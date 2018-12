Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de 10 avioane de lupta SU-27 si SU-30 pe care Rusia le mobilizeaza pentru a-si consolida fortele aeriene, pe fondul tensiunilor sporite cu Ucraina, au aterizat sambata in Crimeea, relateaza Reuters.

- Rusia a anuntat ca va aduce in Crimeea cel puțin zece avioane de lupta de tip suhoi, dupa ce seful diplomatiei de la Moscova, Serghei Lavrov, a declarat ca Ucraina pregateste o provocare in apropierea peninsulei, pana la sfarsitul anului.

- Rusia ține exerciții navale și cu rachete sol-aer in regiunea Marii Negre, deși in acest moment exista tensiuni in relația cu Ucraina și cu Occidentul din cauza capturarii a trei nave ucrainene langa coasta peninsulei Crimeea, transmite Reuters.

- Al patrulea batalion de sisteme de rachete sol-aer S-400 a intrat joi in serviciu in localitatea Djankoi din nordul Crimeii, in apropiere de granita cu Ucraina, a anuntat agentia de presa rusa oficiala TASS, citand un purtator de cuvant al Flotei Rusiei din Marea Neagra, potrivit Reuters si Unian.'Sisteme…

- Rusia si Ucraina se acuza reciproc ca au incalcat legile maritime internationale duminica, dupa ce autoritatile ruse au incercat sa opreasca doua nave de lupta si un remorcher din Ucraina sa navigheze in jurul Crimeei in drumul spre un port ucrainean, relateaza Reuters si BBC.

- Rusia a anuntat un important exercitiu tactic in Marea Neagra si in Crimeea, implicand zeci de avioane de lupta, ”inclusiv aviatia strategica” si nave. Potrivit ministerului rus al Apararii, cele 50 de avioane, carora li se adauga zece nave, se afla in stare de alerta pentru a se implica in aceste manevre…