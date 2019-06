MAI: Fenomenele meteorologice au afectat 55 de localităţi; doi copii au murit înecaţi şi doi sunt daţi dispăruţi Fenomenele meteorologice si hidrologice au produs efecte in 55 localitati din 15 judete, cea mai grava situatie fiind inregistrata in judetul Prahova, unde doi copii au fost gasiti inecati in urma unei viituri, alti doi fiind dati disparuti. "Cinci persoane, o mama si patru copii, au fost surprinse de o viitura. Femeia a fost salvata, un copil a fost gasit decedat seara trecuta, iar in aceasta dimineata a fost gasit al doilea minor, de asemenea decedat. Ceilalti doi copii sunt cautati in continuare de echipe formate din pompieri, politisti si jandarmi. De asemenea, 37 de persoane au fost salvate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

