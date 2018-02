Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Interne si Institutiile Prefectului au elaborat un format standar al paginilor de internet ale prefecturilor pentru a facilita accesul rapid la informatii. Astfel, site-urile sunt acum structurate la fel, iar informatiile se gasesc in aceleasi zone din meniuri. „Noul format…

- Vremea se schimba radical de vineri seara. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare de intensificari ale vantului si precipitatii sub forma de ninsoare si de ploaie, valabila pana duminica seara, la nivelul intregii tari.

- Administratia Nationala de Meteorologie transmite prognoza de vreme pentru perioada 29 ianuarie – 11 februarie, in regiuni din tara. In Transilvania vremea va fi ceva mai calda in prima parte a intervalului, iar apoi va intra intr-un proces de racire spun meteorologii. Transilvania In prima saptamana…

- Potrivit datelor oficiale comunicate de Administratia Nationala de Meteorologie, temperatura exterioara a scazut, miercuri, la ora 8.00, la -19,2 grade Celsius. La aceeasi ora, in municipiul Iasi, termometrele indicau - 19 grade Celsius, iar in municipiul Bacau, -18,4 grade Celsius. Citeste…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o noua avertizare meteo, valabila din 20 ianuarie, ora 15 pana in 21 ianuarie, ora 06.00. Fenomenele vizate sunt ploaie, lapovița și ninsoare și vant moderat in Muntenia și Dobrogea, intensificari ale vantului la munte, local ninsori viscolite in Carpații…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare de ninsori, dar si precipitatii mixte, insotite de depuneri de polei, valabila din aceasta seara pana duminica dimineata, la nivelul intregii tari, informeaza...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, doua avertizari Cod portocaliu de ninsori si viscol, valabile pana joi seara in 20 de judete din Moldova, Transilvania si Oltenia,...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti seara, o atentionare nowcasting Cod galben de ploi si polei pentru judetele Ilfov, Teleorman, Giurgiu si Calarasi, valabila în urmatoarea ora.

- Ministerul Afacerilor Interne a transmis astazi o radiograma catre Institutiile Prefectului din judetele aflate sub atentionarea de Cod Galben emisa pentru intervalul 16 ianuarie, ora 17.00 17 ianuarie, ora 20.00, pentru a se asigura ca autoritatile locale sunt pregatite sa gestioneze aceasta situatie.…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, astazi, o atenționare de precipitații sub forma de ninsoare, lapovița și ploaie, polei, intensificari ale vantului și ninsori viscolite la munte valabila la nivelul intregii țari. Atenționarea este valabila incepand de astazi de la ora 20.00 pana miercuri,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de vreme rea, valabila pâna duminica, 14 ianuarie, ora 16.00: intensificari ale vântului, precipitații sub forma de ninsoare și racire accentuata. "Începând din cursul nopții de vineri spre sâmbata (12/13…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis vineri o informare de vant puternic si precipitații predominant sub forma de ninsoare valabila de pe 12 ianuarie, ora 22.00 pana pe 14 ianuarie, ora 16.00. Meteorologii anunta racirea vremii, a fost emisa o atentionare de vant si ninsoare in mai multe regiuni…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare nowcasting cod galben de ceata valabila pentru sapte judete din Moldova si pentru Hunedoara si Caras-Severin.Astfel, intra sub incidenta avertizarii judetele Vaslui, Bacau, Vrancea, Iasi, Botosani, Neamt, Galati. In aceste…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunța ca, in acest sfarșit de saptamana, vremea va fi extrem de calda pentru aceasta perioada a anului, iar sambata, in ziua de Boboteaza, se vor inregistra temperaturi de pana la 16 grade, urmand ca, de marți, sa se mai raceasca. „De Boboteaza va fi o…

- Vremea va fi calda in majoritatea regiunilor, in urmatoarele zile, iar la munte vremea se va raci, fiind asteptate valori negative in timpul zilei si ninsoare pana pe 5 ianuarie, reiese din prognoza pe doua saptamani publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), potrivit Agerpres. In…

- Administrația Naționala de Meteorologie a realizat o estimare a valorilor termice si a precipitatiilor pentru intervalul 27 decembrie 2017 - 7 ianuarie 2018. Temperaturile vor fi cu mult peste valorile normale pana la finalul anului. Read More...

- Lunile ianuarie si februarie vor fi caracterizate de o vreme cu temperaturi si precipitatii apropiate de normalul perioadei, in timp ce in prima luna de primavara, temperaturile vor fi mai ridicate in sud-estul tarii si mai coborate in regiunile centrale si nord-estice, dar ploile vor fi excedentare…

- Directorul executiv al ANM, Florinela Georgescu, a declarat ca exista probabilitatea foarte mare, ca in aceasta iarna, sa existe perioade in care temperaturile sa fie sub 20 de grade. “Statistica ne arata ca in medie, in luna decembrie, se poate sa avem un episod de viscol, iar in ianuarie si februarie,…

- Mii de taximetristi au blocat centrul capitalei. Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) anunța reluarea protestelor anunțate in București, miercuri, de la ora 9,30 pentru a cere modificarile legislative promise de ministrul Transporturilor, Felix Stroe. La…

- Potrivit informarii emise de Administratia Nationala de Meteorologie, în intervalul duminica ora 13.00 - luni ora 15.00, va ninge în general moderat cantitativ în Carpatii Meridionali si de Curbura, unde se va depune strat nou de zapada, iar în estul Transilvaniei si în…

- Vremea rea cuprinde toata tara in urmatoarele ore. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a emis o informare de ninsori la munte si intensificari ale vantului in regiunile sud-estice, valabila duminica, 17 decembrie, de ora 05.00 si pana seara la ora 20.00.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atentionare Cod galben de ploi insemnate cantitativ, intensificari ale vantului si ninsori viscolite in zona inalta de munte, valabila din aceasta seara in 15 judete din nord-vest, centru si...

