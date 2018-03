Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii locali municipali din Constanta au aprobat, la inceputul saptamanii, proiectul de hotarare privind serviciul public de dezinsectie, deratizare si tratamente fitosanitare. Proiectul prevede incheierea unui acord cadru pentru derularea acestor activitati, iar procedura de atribuire va fi demarata…

- Ramona Gabor se afla de puțin timp in Romania, in ultimii șase ani ea locuind in Dubai. Sora Monicai Gabor a marturisit ca nu mai locuiește in Dubai, vrea sa se mute in America, acolo unde se afla și iubitul ei, cu care se iubește de aproape un an de zile. Modelul nu a dorit […] The post Ramona Gabor…

- Un copil a pus autoritatile pe jar. Baiatul a sunat aseara la serviciul 902 si le-a spus politistilor ca in Catedrala Mitropolitana "Nasterea Domnului" din Chisinau a fost plasata o bomba.

- Bobby Paunescu și Alice Peneaca pare ca s-au desparțit. Apropiatii celor doi vorbesc de divort:“Din pacate, Alice si Bobby nu mai sunt impreuna, dar nu vor sa vorbeasca despre acest subiect delicat. S-au inteles sa nu faca deocamdata declaratii si incearca sa salveze aparentele. Un like de la el…

- A riscat sa primeasca in casa ei un om al strazii si a castigat un bunic. O tanara din Timisoara i-a oferit o cina calda si un loc de dormit in apartamentul ei unui batran sarman, ramas singur pe lume.

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a anuntat, vineri, ca au fost confirmate alte doua decese cauzate de rujeola, fiind vorba despre un bebelus de 8 luni si despre un copil de 10 ani, niciunul fiind imunizat impotriva virusului. Numarul deceselor se ridica la 40.

- – una dintre victime este un copil de doar doi ani – cazul a fost preluat de politisti si procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bacau, care vor trebui sa stabileasca in ce imprejurari au murit cele doua persoane Pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau au fost…

- RFI: Cum ați primit, domnule primar, declarația de joi seara a ministrului Tudorel Toader? Mihai Chirica: Cu reala surprindere, pentru ca nu era nici momentul nici locul și nici contextul internațional pentru o astfel de propunere. Pentru ca Romania este și așa destul de ravașita de Comisia Europeana…

- Un tanar de 16 ani, din Focsani, a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea pentru savarsirea infractiunilor de furt calificat si talharie calificata. Conform rechizitoriului, la data de 1 septembrie anul trecut, el a…

- Un cațeluș a fost aruncat intr-un lac populat de crocodili. Imaginile șocante, surprinse in Australia, au ingrozit mii de oameni. Un baiat s-a apropiat de malul raului, avand un cațeluș in mana. Bietul caine poate fi vazut cum se zbate sa ajunga la mal, dar un crocodil l-a apucat rapid.…

- Detașamentul de pompieri Barlad a fost solicitat sa intervina in urma cu cateva minute, in zona fabricii Fepa, dupa ce un copil in varsta de un an a ramas blocat in interiorul unui autoturism inmatriculat in județul Constanța.

- Fosta prezentatoare de televiziune Magda Vasiliu și-a spus categoric parerea despre situația micuților bolnavi de cancer din Romania și despre cum parinții acestora iau drumul Italiei in speranța de a-i recupera. Magda Vasiliu a trecut printr-un calvar in toamna anului trecut, cand fiul ei, Vlad, a…

- Nikolas Cruz, autorul atacului armat care a facut 17 morti într-un liceu din sud-estul Floridei, era un adolescent amator de arme care a fost dat afara din aceasta institutie din motive disciplinare, scrie AFP, citata de Agerpres.

- Dupa desparțirea de tatal copiilor ei, Jennifer Garner a declarat de mai multe ori ca nu e interesata sa-și refaca viața amoroasa. Ba mai mult, prezența constanta in viața ei a lui Ben Affleck ne-a facut sa ne gandim ca Garner nu e aproape de a-și gasi un nou partener. Ei bine, paparazzi au surprins-o,…

- Valeriu Cristian Barbuica, din Targu Jiu, tatal unui copil de un an si patru luni care a murit duminica trecuta pe patul Spitalului de Urgenta „Bagdasar Arseni“ din Bucuresti, face declaratii grave la adresa personalului medical de la Serviciul Judetean de Ambulanta (SAJ) Gorj.

