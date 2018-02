Stiri pe aceeasi tema

- Prefectii au decis sa convoace in sedinta extraordinara Comitetele Judetene pentru Situatii de Urgenta, in vederea stabilirii masurilor necesare pentru prevenirea producerii unor situatii de risc pentru populatie, informeaza stiripesurse.ro. ANM a emis cod galben de ninsoare pentru sapte judete din…

- Zidul de incinta al Cetatii Medievale Sighisoara s-a prabusit pe o portiune de 4,6 metri in zona Tronsonului 11, camerele de supraveghere surprinzand imaginile in urma cu doua nopti, au anuntat marti reprezentantii primariei din localitate. Primarul municipiului Sighisoara, Ovidiu-Dumitru Malancravean,…

- Incendiul care izbucnit, luni, la Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie (SBIP) din municipiul Baia Mare a fost provocat, cel mai probabil, de modul de operare al muncitorilor care efectuau lucrari de izolare la acoperisul cladirii, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii…

- Sapte gospodarii din localitatea Berbesti au fost inundate, informeaza Romania TV. Raul Firiza, din zona, a depasit cu mult cota de aparare iar puhoaiele au ajuns in curtile si chiar in casele oamenilor. Citeste si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ia masuri speciale dupa codul galben…

- Miercuri, 07 februarie 2018, intre orele 10.00 – 11.00, sirenele de alarmare publica vor fi acționate in intreg județul. Incepand cu data de 02 august a.c., Inspectoratul General pentru Situații de Urgența desfașoara lunar exerciții pentru testarea sistemului de inștiințare, avertizare și alarmare in…

- UPDATE ora 13:00 – O persoana a decedat si alte doua au fost grav ranite in urma unui accident rutier petrecut astazi, in jurul pranzului, pe DN 2, pe raza localitatii Horia, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, Adrian Rotaru. Potrivit acestuia,…

- Patru persoane au fost ranite duminica seara in urma unui accident, care a avut loc intre doua autoturisme pe DN1 la iesirea din localitatea Vladeni spre Persani, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, Ciprian Sfreja.Potrivit sursei citate,…

- Premierul interimar Mihai Fifor a decis sa il imputerniceasca pe generalul de brigada cu o stea Dan-Paul Iamandi pentru a indeplini atributiile functiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), pentru o perioada de 6 luni. Dan-Paul Iamandi va ocupa aceasta functie…

- Membrii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgența(CJSU) s-au intrunit la prima ora a dimineții de miercuri, 24 ianuarie 2018 intr-o sedința extraordinara in care s-a pus in discutie situația blocului in care a izbucnit un incendiu cu o zi inainte.

- Astazi a fost reinnoit protocolul legat de informarea rapida a populației intre TVR si Departamentul pentru Situații de Urgența (DSU). Informarea se va face in situații iminente de dezastru natural, militar sau industrial.

- Elicopterul SMURD Galati a plecat vineri dimineata in misiune spre judetul Tulcea pentru a prelua o gravida aflata la dispensarul din localitatea Casimcea, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Catalin Sion. Potrivit sursei citate, ambulanta…

- Peste 40 de persoane au fost salvate joi de autoritatile tulcene, in timpul interventiilor pe drumurile inzapezite din judet, potrivit datelor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta. Cele mai multe persoane, respectiv 12, se aflau intr-un microbuz care se deplasa in apropiere de localitatea…

- In urma ninsorilor care au pus stapinire pe intreaga tara, 284 de localitați inca mai sint deconectate partial de la energia electrica, iar 98 de brigazi specializate lucreaza in teren pentru reconectarea consumatorilor. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgența al MAI, in deszapezirea…

- Videoconferinta cu prefectii din judetele aflate sub avertizari meteo Foto: Arhiva. Autoritatile s-au mobilizat pentru ca acest episod de vreme rea sa afecteze cât mai putin populatia. La Ministerul Afacerilor Interne a avut loc, în aceasta dimineata, o videoconferinta cu…

- Potrivit raportului operativ intocmit de cei de la Situații de Urgența, noaptea de 17 spre 18 ianuarie, de iarna cu avertizare cod galben de ninsoare și viscol, s-au inregistrat cateva evenimente deosebite, insemnand autovehicule blocate in zapada – inclusiv o Ambulanța și un autobuz. Alimentarea cu…

