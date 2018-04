Stiri pe aceeasi tema

- O fetita din Romania ar putea castiga o avere uriasa. Proces complicat in Italia, unde 3 persoane risca inchisoarea pentru ca ar fi falsificat un testament redactat in favoarea unei copile din Romania. Potrivit ziarului local Il Piacenza, procurorii cer o pedeapsa de 2 ani si 4 luni pentru avocatul…

- Potrivit ziarului local Il Piacenza, procurorii cer o pedeapsa de 2 ani si 4 luni pentru avocatul Michele Morenghi din baroul din Milano. El este acuzat ca a falsificat testamentul cetateanului italian Fausto Orcesi, decedat in 2013, la varsta de 63 de ani, pentru ca averea acestuia sa ii ramana…

- Moartea surprinzatoare a ziaristului Andrei Gheorghe a creat un vuiet in presa romaneasca. In ultimele zile, am fost martorii unor ipoteze despre decesul acestuia, iar mai multe dezvaluiri despre ultimele sale clipe au ieșit la iveala. Totuși, in afara omagierilor și detaliilor oferite de presa, s-a…

- Au trecut 27 de zile de cand Razboinicii n-au mai pus piciorul in casa, insa urmele prezentei lor sunt la tot pasul, chiar si pe pereti. Citeste si EXATLON ROMANIA eliminare. Reactii pe Facebook. RUSINE. Iti este frica de el In dormitorul fetelor, chiar intre paturile Larisei Vasile…

- Cheloo, jurat la ”The Four – Cei 4”. Considerat de fiecare data un jurat extrem de sincer, artistul marturisește ca tocmai acest lucru il atrage in show. Iar faptul ca toți concurenții sunt nume deja cunoscute pe piața muzicala din Romania, face ca miza sa fie cu atat mai mare. ”Mi se pare foarte deștept…

- Anunțul facut de fiica lui Andrei Gheorghe, dupa moartea tatalui ei. Anastasia Gheorghe face un apel catre presa pentru a proteja imaginea tatalui ei. Fiica regretatului jurnalist Andrei Gheorghe acuza ca exista o goana dupa senzațional, dupa ce in media au aparut imagini cu Andrei Gheorghe decedat,…

- Un arbitru este acuzat de crima dupa ce jucatorii unei echipe l-au obligat sa omoare un component al unei formatii adverse, la un meci de fotbal din statul african Malawi, scrie DPA.Evenimentul a avut loc in timpul partidei dintre Billiat FC si Chilengo FC, miercuri, in orasul Thyolo (sudul…

- Echipa de conducere a Ministerului Sanatatii s a intalnit astazi cu cele 5 mari companii producatoare de imunoglobulina umana reunite in Asociatia producatorilor de plasma si produse plasmatice. Potrivit Ministerului Sanatatii, in cadrul discutiilor, producatorii de imunoglobulina au dat asigurari ca…

- O fetita de cinci ani din comuna galateana Schela a ajuns la Spitalul de Copii Sf. Ioan din Galati in coma alcolica, dupa ce a baut acasa vin dintr o sticla de suc, informeaza Agerpres.ro. Copila a fost gasita in casa, luni seara, de mama ei care a sunat la 112, la fata locului sosind un echipaj al…

- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit marti, la Palatul Victoria, cu ambasadoarea Frantei in Romania, Michele Ramis. Printre principalele teme de discutie s-au numarat prelungirea parteneriatului strategic dintre cele doua state, semnat in urma cu zece ani, dar si proiectele diplomatice comune privind…

- Simona Halep petrece a 18-a saptamana in fotoliul de lider mondial, depasind-o in clasamentul din toate timpurile pe Jennifer Capriati, o fosta vedeta a tenisului american. Halep se afla pe locul 1 mondial pentru o noua saptamana, dupa ce si-a recuperat coroana lunea trecuta,…

- Mai mulți pacienți din Ramnicu Valcea, cu plangeri de malpraxis in ancheta, au hotarat sa vorbeasca deschis despre felul cum au fost tratați de medici pentru a aduce o schimbare. Chiar daca pentru parinții și copii lor nu mai pot face nimic, spera sa previna alte cazuri. O sala aproape goala și o masa…

- Calvar pentru o fetița din Vaslui care a obligata sa cerșeasca in frig. Propria mama a pus-o sa implore mila trecatorilor, la o temperatura de minus 10 grade Celsius. Copila inghețata bocna a fost vazuta de un tanar care a fotografiat-o. A alertat atat Poliția, cat și Protecția Copilului, despre care…

- Reprezentanții IPJ Cluj au confirmat ca Bene a fost depistat în Italia, fara a preciza însa daca acesta s-a predat sau a fost identificat de autoritați. Omul de afaceri urmeaza sa fie extradat în baza mandatului de arestare emis de Tribunalul Cluj, dupa ce autoritațile din Italia…

- Un cetatean libian si-a ucis prietena, intr-un apartament din București, iar apoi a plecat din locuinta si a injunghiat mortal un vecin cu care s-a intalnit pe scara blocului, pe motiv ca a refuzat sa ii dea o tigara. Potrivit unor surse judiciare citate de News.ro , barbatul in varsta de 23 de ani,…

- Ieri, Parchetul de pe langa Curtea de Apel Pitesti si-a prezentat bilantul activitatii pe anul 2017. Acestuia ii sunt arondate parchetele de pe langa tribunalele si judecatoriile din Arges si Valcea, in total fiind 13 unitati: 5 ale judecatoriilor din Arges, 5 ale judecatoriilor din Valcea,…

