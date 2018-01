Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat luni ca Europa si China ar trebui sa coopereze la initiativa "Centura si Drum", un proiect de dezvoltare propus de China care are drept obiectiv sa creeze un nou "Drum al Matasii", informeaza agentia de stiri Reuters.

- CHISINAU, 8 ian — Sputnik. Ian Bremmer, fondatorul organizației Eurasia Group, specializata pe consultanța în materie de politica internaționala, descrie, într-un articol publicat în Times, 10 riscuri majore cu care se va confrunta lumea în anul 2018.…

- Iarna neobișnuit de grea afecteaza mai multe regiuni ale lumii. Un așa-numit ciclon-bomba este prezent in Statele Unite. 17 oameni au murit. Pe unele aeroporturi americane este haos. Și centrul și estul Chinei se confrunta cu ninsori fara precedent.

- Ninsorile abundente care au afectat provincia Anhui din estul Chinei incepand de la 3 ianuarie au provocat moartea a 13 persoane, au anuntat vineri autoritatile guvernamentale provinciale, citate de Xinhua. Cea mai puternica furtuna de zapada din 2008 a afectat pana in prezent 1,06 milioane…

- China intentioneaza sa construiasca un parc tehnologic de 13,8 miliarde de yuani (2,1 miliarde de dolari) dedicat dezvoltarii inteligentei artificiale, scrie CNBC, citand agentia de stiri chineza Xinhua. Campusul va fi ridicat in decurs de cinci ani si se va situa in districtul Mentougou din vestul…

- Spre deosebire de predecesorii sai recenti din fruntea Chinei, Xi Jinping a acaparat orice titlu pus in joc si si-a imortalizat propria ideologie in constitutia partidului. Trump are un concurent, cu alte cuvinte. Pentru prima data de la Mao Zedong, China are un cult viu al personalitatii. Relatiile…

- Președintele francez, Emmanuel Macron, intenționeaza sa efectueze o vizita oficiala in China peste o saptamina, relateaza NOI.md cu referire la presa rusa. Potrivit purtatorului de cuvint oficial al Ministerului Afacerilor Externe al Chinei, Lu Kang, vizita este programata pentru 8-10 ianuarie. Este…

- In versiunea beta a celei de-a unsprezecea editii actualizate a Clasificarii Internationale a Bolilor si Problemelor de Sanatate (ICD-11), dependenta de jocuri a fost inclusa in categoria ”tulburarilor mintale, comportamentale si de neurodezvoltare”. Pentru a justifica diagnosticul acestei afectiuni…

- In orasul Shijiazhuang din China a fost inaugurat un pod suspendat din sticla care este situat la o inaltime de 218 metri si are o lungime de 488 de metri. Podul a fost deschis publicului duminica in judetul Pingshan din provincia Hebei din nordul tarii si atrage deja mii de vizitatori, informeaza Xinhua.…

- China a inchis, de la inceputul anului 2015, peste 13.000 de site-uri pentru ca au incalcat legea ori alte reguli, iar majoritatea oamenilor sustin eforturile guvernului de a face curatenie in mediul online, a anuntat duminica agentia Xinhua, citata de Reuters, scrie news.ro.Guvernul chinez…

- Donald Trump s-a indepartat luni de celebrul sau slogan "America inainte de toate", prezentand o "strategie de securitate nationala" marcata prin trimiterea unor semnale uneori contradictorii in atentia Chinei si a Rusiei, comenteaza AFP.Presedintele republican american, care a marcat o schimbare…

- Cel putin cinci persoane au murit si alte opt au fost ranite in urma unui incendiu ce a izbucnit, miercuri, intr-un cartier din capitala Chinei, Beijing, au anuntat autoritatile locale, relateaza site-ul agentiei Xinhua.

- Fiul lui Leonard Doroftei a petrecut in club, iar gestul facut de acesta a starnit numeroase controverse. Adrian, baiatul fostului sprotiv, a iesit cu prietenii sai in club, iar gestul facut acolo nu a fost privit cu ochi buni de toata lumea.

- Doi pui de leopard al zapezilor raniți se recupereaza dupa ce au fost salvați in Regiunea Autonoma Tibet din sud-vestul Chinei, informeaza sambata Xinhua. Felinele, care aparțin unei specii inclusa pe lista speciilor protejate din China, vor fi eliberate când vor fi capabile…

- Intr-o premiera mondiala, paleontologii au descoperit in China sute de oua fosilizate de hamipterus tianshanensis, o specie de pterozaur care a trait in nord-vestul Chinei cu mai mult de 100 de milioane de ani in urma, scrie National Geographic .

