MAI: Inspectoratele pentru situaţii de urgenţă din judeţele vizate de Codul galben, pregătite să intervină Inspectoratele pentru situatii de urgenta din judetele vizate de Codul galben de precipitatii abundente - ploi, lapovita, ninsori si polei - sunt pregatite sa activeze grupele operative, pentru a putea veni in sprijinul oamenilor inca de la aparitia primelor efecte ale fenomenelor meteo periculoase.



"Evolutia fenomenelor meteorologice va fi permanent monitorizata astfel incat, daca situatia o va impune, interventiile pompierilor, politistilor si jandarmilor sa se poata desfasura fara probleme", informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) transmis miercuri AGERPRES.

