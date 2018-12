Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de 150 de tari se vor alatura unei conferinte a Organizatiei Natiunilor Unite pentru a adopta un pact global pentru o mai buna gestionare a fluxurilor de migranti, a declarat un oficial ONU, mai putin decat statele care initial au lucrat la acest plan, relateaza Reuters.

- Bulgaria nu va adera la acordul ONU privind reglementarea tratamentului in cazul migrantilor in intreaga lume, a indicat miercuri guvernul de la Sofia, citat de Reuters. ''In aceasta etapa, guvernul bulgar considera ca decizia de a nu adera la acordul 'Global Compact for Safe,…

- Slovacia nu va sprijini pactul Organizatiei Natiunilor Unite privind migratia, a declarat duminica premierul Peter Pellegrini, dupa un summit extraordinar la Bruxelles, transmite Reuters. Pactul global privind migratia sigura, ordonata si reglementata a fost aprobat in luna iulie de toate…

- Andrej Babis, prim-ministrul Cehiei, a declarat joi ca nu dorește sa semneze Acordul ONU privind migrația și ca va discuta acest plan cu partenerul sau de coaliție, relateaza Reuters preluata de mediafax. Acordul ONU privind imigratia a fost aprobat de 193 de tari. Austria, Ungaria si Statele…

- Austria va urma exemplul Statelor Unite si Ungariei si se va retrage din pactul Natiunilor Unite privind migratia, ca urmare a ingrijorarilor legate de faptul ca acesta va estompa linia de demarcatie dintre migratia legala si cea ilegala. Anuntul a fost facut miercuri de guvernul de la Viena, transmite…

- Austria va urma exemplul SUA si al Ungariei, care s-au retras din acordul global al Natiunilor Unite privind migratia, a anuntat miercuri agentia de presa austriaca APA, citata de Reuters. ''Austria nu va semna acordul referitor la drepturile refugiatilor si ale migrantilor, care va fi adoptat…

- Austria ar putea urma exemplul SUA si al Ungariei, care s-au retras din acordul global al ONU privind migratia, a anuntat miercuri guvernul de la Viena, transmite Reuters. 'Pactul global pentru o migratie sigura, ordonata si reglementata' a fost aprobat in luna iulie de toate cele 193 de state…

- Președintele venezuelean Nicolas Maduro a declarat ca evalueaza daca va participa sau nu la ședința Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite din aceasta saptamana de la New York, datorita preocuparilor legate de siguranța sa, relateaza Reuters, citat de Mediafax.