- Stadionul de 52 de milioane de euro de la Craiova s-a confruntat la inceputul meciului din aceasta seara cu Astra cu o noua hiba. Mai exact, tabela de marcaj de pe noul "Oblemenco" a intampinat probleme tehnice in startul partidei. ...

- Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) a impartit noul plafon celor 15 banci finantatoare, putin peste 500 milioane de lei revenind uneia dintre cele mai mari banci care activeaza pe piata.

- Au trecut doua luni de la startul uneia dintre cele mai severe competiții sportive televizate, concursul Exatlon difuzat de Kanal D. Și mai urmeaza alte trei luni! Dupa cum știm, la startul showului care se filmeaza in Republica Dominicana s-au prezentat 20 de oameni, imparțiți in doua tabere: Faimoșii…

- PRIMA CASA, BCR 2018. Dobanda de 2% plus ROBOR Creditul "Prima Casa" al BCR are o dobanda de 2% + ROBOR pe o durata de trei luni, un avans minim de 5% si comision zero pentru analiza dosarului. In plus, clientii pot beneficia de aprobarea financiara valabila timp de 90 de zile. Daca persoana…

- PRIMA CASA 2018. BCR va acorda credite de peste un miliard de lei prin noul plafon alocat pentru „Prima Casa„, potrivit unui comunicat al bancii, care anunta ca a primit 511 milioane de lei in cadrul noii editii a programului. PRIMA CASA 2018. PRIMA CASA 2018. Creditul „Prima Casa” al BCR are o dobanda…

- PRIMA CASA 2018: Din noul plafon acordat de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) pentru 15 banci finantatoare, 511 milioane de lei au revenit BCR. ”Fondurile alocate BCR reprezinta 26,5% din totalul celor puse la dispozitie de Ministerul Finantelor Publice pentru…

- Banca Comerciala Romana (BCR) promoveaza o oferta avantajoasa pentru creditul Prima Casa: dobanda de 2% + ROBOR pe o durata de trei luni, avans minim de 5% și comision zero pentru analiza dosarului. In plus, clienții pot beneficia de aprobarea financiara valabila timp de 90 de zile. Daca persoana care…

- Economia Ungariei va creste cu 4% in urmatorii ani, va ajunge la un nivel foarte scazut al somajului pana in 2022, timp in care salariile vor creste, si nu mai are nevoie de fondurile de la Uniunea Europeana pentru a avea succes, a declarat marti premierul ungar Viktor Orban, prezentandu-si agenda…

- Alexandru Petrescu, directorul general al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM) a declarat in cadrul unei conferinte organizate cu ocazia Salonului Imobiliar Bucuresti ca desi programul...

- Regulamentul de implementare a "Programul de stat Prima Casa" a fost astazi publicat in Monitorul Oficial. Documentul aprobat stabilește criteriile pentru beneficiarii de locuințe, dar și pentru bancile comerciale care pot participa in acest program.

- Oficialii ASS FC Vaslui au prezentat noile echipamente de joc cu care vor aborda lupta pentru promovarea in liga a treia. Startul returului din Liga a patra Vaslui, sezonul 2017-2018, se apropie cu pași repezi, retur pe care ASS FC Vaslui il așteapta cu incredere și optimism. Clubul vasluian vine cu…

- Comisia Europeana a anuntat marti ca un pachet de investitii de 1,8 milioane de euro din Fondurile de Coeziune vor finanta masurile de protectie impotriva inundatiilor pentru 11 bazine hidrografice din Romania, inclusiv construirea unor statii pentru masurarea nivelului precipitatiilor precum si infrastructura…

- Copiii care implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2018, inclusiv, pot fi inscriși daca evaluarea dezvoltarii psihosomatice atesta pregatirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregatitoare. Evaluarea dezvoltarii psihosomatice a copiilor se efectueaza sub coordonarea Centrului…

- Fondurile programului „Prima Casa” 2018 au fost distribuite bancilor dupa noi reguli. Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) a anunțat finalizarea distribuirii plafonului de garanții acordat programului „Prima Casa” in 2018. Cele doua miliarde de lei au fost imparțite la…

- Programul „Prima Casa”, initiat de catre Guvern, va preveni reducerea exodului tinerilor peste hotare, pentru ca una dintre necesitatile tinerelor familii este o locuinta. Aceasta tema a fost dezbatuta in cadrul emisiunii „Tema zilei” de la Canal 2, transmite IPN.

- Prima Casa ia startul in 2018 dupa ce Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) a anuntat ca a primiriit, din partea Ministerului Finantelor Publice, acordul de distribuire pentru plafonul de 2 miliarde lei. 0 0 0 0 0 0

- Sapte din 10 romani vor sarbatori traditionalul Dragobete, iar cei mai multi romani vor aloca intre 51 si 100 de lei pentru cadou, cel mai putin dorite cadouri fiind jucariile din plus, potrivit unui sondaj desfasurat de Provident la nivel national. Pe primul loc pe lista articolelor cel…

- Incepand cu 1 iunie 2018, BCR Pensii va plafona valoarea comisionului din contributiile brute la Fondul de Pensii Facultative BCR Plus la maximum 2 lei, in scopul cresterii atractivitatii Pilonului III, al pensiilor facultative.

