- Reprezentantii USR au reclamat prezenta unor materiale electorale referitoare la referendum considerate neconforme. Bannerele reclamate au fost date jos de pe stalpi in cursul zilei de joi, 4 octombrie, Inainte ca Biroul Electoral Judetean sa ia o decizie privind legalitatea acestora. Oficialii USR…

- Dupa ce au depus doua sesizari la Biroul Electoral Județean, reprezentanții USR Timișoara au transmis, astazi, un comunicat de presa, in care reclama faptul ca autoritațile locale nu ar respecta legea privind campania pentru referendum și chiar ar permite “abuzuri”. Concret, USR Timișoara semnaleaza…

- Referendumul pentru redefinirea familiei va avea loc in 6 și 7 octombrie. Secțiile de votare se deschid la ora 7 și se inchid la ora 21, in fiecare dintre cele doua zile. In județul Timiș sunt 597 de secții de secții de votare și 624.444 de cetațeni cu drept de vot. Fața de precedentele alegeri…

- ''O decizie istorica'', dar dureroasa: Macedonenii au început sa voteze duminica în cadrul unui referendum la care sunt chemati sa se pronunte în legatura cu aderarea tarii lor la NATO si Uniunea Europeana, precum si în

- Autoritațile au inceput pregatirile pentru ca alegerile parlamentare din Republica Moldova sa fie corecte și transparente, iar cetațenii sa-și poata alege liber reprezentanții in Parlament in baza sistemului electoral mixt.

- Cetatenii din judetul Gorj si nu numai sunt chemati la curatenie. Pe data de 15 septembrie se organizeaza World Cleanup Day, mai exact cea mai ambițioasa mișcare civica de ecologizare de pe Glob. Reprezentanții instituțiilor de mediu de la nivelul ...

- Cetatenii cu drept de vot din Columbia sunt chemati, duminica, la urne, in cadrul unui referendum, pentru a se pronunta asupra introducerii mai multor masuri indreptate impotriva parlementarilor, asociati in aceasta tara cu coruptia politica.

- Reprezentantii asociatiei sustin ca problemele cu politistii floresteni au început în urma cu o luna. "Având în vedere faptul ca Poliția Locala Florești comite în continuare abuzuri repetate la adresa colegilor licentiați pe UAT Cluj-Napoca care debarca clienți…