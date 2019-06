Mai mult de jumătate din cheltuielile populaţiei au fost alocate pentru consum, în 2018 Pe de alta parte, cheltuielile pentru achizitia sau constructia unei locuinte sau pentru cumpararea de actiuni reprezinta numai 0,5% din totalul cheltuielilor gospodariilor. Anul trecut, cheltuielile lunare totale pentru o gospodarie au fost, in medie, de 3.667 lei (1.407 lei pe persoana) si au reprezentat 86,2% din nivelul veniturilor totale. 'Principalele destinatii ale cheltuielilor efectuate de gospodarii sunt consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii si transferurile catre administratia publica si privata si catre bugetele asigurarilor sociale, sub forma impozitelor, contributiilor,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