- Remarci halucinante ale liderului PSD Vaslui, la adresa protestatarilor #rezist. Invitat, la RFI, sa comenteze scandalul din cadrul DNA și intrebat de ce minimalizeaza importanta faptelor de coruptie Dumitru Buzatu a replicat: "Nu minimalizez, dar n-o exagerez, ca aceia care fac... am vazut ca-i…

- Directorul Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, Alexandru Petrescu, a declarat, miercuri, la Timisoara, ca fondurile alocate programului “Prima Casa” sunt in scadere, dar acesta va mai functiona cativa ani, fiind lansat spre deblocarea creditelor pentru achizitia de locuinte.

- Luni seara s-a dat startul celei mai inedite aventuri pentru cele 7 cupluri de vedete care au acceptat provocarea ,,Asia Express”. Prima oprire, Vietnamul, a fost o lectie pentru concurenti, care au fost nevoiti sa se descurce cu un singur euro pe zi mult mai rapid decat se asteptau. Startul cursei…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in funcție de care se calculeaza dobanzile la creditele in lei, a crescut la 2,06%, cel mai mare nivel din ultima luna si jumatate, dupa ce Banca Naționala a Romaniei (BNR) a majorat recent dobanda-cheie . O creștere a ROBOR se vede automat in creșterea ratelor pentru cei cu…

- Kool Things, agenția regionala de PR, marketing și consultanța specializata în promovarea de jocuri video și tehnologiile asociate acestora, anunța extinderea în România a colaborarii cu Razer™, cel mai popular brand de lifestyle pentru gameri la nivel mondial. Astfel, începând…

- Tudorel Toader, ministrul Justitiei, a facut public un raport referitor la investitiile la Curtile de Apel din tara. Concluzia, vazand procentele alocate judetelor, este aceea ca Prahova beneficiaza de cea mai importanta alocare. Vorbim de fonduri pentru finalizarea lucrarilor la Palatul de Justitie…

- Startul campaniei "25 de ani de inovație" este marcat prin lansarea ofertei aniversare: 25% reducere pentru o perioada de 25 de luni pentru pachetele de servicii HAPPY HOME®, care conecteaza intreaga casa și ofera divertisment pentru toata familia - viteze de internet de 150 Mbps, 300 Mbps și 500…

- Plafonul de garanții pentru programul "Prima Casa" 2018 insumeaza doua miliarde de lei, conform datelor oferite de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM).

- "Prea multe lacune in management si in controale". Cu aceasta motivatie, Uniunea Europeana a respins un apel prezentat de Italia si a confirmat taierea celor 380 de milioane de euro din fonduri UE destinate Siciliei, potrivit Rador care citeaza Il Giornale. Printre acuzatiile aduse Italiei se numara:…

- LIVETEXT Simona Halep – Karolina Pliskova, in sferturile Australian Open 2018. Meciul se disputa miercuri, dupa ora 6.00 (Eurosport 1). Halep – Pliskova 6-3, 6-2 ACTUALIZARE 24 ianuarie, ora 8.00. Pliskova a reușit sa intrerupa seria minunata a Simonei Halep, dar nimic nu pare sa puna in pericol victoria…

- Pentru al patrulea an consecutiv, comuna Nusfalau va gazdui Concursul de taierea porcului. Evenimentul va avea loc in 27 ianuarie, in curtea Caminului Cultural, unde echipele de macelari participante isi vor putea pune in valoare talentele de a sacrifica si a prepara mancaruri gustoase din carne de…

- Micii fermieri care vor sa cedeze voluntar terenurile agricole pentru comasare pot primi un sprijin financiar de pana la 1.500 de euro/an prin intermediul submasurii 6.5 "Schema pentru micii fermieri" din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 (PNDR 2020) Potrivit…

- Locuintele din marile orase ale tarii vor continua sa se scumpeasca cu circa 5% si in 2018, dobanda ROBOR s-ar putea dubla, iar programul „Prima Casa“ s-ar putea rezuma la persoanele cu venituri reduse. In aceasta perspectiva, romanii care au ...

- Romanii care vor sa-și ia locuinta prin programul Prima Casa trebuie sa se grabeasca! Pentru 2018, guvernul a aprobat un plafon mai mic pentru programul garantat de stat. De luna viitoare pot incepe depunerea dosarelor.

- Guvernul a aprobat miercuri o hotarâre cu privire la plafonul garantiilor în cazul programului "Prima casa" pentru 2018, acesta fiind de 2 miliarde de lei. Actul normativ modifica si completeaza Hotararea Guvernului nr.

