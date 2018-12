Stiri pe aceeasi tema

- Programul asumat de MAI pentru perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2019 este prezentat la Bruxelles de ministrul afacerilor interne, Carmen Dan si are printre prioritati consolidarea securitatii interne a Uniunii, gestionarea frontierelor externe, migratia si combaterea radicalizarii on-line. Reuniunea Consiliul…

- Programul asumat de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2019 este prezentat la Bruxelles de ministrul afacerilor interne, Carmen Dan și are printre prioritați consolidarea securitatii interne a Uniunii, gestionarea frontierelor externe, migrația și combaterea radicalizarii…

- Potrivit unui comunicat, ministrul Turismului, Bogdan Trif, s-a intalnit cu directorul executiv al Comisiei Europene pentru Turism (ETC), Eduardo Santander, in contextul reuniunii Guvernului Romaniei cu reprezentantii Uniunii Europene la Bruxelles, cei doi perfectand detaliile organizarii, in tara…

- Afirmatia privind admiterea Bulgariei in Schengen in 2019, pentru inceput fiind vizate doar frontierele aeriene, ar fi fost facuta la o intalnire cu Tvetan Tvetanov, lider al partidului politic GERB, care a avut loc la Bruxelles si a avut ca tema situatia politica din Europa.De altfel,…

- Presedintele Frantei Emmanuel Macron a afirmat, intr-o declaratie comuna de presa cu Klaus Iohannis, ca Presedintia Consiliului UE care urmeaza sa fie preluata de Romania la 1 ianuarie 2019, va fi marcata de "mize mari", cum ar fi migratia, Brexit si foaia de parcurs pentru viitorul Europei, informeaza…

- Siegfried Muresan a spus, intr-o conferinta de presa, ca presedintia Consiliului UE este cea mai buna oportunitate pe care Romania o are de cand a devenit membru UE, pentru ca putem influenta marile decizii europene, dar si sa punem teme romanesti pe agenda UE. "Guvernul PSD - ALDE condus…

- Presedintia semestriala a Consiliului Uniunii Europene, pe care Romania o va detine in prima jumatate anului viitor, prezinta numeroase oportunitati, insa si riscuri, a declarat miercuri ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, intr-o interventie in ultima zi a conferintei Bucharest…

- „Prezența prim-ministrului Viorica Dancila la Bruxelles și discuțiile avute cu liderii politici din Parlamentul European sunt cat se poate de firești, acestea inscriindu-se in linia acțiunilor de pregatire in vederea preluarii Președinției Consiliului Uniunii Europene la inceputul anului viitor,…