- Cabluri de energie electrica la pamant, copaci cazuti pe carosabil, pe trotuare sau in curtile oamenilor, stalpi de energie electrica in pericol sa cada, zeci de solicitari la 112 si aproximativ 23.000 de locuinte fara energie electrica au fost inregistrate in judetul Giurgiu in urma ploii inghetate…

- Ploaia inghetata, zapada si vantul au produs efecte in 18 judete din intreaga tara si in municipiul Bucuresti. S-au degajat 1.752 copaci, 26 stalpi de electricitate si 80 cabluri electrice, fiind afectate 221 autoturisme. In plus, au fost deblocate mai multe autoturisme in care se aflau 52 de persoane.

- Pompierii din Bucuresti si Ilfov au intervenit la peste 1.800 de situatii de urgenta provocate de ploaia inghetata, in general fiind vorba despre copaci si stalpi doborati. Peste 220 de masini au fost avariate.Vezi și: Bilanțul tragediei din Brazilia capata proporții infioratoare - Aproape…

- Noapte de cosmar pentru bucuresteni din cauza conditiilor meteo nefavorabile, intrucat poleiul a creat dificultati atat pentru pietoni, cat si pentru soferi, situatie agravata si de cadere de copaci si stalpi.

- In Capitala, s-a intervenit pentru degajarea a peste 700 de copaci cazuti pe carosabil din cauza poleiului, fiind avariate peste 50 de autoturisme, anunța Ministerul Afacerilor Interne (MAI). "In municipiul Bucuresti s-a intervenit pentru degajarea a 740 copaci, trei cabluri electrice si 10…

- Peste 20 de localitati din judetul Ialomita au ramas fara curent electric in cursul noptii din cauza ploii inghetate si a vantului, inregistrandu-se si doua cazuri de autoturisme derapate si doi copaci...

- In ultimele ore, autoritațile au decis sa inchida circulația complet pe anumite tronsoane de drumuri naționale, dar și pe o parte din A2 București - Constanța. Masurile au fost luate din cauza condițiilor meteo, in special in zone unde s-au inregistrat depuneri de polei sau fenomenul de ploaie inghețata.

- Fenomenele meteorologice periculoase, caracterizate de caderi masive de zapada, viscol, lapovita si vant puternic au dus la aparitia unor situatii de urgenta in 16 judete ale tarii si municipiul Bucuresti. Peste 150 de arbori au fost doborati din cauza vantului si a zapezii, iar 40 de masini au ramas…