- Simona Halep (26 de ani), locul 1 WTA, a ajuns de cateva zile la Melbourne si se pregateste intens pentru debutul la Australian Open, primul turneu de Grand Slam din acest an. Sportiva noastra ii are alaturi de antrenorii Darren Cahill si Andrei Pavel, dar si pe preparatorii fizici Teo Cercel si Stefan…

- Programul ar urma sa inceapa luna viitoare, iar analistii spun ca fondurile se vor termina repede, mai ales ca plafonul alocat este mai mic decat anul trecut! "Cred ca nu exageram daca spunem ca va fi o nebunie cand vor aparea fondurile, unele banci probabil vor termina in cateva saptamani…

- In urmatorul sfert de secol, in nordul Angliei, de-a lungul unei autostrazi, va creste o padure de 25 de mii de hectare. Ambitiosul proiect prevede plantarea a nu mai putin de 50 de milioane de copaci.

- Principalii factori care au condus la creșterea prețurilor locuințelor noi din Timișoara in 2017 au fost, potrivit lui Catalin Tomescu, reprezentant al companiei de consultanța imobiliara Eugene Estate din Timișoara, puterea de cumparare și creditarea. ”Principalii factori care au condus la…

- Prima Casa 2018. Se anunța un an greu pentru cei ce vor sa cumpere locuinta cu ajutorul programului Prima Casa. Statul da cu jumatate de miliard de lei mai putin pentru garantarea imprumuturilor, asa ca doritorii trebuie sa aiba dosarele bine pregatite, ca sa fie siguri ca bancile le analizeaza in timp…

- Banca Comerciala Romana (BCR) transforma 28 de sucursale din intreaga tara in unitati de tip cashless, care vor derula operatiuni in regim electronic, fara casierii, potrivit unui comunicat al bancii. Conform documentului, procesul de modernizare a reţelei de unităţi BCR marchează…

- Gigantul american Amazon, cel mai mare retailer online din lume, cu afaceri anuale de aproximativ 200 mld. dolari, a lansat oficial campania sa de recrutari pentru noul sau birou din Bucuresti, unde numarul de oameni urmeaza sa ajunga de la cateva zeci in prezent la aproximativ 1.300.

- Dupa ce anul trecut Guvernul PSD-ALDE a bagat mana in buzunarul tinerilor prin scaderea contribuțiilor la Pilonul II de pensii, Post-ul Agenda parlamentara: Iancu Caracota (PNL): Guvernul ingroapa programul Prima Casa. Buget cu 25% mai mic, in 2018 apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- PRIMA CASA 2018. Scaderea fondurilor de la programul Prima Casa ingrijoreaza pe multi, scrie digi24.ro. Aproape doua treimi dintre locuintele noi cumparate anul trecut au fost finantate printr-un asemenea imprumut. Citeste si Se schimba programul Prima Casa: Si bancile vor fi evaluate…

- Reputatul actor a decis sa lamureasca lucrurile in ceea ce privește starea sa de sanatate și medicametele pe care le-ar lua. Florin Piersic, care a fost casatorit cu frumoasa actrița Anna Szeles , a acordat un interviu pentru postul de televiuziune Antena 3, in care a lamurit lucrurile in ceea ce privește…

- Programul national de protectie sociala „Bursa profesionala“, care subventioneaza costurile pentru elevii din invatamantul profesional, inclusiv cel dual pentru nivelul 3 de calificare profesionala, va fi aplicat in continuare de Guvern. Bursa profesionala se acorda tuturor elevilor care…

- Cota de impozitare a veniturilor va scadea de la 16% la 10%, firmele vor functiona dupa regului noi, apare o noua taxa auto, iar salariul minin creste, la fel ca si amenzile. Cateva dintre schimbarile care ne vor influenta din 2018: - Contributiile de asigurari sociale, CAS-ul, vor…

- Dintre cele mai insemnate investiții facute de un om in decursul unei vieții, cumpararea unei locuințe este fara doar și poate una ce presupune o atenție deosebita pentru fiecare detaliu ce o alcatuiește. Pregatirea din timp cu informațiile ce vizeaza intregul proces este necesara și vine ca o recomandare…

- Interul dreapta, Miruna Pica are doar 16 ani și va evolua la echipa clujeana din 2018. Universitatea Cluj joaca o serie de amicale importante în aceasta perioada. În ultimul meci test cu Magura Cisnadie, disputat în Sala Sporturilor ”Horia Demian”, fetele lui Alin Bondar…

- Un numar de 83 de elevi, de gimnaziu și liceu, care au obținut rezultate remarcabile la concursurile și olimpiadele naționale, și 51 de profesori care i-au pregatit vor fi premiați, joi, 21 decembrie 2017, la ora 17.00, la Shopping City Deva, de Primaria Municipiului Deva și Consiliul Local.…

- Un nou raport publicat miercuri, 13 decembrie, evidențiaza realizarile celor cinci fonduri ale UE de la inceputul perioadei de finanțare, in condițiile in care punerea in aplicare a programelor din perioada 2014-2020 a atins in prezent viteza de croaziera. Pana in octombrie 2017, aproape jumatate din…

- Jurnalistii de la site-ul ziarului maghiar Nemzeti Sport au laudat-o pe Cristina Neagu: "Jucatoarea de clasa mondiala Cristina Neagu a tras de una singura echipa Romaniei dupa ea in startul partidei, dar totusi, cehii au incercat s-o scoata din mana. La final, romancelor nu le-a venit sa creada ca…