- Traditia spune ca in Joia Mare, numita si Joia Patimilor, gospodinele vopsesc ouale in rosu sau in alte culori, dupa preferinta. Culoarea rosie este insa cea mai folosita deoarece reprezinta sangele lui Iisus Hristos, rastignit pe cruce, pentru mantuirea omenirii. Se spune ca daca ouale sunt inrosite…

- Nu este deloc complicat sa realizați ornamente interesante. Astazi, va prezentam 7 idei simple și economice pentru vopsit oua. Sunt foarte vesele și creative, toți vor dori sa afle secretul acestor frumuseți. 1. Efect de marmorare Luați coji de ceapa și taiați-le bucați foarte mici.…

- Presedintele Klaus Iohannis, alaturi de sotia sa, Carmen, participa sambata seara la slujba de Inviere din biserica parohiala romano-catolica "Sfanta Treime", aflata in Piata Mare din centrul istoric al Sibiului. Inainte de a intra in biserica, cuplul prezidential a salutat jurnalistii prezenti si seful…

- Atenție la vopseaua pentru ouale de Paște: Iata riscurile la care va expuneți / O vopsea pentru oua necalitativa, odata ajunsa în organism, poate provoca intoxicații si indigestii. Practic toata vopseaua pentru ouale de Pasti poate fi toxica, din simplul motiv ca este obtinuta industrial, din…

