- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a cerut sefului Politiei Romane sa raspunda, pana miercuri, cat de serioase si de riguroase au fost testarile psihologice in cazul politistului de la Brigada Rutiera banuit de pedofilie, ce calificative profesionale a primit acesta in ultimii ani si cum a fost…

- Marian Godina știa cine este pedofilul din București. Acesta a reacționat imediat pe contul de socializare, unde a scris un mesaj in care se declara revoltat de cele intamplate. Marian Godina a postat pe pagina personala de Facebook un mesaj in care povesteste cum a sesizat autoritatile, dezvaluindu-le…

- Pe cat socant, pe atat de scandalos! Eugen Stan, pedofilul din Capitala, avea un protector ”inalt” la Minister, care in 2016 i-a ”ingropat” un dosar de viol. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a aflat detaliile ascunse din viata pedofilului care a agresat doi copii, vineri dimineata, intr-un lift,…

- Polițiștii din București au anunțat ca l-au prins pe pedofilul care a a abuzat doi copii intr-un bloc din Drumul Taberei. Culmea, polițiștii trimiteau poze cu… colegul lor de la Brigada Rutiera, cerand oamenilor sa-l recunoasca pe ticalos. Poliția are program de recunoaștere faciala a persoanelor și…

- Guvernul primeste o lovitura dura in scandalul iscat dupa ce autoritatile au descoperit ca suspectul care ar fi agresat doi copii, in Capitala, este politist in cadrul Brigazii Rutiere. Deputatul liberal Ovidiu Raetchi sustine ca este nevoie de o schimbare a conducerii MAI si nu numai. "Carmen Dan:…

- Pedofilul din lift este agent de Politie. Barbatul a fost recunoscut de colegii de la Brigada Rutiera. El a fost ridicat de politisti de la biroul la care lucra. Individul se numeste Eugen Stan si este nascut in 1971. El are studii liceale si profesionale. In trecut, Eugen Stan a fost agent de Politie…

- Barbatul care a agresat doi copii in cartierul Drumul Taberei din Capitala a fost reținut, luni, de poliție și dus la audieri. Cei care l-au recunoscut pe suspect sunt polițiști de la Brigada Rutiera, care au susținut ca este coleg cu ei. Timp de patru zile, sute de polițiști l-au cautat pe barbatul…

- 'Ziua de astazi mi-am dorit a fi dedicata unor intalniri cu o parte din oamenii care zilnic sunt in strada avand ca singur scop siguranta si protectia cetatenilor. I-am vizitat pe colegii de la Brigada Rutiera Bucuresti si din cadrul Sectiei 7, precum si pe cei de la Detasamentul de Pompieri 'Mihai…

- "Politia romana a venit si a expus acele proceduri in care ele s-au derulat. Cred ca tehnic trebuie sa va dea detalii in acest moment sefii Politiei Romane. Ei sunt cei care au coordonat si supravegheat derularea acelor proceduri. Eu am vazut o serie de proceduri, nu sunt eu cea care trebuie sa spuna…

- Caz infiorator petrecut intr-o statie de metrou din Capitala. O tanara a murit dupa ce a fost impinsa pe sine, in fata trenului care intra in statia Dristor 1. Suspecta a fost identificata si prinsa in timp record, fiind vorba de o femeie care incercase un gest similar in statia Costin Georgian, tot…

- Biroul Executiv al PNL a luat decizia, luni, de o convoca la Parlament pe ministrul de Interne, Carmen Dan, pe tema interventiei jandarmilor la protestele de duminica din Capitala, a anuntat presedintele liberalilor, Ludovic Orban. Citeste si: Premierul Mihai Tudose arunca BOMBA. Anuntul OFICIAL…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan vrea modificarea prevederilor ordinului privind verificarea celor care conduc masinile MAI, astfel incat sa fie inasprita testarea psihologica si a cunostintelor tehnice pentru soferii care fac acest lucru in mod curent si sa existe „o oarecare relaxare” pentru cei care…

- "Nu-mi cer scuze pentru ca am pronuntat gresit un sunet! Sunt om, nu sunt masina! Imi cer scuze insa pentru iritare, pentru oboseala, pentru momentul in care m-a parasit calmul, pentru ca in loc sa vorbim despre oameni responsabili, care tocmai aratasera ce pot face pentru colegii lor din strada,…

- "Vreti sa va dau eu, acum, nume si pronume si toate cele?", le-a spus Carmen Dan jurnalistilor, la Sibiu, unde a participat la un exercitiu organizat la Centrul Chinologic. Ea a mai afirmat ca soferul autocarului Jandarmeriei "va suporta rigorile". Un autocar inmatriculat la Ministerul de Interne a…

- Deficitul de personal a fost una dintre temele discutate, joi, in judetul Brasov, de ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, cu inspectorii sefi de politie din tara, ministrul subliniind ca in anul 2018 se vor incadra doua promotii de agenti, precum si ofiterii care termina Academia de Politie…