- Potrivit unei informari emise de IGSU la ora 22:09, a fost declarat Codul Roșu de inundații pentru județele Brașov, Covasna și Buzau, pentru intervalul 13 martie ora 21:45 – 14 martie 06:00. FENOMENELE VIZATE: Scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie cu efecte de inundatii si cresteri rapide…

- Mai multe gospodarii din localitatile Floroaia, Bacel si Bradet, din județul Covasna, au fost inundate din cauza ploilor torențiale și a topirii zapezii. La aceasta ora, pompierii intervin pentru evacuarea apei din curțile și casele inundate. Inspectoratul General pentru Situații de Urgența informeaza…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, marti seara, o noua avertizare cod portocaliu de inundatii pentru rauri din judetele Harghita, Brasov si Mures, valabila pana miercuri la ora 12:00. In același timp, pana la orele 00.00, este in vigoare un cod roșu de inundații…

- Circulatia feroviara este intrerupta la aceasta ora intre Brasov si Predeal. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, cpt. Ciprian Sfreja, a anuntat ca, din cauza vantului puternic, un copac s-a prabusit peste liniile de cale ferata, iar un al doilea a cazut peste…

- Hidrologii au emis o avertizare cod portocaliu de inundatii, valabil de marti, ora 14.40, pana miercuri, la ora 10.00, fiind vizate rauri din judetele Harghita, Covasna si Brasov. Specialistii au emis si un cod galben valabil pentru rauri din 24 de judete din sud, nord-est si centru, informeaza ...

- Human Resources Consulting in parteneriat cu First Job School organizeaza in perioada 15-16 martie CEL MAI MARE TARG AL LOCURILOR DE MUNCA. Evenimentul, care va avea loc la ITC Brasov, va gazdui peste 50 angajatori din judetele Brasov si Covasna care pun la dispozitia participantilor peste 400 locuri…

- Un incediu a izbucnit, sambata, intr-un bloc de garsoiere din Tecuci. Pompierii au intervenit cu trei autospeciale si mai multe echipaje SMURD, dar au intervenit si echipaje ale Amblantei. Incendiul afecta o garsniera, dar din cauza fumului dens s-a decis evacuarea intregului bloc. Au fost evacuate…

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) a anunțat azi ca a fost confirmat un nou deces cauzat de virusul gripal. Este vorba despre o tânara de 17 ani din județul Covasna. Conform INSP, este vorba despre o tânara de 17 de ani, din județul Covasna, ”confirmata cu virus gripal…

- Inundatii au fost inregistrate, in ultimele 24 de ore, in 19 localitati din judetele Dolj, Giurgiu, Olt, Prahova, Teleorman si Valcea. Peste 120 de pompieri au intervenit pentru evacuarea apei din 5 locuinte, 21 anexe gospodaresti, 104 curti si subsoluri inundate.

- Ancheta a pornit de la autoritatile judiciare din Arges, extinzandu-se in Caras-Severin, Timis, Arad, Mehedinti, Bihor, Alba, Mureș, Buzau, Constanța Neamț, Covasna, Cluj, Brașov, Harghita, Valcea, Gorj, Olt, Dolj, Prahova, Maramureș, Ilfov, Galați și București. „Din cercetari au reieșit…

- PERCHEZITII LA PERSOANE BANUITE DE INFRACȚIUNI ECONOMICE La aceasta ora, politistii Inspectoratului de Poliție Județean Arges și ai Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane efectueaza 89 de perchezitii domiciliare, in județele Argeș, Mureș, Buzau,…

- Centrul Infotrafic al IGPR avertizeaza ca sambata dimineata, din cauza carosabilui ud si a temperaturilor scazute, sunt conditii de aparitie a poleiului pe drumuri din noua județe. Este vorba despre județele Brasov, Braila, Buzau, Covasna, Dambovita, Harghita, Ialomita, Mures si Prahova. Din cauza temperaturilor…

- Incendiul a izbucnit la locomotiva trenului de persoane 1657, care transporta circa 300 de persoane. La fața locului au fost trimise doua autospeciale de stingere incendii cu apa și spuma. Totodata, pompierii de la Buzau, care au fost mobilizați pentru stingerea focului, așteapta la aceasta ora scoaterea…

- La sfarșitul saptamanii polițiștii au acționat pentru menținerea siguranței publice și pentru prevenirea și combaterea savarșirii de fapte ilicite. Oamenii legii au intervenit la 78 de evenimente, 29 dintre acestea fiind semnalari prin numarul unic de urgența 112. Au fost organizate și desfașurate…

- Efectivele Ministerului Afacerilor Interne, in cooperare cu autoritatile locale, au intervenit in cursul zilei de luni in sprijinul a 215 persoane aflate in situatii de risc si nu au fost inregistrate situatii grave, care sa nu poata fi gestionate in timp util, informeaza MAI. Potrivit…

