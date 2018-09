Stiri pe aceeasi tema

- Politia Municipiului Sebes a fost sesizata luni, 10 septembrie 2018, in jurul orei 17.45, de catre un barbat cu privire la faptul ca a fost victima unui accident rutier. In urma cercetarilor efectuate, politistii au constatat ca, un barbat de 48 de ani, din Petresti, in timp ce conducea un autoturism,…

- T-Systems, divizia de servicii IT a Grupului german Deutsche Telekom AG, a anuntat luni ca a ajuns la un acord cu liderii de sindicat privind concedierea a 5.600 dintre cei 17.000 de angajati din Germania, ca parte a strategiei directorului general al companiei, Adel Al-Saleh, de a o readuce pe profit,…

- Un accident rutier s-a petrecut in dimineata de joi, 6 septembrie, peDN 1C, in Buciumi. Evenimentul rutier s-a soldat cu o persoana incarcerata. La fata locului s-au deplasat echipajul de descarcerare din Baia Mare, SMURD, o ambulanta si un echipaj de la punctul de lucru din Somcuta Mare. Victima…

- Cel putin patru persoane au murit si alte 16 au fost ranite miercuri dimineata in orasul Mumbai din India, dupa ce un incendiu a izbucnit intr-o cladire rezidentiala de 17 etaje din zona Parel, au anuntat reprezentantii pompierilor, citati de Reuters.

- Cel putin patru persoane au murit si alte 16 au fost ranite miercuri dimineata in orasul Mumbai din India, dupa ce un incendiu a izbucnit intr-o cladire rezidentiala de 17 etaje din zona Parel, au anuntat reprezentantii pompierilor, citati de Reuters.

- Marți, de 14 august 2018, in jurul orei 17.20, un barbat de 37 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 107 H, intre Sard si Ighiu, nu a adaptat viteza la conditiile de drum, iar intr-o curba a pierdut controlul asupra autoturismului, rasturnandu-se in afara carosabilului. In…

- Un mecanic al unei companii aeriene a furat un avion de pe aeroportul internațional Seattle–Tacoma și a fost urmarit de doua avioane de lupta americane inainte sa se prabușeasca pe o insula aproape nepopulata, potrivit șerifului local, citat de Reuters.

- Imobilul cu 6 etaje s-a prabusit peste o cladire cu 4 etaje in orasul Noida, de la periferia New Delhi. Cel puțin doua persoane au murit, a informat politia. Salvatorii cauta inca persoane care ar putea fi prinse sub daramaturi, relateaza agenția Reuters, preluata de Agerpres.