- Locuitorii din mai multe case din localitatea brasoveana Zarnesti, pe o raza de 150 metri, au fost evacuati, miercuri seara, dupa ce o cisterna incarcata cu sapte tone de benzina si 24 de tone de motorina a intrat intr-un gard si s-a fisurat. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru…

- Prefectul judetului Galati, Dorin Otrocol, in calitate de presedinte al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, a dispus ca la nivelul comitetelor locale pentru situatii de urgenta sa fie monitorizata cu toata atentia evolutia fenomenelor meteorologice, pentru a putea interveni in timp util…

- Avand in vedere prognoza meteo, care anunta ninsori pentru orasul Constanta pana marti dimineata, in cadrul Primariei Municipiului Constanta s-a intrunit Comandamentul pentru Situatii de Urgenta, pentru a fi luate masurile de preventie ce se impun.

- Incendiul produs la o casa din localitatea Panic i-a alertat pe pompieri in noapte de vineri spre sambata, la fata locului intervenind un echipaj al Detasamentul de pompieri Zalau. Flacarile au mistuit aproape in intregime acoperisul imobilului, o anexa, un tractor si diferite alte bunuri. Deodamdata,…

- Sase pietoni au fost accidentati, in mai putin de o ora, in trei accidente produse pe DN 17, pe Valea Bargaului din judetul Bistrita-Nasaud, doi dintre acestia fiind in stare critica, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU). Dupa cum precizeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Victimele au fost transportate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Brasov, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Luiza Danila. Potrivit sursei citate, la fata locului s-au deplasat patru echipaje SMURD, un echipaj…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a anunțat ca sistemul RO-ALERT de avertizare in timp real, prin telefonul mobil, in cazul unor evenimente grave, va incepe sa funcționeze din ianuarie. El nu va fi insa de la inceput disponibil pe toate terminalele. Oficialul a apreciat…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a luat masuri suplimentare pentru trecerea dintre ani, astfel ca vor fi mobilizati zilnic peste 5.100 de pompieri cu 2.900 de mijloace tehnice, efectivele putand fi suplimentate in cazul aparitiei unor situatii de urgenta de amploare. De asemenea,…

- Militarii Detașamentului de Pompieri Falticeni, impreuna cu lucratorii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgența din Cornu Luncii, au intervenit,, in ajunul Craciunului, cu cinci autospeciale pentru localizarea si lichidarea unui incendiu, izbucnit la o gospodarie din satul Bradațel, comuna Horodniceni.…

- Prima misiune a autospecialei a fost „salvarea” lui Moș Craciun și a sacului sau cu daruri pe care, ulterior, le-a imparțit copiilor pompierilor. Salvatorii Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) „Neron Lupașcu” al județului Buzau au primit in dar, de Craciun, o autospeciala de intervenție…

- "Incendiul nu se va stinge nici astazi. Astazi, o sa ajunga primele utilaje care vor actiona pentru degajarea zonei, respectiv ridicare turlei sondei, a containerelor. Trebuie degajata zona pentru a se incepe actiunea de stingere. S-a dat comanda, astazi sau maine vor ajunge niste scuturi de protectie,…

- In pragul sarbatorilor, pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ”Neron Lupascu” al judetului Buzau, in colaborare cu Asociatia ”Salvatorii Ramniceni” , vor incerca sa aduca un pic de bucurie si zambete pe chipul semenilor nostri. Astfel, miercuri 20 decembrie, incepand cu ora…

- Achizitiile realizate in cadrul proiectului "Multi risc - modul I", derulat de IGSU, marcheaza un moment esential in cresterea capacitatii institutionale de raspuns in situatii de urgenta, a afirmat luni ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan. "Cresterea capacitatii institutionale de raspuns in…

- Sunt asteptate precipitatii mai ales sub forma de ninsoare, vant 45-50 km/h si o racire a vremii, a anuntat prefectul Marian Serbescu, citand o informare a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta. Amintim ca, in urma cu o saptamana, dupa o alta ninsoare, au fost semnalate unele probleme punctuale.…

- Conform reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, trei adolescenti, doua fete si un baiat, au fost loviti de un microbuz in timp ce traversau DN 7 pe o trecere de pietoni. Cele doua fete au suferit fractura de femur si contuzii, fiind preluate de ambulante SMURD,…

- Romania a pregatit un nou elicopter SMURD care va efectua in scurt timp operațiuni de salvare pentru Republica Moldova. Aparatul de zbor a fost prezentat astazi la uzina de asamblare din Brașov, Romania, eveniment la care a participat și o delegație din cadrul Inspectoratului General pentru Situații…

