Mai mult de jumătate din tineri își văd viitorul în AFARĂ! „Astazi, mai mult de jumatate dintre tineri iși vad viitorul in afara Romaniei. Este cea mai dureroasa cifra din istoria noastra recenta. Ca sa va dați seama de dimensiunea acestei drame naționale, gandiți-va ca fiecare dintre noi are in familie sau in grupul de prieteni cel puțin o persoana care lucreaza sau traiește in afara granițelor țarii. Spun asta pentru a ințelege ca emigrația nu este doar o cifra ingrozitoare, este o realitate pe care o experimentam cu toții. Ceilalți, vechile partide și toți cei care au condus Romania vreme de 30 de ani, sunt responsabili pentru cifra asta așa cum arata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele USR, Dan Barna, care candideaza sambata la Congresul USR pentru a fi prezidențiabilul formațiunii, a anunțat ca, potrivit unor statistici, mai mult de jumatate dintre tinerii Romanii iși vad viitorul in afara țarii, fapt de care sunt responsabile vechile partide."Astazi mai mult…

- Dan Barna a anunțat ca pe 14 septembrie va avea loc Congresul USR pentru alegerea președintelui partidului, precizând ca ar dori sa continue mandatul pe care îl are în prezent, scrie Mediafax. El a adaugat ca, în cazul în care va fi desemnat candidat la prezidențiale, atunci…

- Elena Udrea s-a intors in Romania. Chiar ea a confirmat ca este acasa intr-o postare pe pagina ei de socializare. Viitorul ei sot a fost primul care a dat de inteles ca Udrea este acasa. Si-a facut aparitia la geamul vilei in care locuieste cu fiica lor in brate. Azi noapte, Udrea a fost surprinsa intr-un…

- Bogdan Chirieac: In ceea ce privește partidul dumneavoastra, veți avea un candidat unic la președinție sau veți insista acum pe ideea pe care ați avut-o acum cateva zile ca PSD și PRO Romania sa aiba un candidat comun la președinție? ”Ba chiar și ALDE puteți sa adaugați pe aceasta lista pentru…

- Co-președintele USR-PLUS, Dan Barna, a anunțat, vineri, la mitingul din București, ca Alianța va avea candidat la alegerile prezidențiale, relateaza Mediafax.Dan Barna a anunțat, vineri seara, la București ca obiectivul USR-PLUS este ca într-un an și jumatate sa dea României un președinte…

- Taie in carne vie! O multinationala din Romania da afara masiv si pune lacatul pe aproape jumatate din locatii. The post Taie in carne vie! O multinationala din Romania da afara masiv si pune lacatul pe aproape jumatate din locatii appeared first on Renasterea banateana .

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat luni, la Vaslui, ca Romania are nevoie in momentul de fata "sa iasa din cei doi ani si jumatate de cosmar" potrivit Agerpres El a prezentat in cadrul unei conferinte de presa lista candidatilor aliantei la europarlamentare, despre care sustine ca este…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat luni, la Vaslui, ca Romania are nevoie in momentul de fata "sa iasa din cei doi ani si jumatate de cosmar". El a prezentat in cadrul unei conferinte de presa lista candidatilor aliantei la europarlamentare, despre care sustine ca este de departe…