- Un grav accident de circulație s-a produs între localitațile Poieni și Ciucea, în cursul dupa-amiezii de duminica, 25 februarie. ”Am intervenit în cursul dupa amiezii ca urmare a unui accident rutier, în care au fost implicate doua…

- Alerta din cauza unui incendiu la un camin militar din Constanța. Zeci de persoane au fost evacuate de pompieri din cladirea cuprinsa de flacari. Printre ele s-a numarat și un barbat care a fost transportat la spital cu arsuri. Pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Dobrogea” au intervenit…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a constatat starea de incompatibilitate si conflict de interese de natura administrativa in cazul a 26 de fosti si actuali alesi locali. Potrivit ANI, in incompatibilitate au fost gasiti Nicolae Sorin Meghesan, primar al municipiului Tarnaveni, judetul…

- Electrica (EL), distri­bu­itorul si furnizorul de ener­gie electrica detinut de statul roman in pro­portie de 48,78%, a rapor­tat in 2017 un profit in scadere cu 3% fata de 2016, echivalentul a 257 milioane lei, in timp ce veniturile au crescut cu 32%, pana la 481 milioane lei. Capitalurile…

- Politistii din Brasov au descins la Fagaras, dar si in Sibiu si Suceava la domiciliile mai multor persoane suspectate de contrabanda cu tigari. Sase barbati au fost audiati,iar doi dintre ei au fost retinuti.

- Echipajele SMURD au intervenit la 33 de cazuri pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, dintre care, la doua dintre acestea s-a deplasat echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Un echipaj SMURD de prim ajutor calificat și o autospeciala cu apa și spuma de la Detașamentul de Pompieri Pitești…

- Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Covasna a inaintat anul trecut parchetelor 10 dosare penale privind fapte de coruptie, in care au fost implicate peste 20 de persoane cu functii de conducere, a declarat joi comandantul institutiei, comisarul-sef Eugen Palade. „Cat priveste faptele de coruptie,…

- Directorul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Centru, Simion Cretu, a declarat, joi, ca Regiunea Centru este cea cu cel mai mare numar de turisti care innopteaza in Romania. Topul primelor trei zone cu numarul cel mai mare de turisti este format din Brasov, Bucuresti si Sibiu, potrivit lui Simion…

- Doua accidente grave au avut loc duminica seara pe raza judetului Brasov. Pe DN13, in zona Hanului din Ardeal, un autoturism in care se aflau doua persoane a plonjat de pe un pod. UNa dinte persoane, care a ramas prinsa in resturile masinii, a decedat. La locul accidentului au actionat un echipaj SMURD;…

- Cadrele medicale si specialistii in descarcetare au fost chemati sa intervina de urgenta, marti dimineata, la locul unui accident in care au fost implicate doua autotrenuri. Din datele facute publice de catre reprezentantii Centrului Infotrafic, coliziunea s-a produs in Valea Plopii, o localitate prahoveana…

- Centrul INFOTRAFIC din IGPR informeaza ca nu sunt drumuri naționale sau autostrazi unde circulația sa fie oprita. Cu toate acestea precizeaza ca la aceasta ora ninge pe mai multe sectoare de drumuri naționale și autostrazi de pe raza județelor Dolj, Caraș - Severin, Mehedinți, Olt, Gorj,…

- La sediul Ministerului Afacerilor Interne a avut loc, astazi, o ședința operativa in prezența prim-ministrului interimar Mihai Fifor, unde a fost prezentata situația la nivel național dupa ninsorile și viscolul din ultimele 24 de ore. Cu acest prilej, ministrul afacerilor ...

- Mii de abonati sunt fara electricitate in Alba, Arges, Bacau, Braila si Hunedoara, mai multe tiruri au ramas blocate pe diferite drumuri nationale, in unele judete acestea sunt impracticabile din cauza copacilor cazuti pe carosabil, iar in judetul Harghita circulatia feroviara este intrerupta, in…

- 15 judete - Maramures, Cluj, Salaj, Bistrita-Nasaud, Brasov, Harghita, Covasna, Satu Mare, Gorj, Olt, Dolj, Arges, Mehedinti, Valcea si Dambovita - se afla marti dimineata sub atentionare cod galben de ceata emisa de Administratia Nationala de Meteorologie.