- Cunoscutul fizician britanic Stephen Hawking l-a laudat pe microblogul sau de pe platforma chineza Weibo pe principalul solist al celei mai populare trupe de baieți din China pentru faptul de a-i fi pus o intrebare despre migrația spre alte planete, informeaza Reuters.

- O explozie puternica intr-un mare oraș-port din estul Chinei a provocat duminica prabușirea unor cladiri și a facut cel puțin doi morți și doi raniți grav, potrivit autoritaților, informeaza AFP. Explozia a avut loc în jurul orei locale 9.00 (1.00 GMT) pe un "teren viran"…

- O puternica explozie care s-a produs duminica intr-un mare oraș-port din estul Chinei a facut numeroase victime, a informat televiziunea de stat, citand autoritațile locale, fara sa anunțe deocamdata vreun bilanț uman, relateaza AFP. Incidentul a avut loc în cursul dimineții…

- O puternica explozie care s-a produs duminica intr-un mare oraș din estul Chinei a facut numeroase victime, a informat televiziunea de stat, citand autoritațile locale, fara sa anunțe deocamdata vreun bilanț uman, relateaza AFP Incidentul a avut loc în cursul dimineții în…

- Cu scopul de a transforma China intr-o civilizație ecologica, autoritațile se straduiesc sa restaureze padurile, care vor acoperi aproximativ un sfert din țara, pina in 2020. Aceste acțiuni au luat amploare. Astfel, pina in prezent au fost plantate circa 13 milioane de hectare de terenuri forestiere,…

- Milioane de cadre de rang inalt \\\'din toate regiunile si departamentele de pe intreg teritoriul Chinei\\\' vor avea obligatia sa citeasca si sa studieze noua carte a lui Xi Jinping ce contine gandirea politica si discursurile presedintelui chinez, informeaza joi agentiile Xinhua si EFE.

- Noi inregistrari lansate de grupul pentru drepturile animalelor PETA arata ca magariile din fermele chinezești sunt loviți in cap cu un ciocan. Medicamentul pentru care sunt omorați se numește "ejiao" și este facut din piele de magar. Ejiao a devenit din ce in ce mai popular printre oamenii…

- Polițiștii au intervenit marți seara dupa un apel telefonic anunțand o disputa urmata de focuri de arma intr-o localitate din provincia Guangdong (sud). "Potrivit anchetei preliminare, doua persoane au murit la fața locului, iar alta dupa ce a fost spitalizata. Alte șase persoane au fost ranite",…

- Vedetele care le-a fost interzis sa intre in anumite tari Katy Perry trebuia sa cante in aceasta seara in cadrul show-ului Victoria’s Secret, ce are loc, in premiera in Shanghai. Numai ca, surpriza, artista nu a primit viza de China. Chiar daca e atat de celebra, solista nu are dreptul sa intre in tara.…

- Presedintele american Donald Trump considera ca delegatia chineza trimisa in Coreea de Nord reprezinta "o mutare importanta" in contextul crizei din Peninsula Coreeana, relateaza site-ul agentiei Yonhap. "China trimite o delegatie in Coreea de Nord - o mutare importanta, ramane sa vedem…

- Un teribil carambol produs pe o autostrada din estul Chinei s-a soldat miercuri cu moartea a 18 persoane, au indicat autoritatile, in timp ce imaginile de la locul dramei aratau masini calcinate sau transformate in epave, relateaza AFP.Catastrofa s-a produs in orasul Fuyang, din provincia…

- Seful Departamentului International al Partidului Comunist din China, Song Tao, se va afla vineri in Coreea de Nord ca trimis special al presedintelui Xi Jinping, a informat miercuri agentia Xinhua, citata de EFE, care noteaza ca de mai bine de un an nu au existat vizite ale unor inalti oficiali…

- India va avea nevoie de mai multa energie pentru industrie pana in 2040 decat orice alta tara din lume, potrivit Organizatiei Tarilor Producatoare de Petrol (OPEC), aceasta fiind prima data cand India a intrecut China la capitolul cerere de energie, potrivit CNN Money. „Schimbarea pozitiei…

- Presedintele chinez Xi Jinping a declarat miercuri ca asteapta rezultate 'pozitive si importante' de la vizita omologului sau american Donald Trump la Beijing, informeaza agentia Xinhua, preluata de AFP.Cei doi lideri urmeaza sa discute joi asupra programului nuclear al Coreei de Nord - China…

