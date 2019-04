Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie, a emis doua atenționari COD GALBEN valabile in perioada 30 aprilie, ora 15.00 – 01 mai, ora 10.00, de cantitați de apa insemnate in Maramureș, jumatatea de nord a Moldovei, Transilvaniei și Crișanei și local in zona de munte, respectiv in ziua de 1 mai, intre…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie ATENȚIONARE METEOROLOGICA; COD GALBEN Interval de valabilitate: 01 mai, ora 10 – ora 21 Fenomene vizate: intensificari susținute ale vantului; Zone afectate: conform textului și harții; In intervalul menționat vantul va avea intensificari susținute in…

- Meteotorologii au anunțat cod galben de ploi și vijelii, incepand de la ora 15:00 și pana duminica, la ora 18:00. Din acest motiv, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta vine cu o serie de recomandari pentru populație, pentru evitarea producerii unor situații de urgența. ISGU recomanda cetpțenilor…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis avertizare COD GALBEN pentru zona montana a judetului Neamt. Intervalul de valabilitate este cuprins intre 27 aprilie, ora 15:00 si 28 aprilie, ora 4:00. “In dupa-amiaza zilei de sambata (27 aprilie) și pe parcursul nopții de sambata spre duminica…

