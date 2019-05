Mai complicat decât pare! Evenimentele petrecute la meciul CS Cornu 2 – Stejarul Goruna, meci intrerupt in prima repriza, dupa ce arbitrul divizionar B – Mihai Amoraritei – a fost lovit de unul dintre oficialii echipei oaspete, par a lua o turnura greu de inteles! Ei bine, respectivul oficial, antrenorul Maftei, s-a ales cu o plangere penala din partea arbitrului, lucru care complica situatia celui in cauza, pentru ca acesta era in perioada de „eliberare conditionata”, dupa ce Judecatoria Ploiesti luase o astfel de decizie in februarie 2017. Mai precis, prin acea decizie s-a intrerupt o executare a unei pedepse privative… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

