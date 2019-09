In februarie, Autoritatea pentru Concurenta a anuntat ca sase site-uri pentru rezervari (Expedia, Booking.com, ebookers, Hotels.com, Agoda si Trivago) au fost incluse intr-o cercetare ampla, deoarece si-ar fi indus in eroare clientii, prin folosirea unor tactici de punere sub presiune a acestora. Vanzarea sub presiune, reduceri eronate, precum si scoaterea in fata a hotelurilor care platesc un comision mai mare au indus in eroare utilizatorii, lucru care a incalcat legea protectiei consumatorilor. Toate cele sase companii au fost fortate sa clarifice informatiile despre discounturi, numarul…