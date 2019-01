Angajatii Ministerului Afacerilor Interne - pompieri, politisti si jandarmi - au actionat, in ultimele 24 de ore, pentru inlaturarea efectelor vremii severe inregistrate in 16 judete si in Bucuresti.



Potrivit unui comunicat de presa al MAI este vorba despre judetele Arges, Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Dambovita, Gorj, Giurgiu, Hunedoara, Ilfov, Ialomita, Mehedinti, Prahova, Teleorman, Tulcea, Vaslui.



Angajatii MAI au actionat si pentru prevenirea accidentelor, in special pe arterele de circulatie unde s-a depus polei sau s-a circulat in conditii de iarna din cauza…