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis marți dimineața o atenționare nowcasting Cod galben de ceața pentru județul Harghita și o alta de vant puternic pentru județul Bihor, valabile pe parcursul urmatoarelor ore.

- Sambata, 09 decembrie a.c., la sediul MAI a avut loc o ședința de analiza privind stadiul pregatirilor pentru iarna, in condițiile avertizarilor emise de Administrația Naționala de Meteorologie. Astfel, in aceasta perioada Ministerul Afacerilor Interne acționeaza zilnic cu 9.800 de polițiști,…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anunțat ca Politia Rutiera acorda o atentie sporita drumurilor intens circulate, in special celor care fac legatura intre diverse regiuni ale tarii si zonele montane, iar cand situatia o va impune va bloca accesul pe arterele rutiere care risca sa devina impracticabile…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prelungit, duminica, atentionarea de vreme rea, cu vant puternic si ninsori viscolite, mai ales in zona montana, pana luni, la ora 12. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, vantul va continua sa prezinte intensificari la munte,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un avertisment de vreme rea. Fenomene vizate: precipitații mixte in vest, nord și centru, predominant ninsori la munte și strat de zapada consistent la altitudini mari, intensificari ale vantului. Avertismentul este valabil pe intreg cuprinsul țarii. Read…

- Iarna isi intra pe deplin in drepturi. De sambata, vremea se schimba radical, in cea mai mare parte din tara inregistrandu-se temperaturi negative. In vestul tarii mai intai va ploua, apoi va ninge. Regimul termic din acest weekend va fi, in prima sa parte, caracterizat de valori de temperatura mai…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, o serie de atenționari nowcasting Cod galben de viscol, valabile in opt județe, pe durata urmatoarelor ore. Potrivit meteorologilor, pina la ora 20:00, in județele Vrancea, Bacau, Neamț și Suceava se vor semnala ninsori insoțite de vint,…

- Fenomene extreme vor pune stapanire pe Romania in urmatoarele ore. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a emis o avertizare de vreme rea, valabila de sambata seara, ora 18.00 si pana duminica, 3 decembrie, la ora 23.00.

- Administratia Nationala de Meteorologie atentioneaza ca pana sambata, ora 13.00, vor fi ploi, lapovita, la ses, respectiv ninsori si viscol, la munte. De vineri seara, ora 21.00 pana sambata dupa-amiaza, ora 18.00, vor fi precipitații in majoritatea regiunilor. In Oltenia, Muntenia, sudul și centrul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare meteo de ninsori abundente, strat consistent de zapada si intensificari ale vantului, valabila pana marti, la ora 16:00. Potrivit meteorologilor, in zona de munte a județelor Brașov, Covasna, Vrancea, Buzau, Prahova, Dambovița…

- Meteorologii estimeaza ca, in intervalul decembrie – februarie, temperaturile vor fi apropiate de normalul perioadei in majoritatea regiunilor și, local, mai coborate decat media. Pe de alta parte, prognoza meteo pentru urmatoarele trei luni indica o prezența ridicata a precipitațiilor, peste media…

- Specialistii de la ANM transmit faptul ca in orele urmatoare ceata isi va face simtita prezenta in peisaj in doua judete. Este vorba despre Constanta si Tulcea, judete aflate sub incidenta unei atentionari nowcasting COD GALBEN pana la ora 14. Din mesajul emis dinspre Administratia Nationala de Meteorologie…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, luni dimineața, doua atenționari nowcasting Cod galben de ceața valabile pana la ora 11:00 in județele Constanța și Tulcea și, respectiv, Ialomița, Giurgiu și Calarași.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis sambata noi atentionari nowcasting Cod galben de ceata, burnita si vizibilitate redusa, valabile in 20 de judete, inclusiv drumurile nationale...

- O serie de masuri de sprijinire directa a etnicilor romani inscrisi in sistemul de invatamant ucrainean cu predare in limba romana au fost stabilite astazi de Guvern, la propunerea Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni, informeaza un comunicat al Guvernului Romaniei. In acest sens, a fost modificata,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni, o informare meteo de ninsori abundente si intensificari ale vantului, scrie realitatea.net. Potrivit ANM, in intervalul 21 noiembrie, ora 03:00 – 22 noiembrie,...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare meteo de ninsori si viscol, valabila in intervalul 21 noiembrie, ora 3.00 - 22 noiembrie, ora 18.00. Potrivit specialistilor, in acest...

- Meteorologii estimeaza pentru lunile decembrie, ianuarie și februarie o vreme ce se va încadra, în general, în limitele normale ale perioadei de iarna, local mai coborâte în centrul, nordul și nord-estul țarii, în timp ce precipitațiile vor fi excedentare în…

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat prognoza meteo pentru perioada 13-26 noiembrie. Dupa ce luni am avut parte de o vreme calda, incepand de marti mercurul din termometre coboara. ”In urmatoarele doua zile valorile termice diurne vor scadea cu aproximativ 7...8 grade, apoi, pana in data…

- Administratia Nationala de Meteorologie avertizeaza ca, de duminica, prin nordul tarii, va patrunde ciclonul polar Olaf, care va transforma precipitatiile in ninsoare si care ar putea interactiona cu un alt ciclon, Numa, care vine din sudul continentului si are o masa de aer cald. Acesta din urma…