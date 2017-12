MAI: Minivacanţa de Crăciun s-a derulat fără incidente grave Aproximativ 23.000 de angajati ai Ministerului Afacerilor Interne au actionat, zilnic, in perioada 23-26 decembrie, pentru asigurarea unui climat de liniste publica si prevenirea faptelor ilegale, astfel incat, minivacanta de Craciun s-a derulat fara incidente grave, informeaza MAI intr-un comunicat de presa transmis AGERPRES.



Potrivit sursei citate, cei peste 8.000 de politisti mobilizati, zilnic, la nivel national, au intervenit la 13.236 de evenimente, dintre care 11.245 sesizate prin 112.



Au fost sesizate 2.887 de infractiuni, cele mai multe fiind contra patrimoniului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