- Tatal unui baiețel de trei ani susține ca micuțul a fost internat intr-un salon al Spitalului de Boli Infecțioase din Timișoara alaturi de un adult, iar in incapere era praf și mizerie. Reprezentanții unitații medicale recunosc ca s-a facut o astfel de internare, pentru ca tatal sa nu fie cazat in același…

- Polițiștii Biroului de Investigații Criminale au identificat un minor, banuit de furtul unui telefon mobil. In urma cercetarilor efectuate, s-a stabilit ca la data de 19 ianuarie, adolescentul de 14 ani din Arad, a sustras un telefon mobil din vestiarul salii de sport a unui liceu din municipiul Arad,…

- La data de 31 ianuarie a.c., in jurul orei 17.06, un barbat, de 27 ani, cetațean strain, in timp ce conducea o autoutilitara pe DN2-E85, pe direcția Focșani-Bacau, in afara localitații Garoafa, nu s-a asigurat la schimbarea benzilor de circulație, obligand conducatorul autoturismului care rula pe banda…

- Lui Ingeborg McIntosh nu i-a fost prea ușor sa-l adopte pe fiul ei.Jordan era un nou nascut și era plasat intr-o familie temporara, femeia a trebuit sa lupte timp de 4 ani pentru a o convinge pe mama lui naturala sa ii cedeze drepturile Mama biologica voia ca Jordan sa mearga intr-o familie de culoare.Dar…

- Maria Constantin și Marcel Toader și-au spus, in mod oficial, adio pe data de 23 ianuarie, dupa foarte multe luni in care aceștia și-au aruncat sageți otravite și s-au aflat in plin razboi.

- Razboiul de la Spitalul Județean Timișoara are și un „arbitru”. Președintele Consiliului Județean Timiș Calin Dobras-a intalnit cu managerul Spitalului Județean Timișoara Marius Craina și șeful Clinicii de Chirurgie Vasculara Mihai Ionac și le-a spus „sa puna armele jos”. Duelul dintre cei doi se da…

- Un copil in varsta de 13 ani a fost ranit grav, sambata, pe un fond de vanatoare din judetul Vaslui, medicii luand decizia sa il transporte de la Barlad, la Spitalul „Sfanta Maria” din Iasi. A

- Dupa ce in urma cu ceva timp o doamna a fost surprinsa in timp ce se delecta, nu cu schiurile ci cu trolerul pe o partie din Poiana Brașov, și in ciuda averizarilor salvamontiștilor brașoveni, privind intrarea persoanelor neechipate corespunzator și chiar cu bagaje voluminoase dupa ele pe partiile de…

- Oana Zavoranu isi doreste cu ardoare sa devina mamica. Vedeta a vorbit in cadrul emisiunii „Xtra Night Show” despre dorinta sa de a avansa procedurile de gasire ale unei mame surogat. Ofera 100.000 de euro pentru copil! Vedeta isi doreste din ce in ce mai mult un copil si a mentionat dorinta de a realiza…

- Oana Zavoranu vorbeste in cadrul emisiunii "Xtra Night Show" despre dorinta sa de a avansa procedurile de gasire ale unei mame surogat. In acest sens, Oana Zavoranu sustine ca simte nevoia sa grabeasca lucrurile, dar si ca o sa faca un contract cu mama surogat.

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi afirmat luni ca sub indrumarea sa, Rusia ar fi aderat la NATO in urma cu peste 15 ani, relateaza DPA. In cursul unei vizite la Bruxelles, Berlusconi, in varsta de 81 de ani, s-a descris pe el insusi ca un 'copil al razboiului care a trait timp de 50 de ani…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al judetului Prahova au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza la o pensiune din Busteni yunde a avut loc o explozie la centrala termica pe gaze. Din primele informatii explozia nu a fost urmata de incendiu, iar o persoana…

- Cercetari de importanța naționala și chiar internaționala, in acest an, in trei situri arheologice din județul Buzau. Este vorba despre ansamblul arheologic Pietroasele și șantierele de la Carlomanești și Tarcov. Siturile arheologice vor fi deschise pentru cercetare incepand cu luna iunie și se vor…

- Polițiștii clujeni au depistat un conducator auta care a accidentat un minor și a plecat de la locul accidentului.”La data de 16 ianuarie a.c., polițiștii au identificat un barbat, 48 de ani, din Câmpia Turzii, care, la data de 12 ianuarie a.c., în timp ce circula…

- Cinci persoane. dintre care au decedat, dupa ce ar fi fost victimele unui accident rutier. Tragedia a avut loc cu puțin timp în urma pe traseul R2 Chișinau-Bender, în apropiere de localitatea Todirești, Anenii Noi, transmite today.md Potrivit informațiilor preliminare,…

- Un pensionar din Vaslui, suparat pe sistemul medical din țara in care a avut "norocul" sa se nasca, a scris cateva randuri in care povestește pe larg cateva dintre experiențele sale la ușile doctorilor, dar și cateva impresii despre ceea ce inseamna, in general, sa fii "medic in Romania".