- Avand in vedere ca stațiunea Poiana Brașov se aglomereaza odata cu apropierea sarbatorilor de iarna, oficialitațile brașovene vor sa deschida, un punct de lucru al Ambulanței. Pentru a veni in intampinarea celor care vor avea probleme legate de diverse accidente si nu numai, prefectul Marian Rasaliu…

- Deputatul Victor Paul Dobre, fost ministru delegat pentru Administratie a prezentat pentru PSnews.ro proiectul de reforma pe care l-a conceput pentru administratia centrala. Dobre a declarat ca actualul sistem administrativ, creat de catre comunisti la mijlocul anilor ’60, „si-a atins limitele”, dupa…

- UPDATE ORA 09.19 Microbuzul rasturnat pe DN 15, intre Borsec și Tulgheș, in urma caruia doua persoane au decedat și mai multe au fost ranite, facea curse regulate intre Praga și Orhei, in Republica Moldova, a precizat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Harghita, Gheorghe…

- In contextul fenomenelor meteorologice si a oscilatiilor de temperatura din ultimele zile, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta si Salvamont Bistrita, aduc in atentia amatorilor de drumeti de munte unele recomandari, de care ar trebui sa tina cont pentru ...

- A alergat sute de kilometri in condiții extrem de grele pentru a susține cauza copiilor cu autism. A strabatut cele mai mari deșerturi din lume, purtand steagul Romaniei și simbolurile Inspectoratului General pentru Situații de Urgența. Este hotarat, perseverent și foarte muncitor. Este…

- Prefectul Vasile Panaite a organizat, luni dimineata, un comandament pentru situatii de urgenta avand in vedere avertizarea Cod galben de vreme rea sub care va intra judetul Neamt incepand cu ora 15,00, pentru a cere sefilor institutiilor sa intervina cu maxima operativitate pentru a limita eventualele…

- Reprezentanții E.ON Romania și ai Inspectoratului pentru Situații de Urgența recomanda ca sistemele de incalzire sa fie corect instalate de catre persoane autorizate, intreținute corespunzator și verificate periodic. Conform E.ON Romania, in ultimii cinci ani, in urma celor 6.200 de incendii de locuințe…

- Potrivit unui comunicat de presa al CNAIR, marti, pe raza DRDP Constanta au fost montate sapte statii meteo ce vor transmite parametri precum: temperatura, viteza si directia vantului, umiditate, cantitate de precipitatii in zona drumurilor nationale si a autostrazilor aflate in administrarea directiei…

- Un barbat a suferit arsuri grave, intr-un incendiu izbucnit vineri la parterul unei case din Sectorul 2 al Capitalei, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov. In interiorul casei se simte miros puternic de gaze, insa primele informatii nu confirma daca a fost vorba de…

- Iata comunicatul de presa transmis de IGSU: In urma intervenției echipajelor din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Dealul Spirii” București-Ilfov la un accident rutier urmat de incendiu, petrecut in cursul serii de 7 noiembrie a.c., in zona Baicului din Capitala, o comisie…

- Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj le-a solicitat astazi primarilor sa aiba in aceasta perioada activate Comitetele Locale pentru Situații de Urgența. Precipitațiile prognozate de meteorologi in aceste zile ar putea crea probleme in anumite zone din județ. Este vorba in special despre…

- Trafic ingreunat, in aceasta dimineața, pe șoseaua de centura a municipiului Alba Iulia, in urma unui accident rutier in care sunt implicate trei autocamioane, o persoana fiind ranita. Se circula alternativ, pe o banda, cu dirijare de catre polițiștii. ”Trafic ingreunat pe șoseaua de centura a municipiului…

- Nu doar elevii din primul an de la Școala de Agenți de Poliție “Vasile Lascar” din Campina au depus, la sfarșitul saptamanii trecute, juramantul, un astfel de eveniment derulandu-se și la Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila „Pavel Zaganescu” din Boldesti-Scaeni. Potrivit unui comunicat…

- Trei persoane au decedat și una a fost grav ranita dupa un accident care s-a produs duminica dupa-amiaza pe DN2A (E80), intre localitațile Ovidiu și Mihail Kogalniceanu, pe fondul coliziunii frontale intre un autoturism BMW și un microbuz de marfa, informeaza Inspectoratul pentru Situații de Urgența…