria, Finlanda, Marea Britanie, Germania, Franta si Germania, rata de participare la programele de educatie sau formare profesionala era…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a declarat, joi, pentru HotNews.ro, ca in cazul in care, in urma controlului efectuat de Ministerul Sanatații și Direcția de Sanatate Publica, se va confirma infecția cu stafilococ auriu, se poate suspenda temporar activitatea secției de nou-nascuți de la Maternitatea…

- Raportul de specialitate releva, totodata, ca 59% dintre romani fac economii in fiecare luna, valoarea medie a economiilor lunare fiind de 480 lei (104 de euro). Din totalul celor care pun bani deoparte 65% sunt barbati. Motivele pentru care romanii economisesc sunt: cheltuielile neprevazute (75%),…

- "Nu cred ca e normal sa vorbim de fiecare data cand ne autosesizam legat de o problema, dar pot sa spun acum: ne-am sesizat de 47 de ori in noua luni pentru fiecare lucru nelalocul lui care ni s-a parut ca se intampla. Am sanctionat 23 de manageri. (...) Este vorba de sanctiuni in urma actiunilor…

- In Romania volumul total de vehicule comerciale inmatriculate a scazut cu 17% in septembrie 2018 (1.692 masini) fata de septembrie 2017 (2.038 masini), dar in perioada ianuarie – septembrie 2018 este consemnat un plus de 11,4%, de la 17.371 unitati anul trecut la 19.348 in acest an. Inmatricularile…