- Mirela Boureanu Vaida a relatat ca și-ar mai dori inca doi copii, pentru a-i lumina viața, insa acest lucru il va face dupa ce Vladimir și Carla vor mai crește. De asemenea, aceasta pregatește noi proiecte pentru TV.

- Michael Wolff, autorul cartii care a provocat controverse si care critica primul an al mandatului lui Donald Trump a declarat ca a vorbit cu presedintele in timp ce lucra la carte, contrazicand afirmatia lui Trump care preciza ca nu a vorbit niciodata cu jurnalistul si ca nu i-a autorizat accesul la…

- Presedintele Klaus Iohannis a criticat, vineri, procedura de adoptate a legilor Justitiei, context in care si-a exprimat speranta ca aceste acte normative vor fi imbunatatite, iar judecatorii CCR le vor analiza cu mult profesionalism si multa obiectivitate. "Au iesit trei legi foarte contestate,…

- Oana Roman nu o duce stralucit din punct de vedere financiar, insa reuseste sa se descurce. Vedeta este foarte cumpatata cand vine vorba de cheltuieli, mai ales ca are un copil de crescut. Spre exemplu, pe rochia pe care a purtat-o de Revelion, fiica fostului prim-ministru al Romaniei a platit doar…

- Delia are planuri mari pentru anul 2018, dar se pare ca acestea nu au în vizor și muzica. Delia și-a anunțat apropiații ca se pregatește sa-și ia o pauza, ca simte nevoie sa se relaxeze, potrivit Wowbiz.ro. ”Delia vrea sa se retraga…

- In urma cu putin peste patru ani venea pe lume FABIAN ANDREI, un copil minunat, un copil mai mult decat dorit in familia sa, un dar de la Dumnezeu. „Am nascut, prin cezariana, pe 31 octombrie 2013 la Maternitatea Ploiesti un baietel de 3.200 kg, 51 cm. A primit nota 9 la nastere.

- In 19 decembrie 2017, a avut loc concertul de colinzi din cadrul Proiectului Regional "Copil ca tine sunt si eu", coordonat de doamnele Elena Bors si Alina Maria Petri. A fost un concert extraordinar si cu aceasta ocazie conducerea scolii a avut o initiativa foarte frumoasa: sa ramanem dupa concert…

- Polițiști din cadrul Secției 5 Poliție Rurala Murgeni au depistat in flagrant luni, pe raza localitații Ranceni, un minor de 11 ani, care avea asupra lui aproximativ 100 de petarde. Articole pirotehnice deținute ilegal au fost ridicate, in vederea confiscarii, de polițiști. In urma cercetarilor efectuate…

- "Draga Moș Craciun, Poate ți se pare ciudat ca la varsta mea iți mai trimit scrisori, dar știu pe unul chiar mai in varsta decat mine care i-a trimis o scrisoare lui Trump cu speranța ca o va citi, deci sper și eu ca aceasta scrisoare va ajunge la tine, o vei citi și imi vei indeplini dorința.…

- La Amzacea, intr-o comuna aflata la 40 kilometri de Constanta, miracolele se petrec zi de zi. Revelatia a venit intr-o zi cand spovedind copiii din parohie, preotul a primit acelasi raspuns de la aproape toti micutii. La intrebarea „Ce-ti doresti tu cel mai mult“, copiii au marturisit ca-si doresc doar…

- Carmen Iohannis, sotia presedintelui, a sosit zilele trecute cu cadouri, pregatite împreuna cu liceenii de la Colegiul ”Gheorghe Lazar” a caror profesoara este, la serbarea de Craciun a copiilor care urmeaza centrul de zi al Fundatiei UCOS - "Un copil, o speranta" din…

- Ofiterul de jandarmerie Cioanca Florin a murit nevinovat in urma unui tragicului accident rutier de la Brasov, impreuna cu fiica sa de numai trei ani. Ofiterul de jandarmerie a apucat sa se...

- Jalea in fața dispariției fizice a monarhului nostru, este accentuata de ”bocitoarele” care au facut imposibila restaurarea monarhiei atunci cand a fost rasturnata republica de esența sovietica, atunci cand singura legitimitate o avea regele alungat. Osanale ipocrite ale unor oameni care structural…

- Suspecta in cazul incidentului care a avut loc vineri dimineata la statia de metrou Piata Unirii 1 este audiata, la aceasta ora, a anuntat, intr-o conferinta de presa, purtatorul de cuvant al Politiei Capitalei, Diana Sarca. Femeia care a amenintat la metrou le-a spus jurnalistilor ca nu stie de ce…