- Populatia de ursi din specia panda urias care sunt crescuti in captivitate a ajuns la 520 de exemplare pe plan mondial, au anuntat reprezentantii Comitetul Chinez de Tehnologie a Reproducerii Ursilor Panda Urias, marti, cu ocazia conferintei anuale a acestei organizatii, informeaza Xinhua, transmite…

- Președintele american Donald Trump a declarat, în timpul vizitei în Coreea de Sud, ca vremea scuzelor a trecut șica a venit vremea forței în relația cu Coreea de Nord. „Nu ne subestimati, nu ne puneti la încercare”, a fost mesajul transmis de presedintele…

- O echipa de arheologi chinezi a descoperit recent, in orasul Xi'an nord-vestul tarii, trei bai de lux construite in urma cu 2.000 de ani, a anuntat luni departamentul local de patrimoniu, citat de Xinhua. Trei situri vechi, datand din timpul unor dinastii diferite, au fost descoperite de o echipa…

- Pe parcursul secolelor, China a fost unul dintre centrele culturale cu cele mai impresionante elemente arhitecturale. Înaltele cladiri au devenit simbolul numarul unu al Chinei, dar artiștii orientali nu s-au oprit aici. Ei au decis sa cucereasca și lumea sculpturii.

- "O armata de clasa mondiala pana in 2050": este visul presedintelui chinez Xi Jinping. Este motiv de ingrijorare pentru vecinii Chinei? In Asia, daca Beijing trezeste ingrijorare printre statele din regiune, acest lucru nu este perceput, totusi, ca o amenintare imediata, raspuns analistii.

- O armata de clasa mondiala, acesta este visul pe care președintele chinez Xi Jinping il dorește transpus in realitate pana in 2050. Insa in Asia, chiar daca eforturile in acest sens ale Chinei ingrijoreaza vecinii, ele nu reprezinta cu toate acestea o amenințare imediata, potrivit unor experți, relateaza…

- O echipa de arheologi chinezi a dezgropat cele mai mici margele ornamentale, datand din Paleolitic, in regiunea autonoma Ningxia Hui, din nord-vestul Chinei, a informat Xinhua, citata de Agerpres. Margelele, dintr-un material asemanator cojii de ou și cu un diametru de 1,26 milimetri, au fost descoperite…

- China va începe sa foloseasca în viitorul apropiat programe de inteligenta artificiala (AI) în departamentele de resurse umane din cadrul companiilor sale, a anuntat miercuri agentia de presa Xinhua. În cadrul China Human Resource Service Expo 2017, care are…

- Comitetul Central al Partidului Comunist din China l-a reales, miercuri, pe Xi Jinping în functia de secretar general al partidului, acesta urmând sa pastreze si fotoliul de presedinte al statului chinez, informeaza BBC News Online, citat de Mediafax.

- Partidul Comunist din China a adoptat marti un amendament la statutul sau in care este mentionat explicit numele presedintelui Xi Jinping si „Gandirea lui Xi Jinping asupra socialismului cu caracteristici chineze pentru o noua era” drept unul dintre principiile sale conducatoare. Acest fapt il plaseaza…

- Partidul Comunist Chinez a inscris marti ideologia gandirea politica a presedintelui Xi Jinping in statutul sau, plasandu-l pe acesta pe acelasi nivel cu fondatorul Chinei moderne, Mao Zedong, cimentandu-i astfel puterea asupra partidului inaintea alegerii noilor structuri de conducere, informeaza Reuters…

- O echipa de oameni de știința din China a descoperit un cuib fosilizat conținand un nou tip de oua de dinozaur, a anunțat vineri Muzeul de Geologie Anhui, informeaza Xinhua, potrivit Agerpres.

- Un zbor al companiei aeriene interne chineze Lucky Air a fost anulat dupa ce o pasagera a aruncat monede in motorul avionului pentru a avea noroc in timpul calatoriei, fiind vorba de al doilea incident survenit anul acesta, potrivit agenției oficiale Xinhua citata vineri de EFE. Sursa foto:…

- Xi Jinping, presedintele Chinei, a afirmat, miercuri, ca tara sa a intrat intr-o ”noua era” in care trebuie sa ocupe un rol central pe arena internationala, adaugand ca socialismul chinez reprezinta un model de succes pentru tarile aflate in curs de dezvoltare, informeaza BBC News. Declaratiile…

- Beijingul, capitala Chinei, s-a pregatit intens pentru al 19-lea Congres al Partidului Comunist Chinez (PCC), care incepe miercuri si va dura o saptamana, un eveniment crucial pentru viata politica din China, ce are loc o data la cinci ani.