- Vineri, in jurul orei 13:00, pe DN 11 in localitatea Santionlunca a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autovehicule. Din cercetarile efectuate de polițiști la fața locului s-a stabilit ca un tanar in varsta de 20 de ani, care conducea o autoutilitara din direcția Targu Secuiesc…

- Cinci persoane au fost ranite vineri, in jurul pranzului, dupa ce doua autoturisme s au ciocnit pe DN1, la intrarea in localitatea Vladeni, victimele urmand sa fie transportate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Brasov, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Echipajul SMURD Paltinis al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu a intervenit, in perioada sarbatorilor de sfarsit de an, pentru acordarea primului ajutor si transportarea la spital in 12 cazuri, au informat reprezentantii institutiei. "In perioada 29 decembrie-03 ianuarie,…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, accidentul a avut loc pe DN 13, fiind implicat un autoturism in care se aflau cinci persoane. In urma accidentului, si-a pierdut viata un barbat de 32 de ani, iar o alta persoana a fost ranita si transportata la spital. La fata…

- Scene șocante pe Drumul Național 1 in urma unui accident in Avrig, județul Sibiu. 15 oameni au trait clipe de groaza, dupa ce patru mașini s-au ciocnit. Și la Timișoara, patru copii au fost raniți in urma unui accident in care au fost implicate doua mașini. 15 persoane au fost implicate in accidentul…

- Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Sibiu spun ca șoferul vinovat de producerea accidentului are 39 de ani, este din Covasna și circula de la Brașov inspre Sibiu. El nu a pastrat distanța fața de autovehiculul aflat dinaintea lui, a intrat in coliziune cu acesta și a ricoșat in…

- Ofiterii Directiei Generale Anticoruptie (DGA) - Serviciul Judetean Anticoruptie (SJA) Mures si alte 7 servicii judetene, impreuna cu politisti din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Mures, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mures, efectueaza…

- Administratia Nationala de Meterorologie a emis atentionare cod galben pentru judetele Vrancea, Galati, Iasi, Bacau, Vaslui, Brasov, Harghita si Covasna. Atentionarea este in vigoare pana la ora 11.00, interval in care ceata determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 de metri si izolat sub 50 de…

- Nouasprezece judete se afla sub atentionare cod galben de ceata, marti dimineata.Marti dimineata, Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare cod galben de ceata pentru judetele Alba, Brasov, Harghita, Sibiu, Covasna, Brasov si Mures. Citește și: Detaliu interesant!…

- Astfel, pentru tragerea la sorti au fost stabilite sapte regiuni cu cate sase judete in componenta. Tragerea la sorti este programata in luna februarie Regiunea 1, Nord-Est: Bacau, Botosani, Neamt, Iasi, Suceava, Vaslui Regiunea 2, Nord-Vest: Bihor, Bistrita Nasaud, Cluj, Maramures,…

- Procurorii DNA l-au trimis, joi, in judecata pe deputatul PSD Mihai Valentin Popa. Conform procurorilor, parlamentarul a facut presiuni asupra unui primar al unui municipiu din judetul Brasov pentru a nu schimba din functie o persoana din conducerea unui spital, protejata a sa, iar fiindca edilul nu…

- Deputatul PSD Mihai Valentin Popa a fost trimis in judecata de DNA pentru savarsirea infractiunilor de santaj si folosirea influentei ori autoritatii in scopul obtinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. Potrivit unui comunicat al DNA, in cursul…

- CHIȘINAU, 21 dec — Sputnik. Industria zaharului din România își da ultima suflare, afectând atât fermierii cât și consumatorii români. Ultima fabrica româneasca cu o istorie de peste 128 de ani, a intrat în faliment dupa ce la începutul…

- In 2010, in presa generalista incepea sa se scrie despre o afacere inedita dezvoltata in Ținutul Secuiesc, și anume o fabrica de sarmale. Prima din Romania. Dupa șapte ani, fabrica funcționeaza inca, iar Laszlo Bajko, inițiatorul acestui proiect, ne-a vorbit despre dimensiunea actuala a acestei activitați.…

- Sase persoane, între care se numara si doi copii de patru ani, au fost ranite, duminica dupa-amiaza, într-un accident de circulatie în care doua masini s-au tamponat pe o strada din municipiul Petrosani, victimele fiind transportate la

- Un grav accident de circulatie s-a produs, sambata, pe Drumul National 11, la intrarea in localitatea Harman, judetul Brasov, fiind implicate patru autoturisme. Doi adulti si un copil au murit, iar o alta persoana este resuscitatta la fata locului. UPDATE 1: Inca o persoana implicata in accidentul rutier…

- Tragedie pe sosea, sambata, la intrarea in localitatea Harman, judetul Brasov. Trei persoane si-au pierdut viata, printre acestea si un copil, iar cea de-a patra persoana este resuscitata la fata locului.

- Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Constanta, cu suportul Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, au efectuat 17 perchezitii domiciliare in judetele Galati, Braila si Tulcea, la persoane banuite de constituire a unui grup infractional organizat si furt calificat prin metoda”imprietenire…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi dimineața, un cod galben de ceața in Brașov și in alte șase județe din țara. Atenționarea de tip nowcasting este valabila pana la ora 10. Potrivit meteorologiulor, pana la ora 10.00, județele Brasov, Covasna, Arges, Dambovita, Buzau, Prahova si Gorj…

- Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, se circula in conditii de ceata pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta (vizibilitate redusa la aproximativ 100 de metri pe tronsonul kilometric 20 – 54), pe DN11 si DN12, in judetul Covasna (vizibilitate redusa, pe alocuri, sub 50 de metri), pe DN73,…