Mai mult de JUMĂTATE din teza de doctorat a lui Darius Vâlcov este plagiată Potrivit PressOne, mai mult de 100 dintre cele 212 de pagini ale tezei de doctorat a lui Darius Valcov, intitulata "Perfectionarea managementului financiar al intreprinderii in perspectiva aderarii Romaniei la Uniunea Europeana", sunt plagiate. Lucrarea a fost sustinuta la un an de la aderarea la UE, in 2008, tema fiind la acel moment depasita. Sursele originale identificate de PressOne sunt exclusiv carti de economie care nu sunt disponibile online. Conducatorul de doctorat al lui Darius Valcov este profesorul Emil Negrea de la FFABBV, care intre timp s-a pensionat. Presupusa cercetare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