- Doua persoane, tata si fiica, patronii unui magazin din cartierul Ana Ipatescu din Vaslui, au fost retinuti pentru 24 de ore, urmand ca vineri, 23 februarie, sa fie prezentati judecatorilor Tribunalului Vaslui cu propunere de arestare preventiva. Drogurile, afirma anchetatorii, erau aduse in Romania,…

- Destinul Alinei Ciucu a fost frant pe 12 decembrie 2017, dupa ce a fost impinsa sub garnitura de metrou de Magdalena Șerban. Moartea tinerei de 25 de ani a tulburat opinia publica din Romania și comunitatea din satul ei natal, Listeava, județul Dolj, La inmormantarea Alinei Ciucu a participat tot satul,…

- O fetita de sapte ani a fost lovita in plin de o masina in timp ce traversa strada. Incidentul s-a produs in satul Curesnita Veche, raionul Soroca. Copila se intorcea de la scoala din localitatea vecina.

- Moartea infioratoare a Anastasiei Cecati a scos la iveala o umilința traita de aceasta in Romania. Potrivit informațiilor aparute, Anastasia și-a dorit sa iși faca o cariera in țara noastra inainte de a primi un rol in serialul „Las Fierbinți”. Și, ca sa se simta mai romanca, a incercat sa obțina cetațenie…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a fost intrebat, marti, daca nu este ingrijorat de cresterea inflatiei, el aratand ca ii va transmite o scrisoare pe aceasta tema guvernatorului BNR, Mugur Isarescu, de la care asteapta sa primeasca niste raspunsuri. Solicitat sa comenteze faptul ca Romania a…

- "De ceva vreme, Banca Nationala a Romaniei este supusa criticilor pentru ca, desi are atributii de supraveghere a institutiilor de credit, nu se implica in modul in care acestea isi conduc afacerile in relatia cu consumatorii. Acuzele se bazeaza pe asteptari ce sunt neintemeiate", scrie Cristian Bichi,…

- Politistii din Valcea au deschis un dosar penal dupa ce o copila de 12 ani, insarcinata, a ajuns in stare grava la Spitalul Judetean Ramnicu Valcea. Fetita a fost supusa unei operatii de cezariana de urgenta, fatul fiind deja mort.

- O fetița insarcinata la 12 ani a ajuns in stare grava la Maternitatea Spitalului din Ramnicu Valcea. Medicii incearca sa-i salveze viața. Copila insarcinata a ajuns, duminica dimineața, la Spitalul din Valcea. Din primele informații, micuta a fost bagata de urgența in sala de operație, scrie voceavalcii.ro…

- Echipajele de salvare iraniene au reluat in aceasta dimineața operațiunea de cautare a aeronavei care s-a prabușit duminica, in timp ce survola o regiune montana din sud-vestul Iranului. In acest timp, rudele celor 66 de oameni aflați la bordul avionului așteapta cu disperare vești, noteaza BBC News.…

- Fostul ministru sustine ca a mers la Atena pentru niste proceduri medicale, iar de acolo a mers in Costa Rica, unul dintre motive fiind o vizita pe care dorea sa i-o faca Alinei Bica. Elena Udrea a precizat ca va reveni in Romania dupa finalizarea procedurilor medicale, fara a inainta un termen. Fostul…

- O fetita de un an și jumatate a fost internata in stare grava la spital dupa ce a fost batuta crunt de bunica sa vitrega. Copila a ajuns in grija medicilor cu traumatism cranio-cerebral, comotie cerebrala și cu vinatai pe fața. Cazul a avut loc noaptea trecuta in raionul Singerei. Mama micutei traieste…

- Heaven Ray Cox, in varsta de doar 15 ani, a fost gasita moarta in Louisiana. Dupa ce s-a intalnit cu un barbat din mediul virtual, fetita a fost adusa acasa in siguranta, insa problemele cu inima i-au "prescris" moartea.

- Alma a disparut in pauza dintre scoala si programul after school. Monica, mama Almei, spune ca este vina profesoarei de engleza de la British School care nu s-a asigurat ca o preda celorlalti profesori. "Alma in universul ei de 6 ani jumatate si-a imaginat ca se duce intr-o excursie, s-a dus…

- Maria are puțin peste opt ani. Este inscrisa in clasa a III-a la o școala din județul Timiș, dar ultimii doi ani i-a petrecut mai mult internata la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara. Fetița a venit pe lume cu mai multe afecțiuni grave, printre care și imunodeficiența severa, o boala genetica…

- Polițiștii din județul Suceava au fost alertați, dupa ce o fetița, mama și bunica ei au disparut in acceași zi din orașul Dolhasca. Copila și cele doua femei au plecat de acasa, iar rudele spun ca nu mai au nicio veste de la ele de mai mult de șapte zile. Politistii le cauta pe Vera Aioanei, de 25 de…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a transmis un mesaj de condoleanțe dupa moartea lui Verestoy Attila. Verestoly Attila, parlamentar UDMR, a incetat din viața miercuri, 24 ianuarie 2017 . Liviu Dragnea a transmis un mesaj de condoleanțe pe pagina sa de Facebook. „Am aflat cu tristețe vestea privind trecerea…

- Interviu cu Igor Bergler, scriitorul roman cu cea mai vanduta carte. Carțile lui Igor Bergler au fost vandute in peste o suta de mii de exemplare fiecare. Secretul succesului sta in personajele alese și maiestria de a țese o literatura dinamica, ca un puzzle. Un bestseller in Romania sare de 5.000 de…

- Adriana Iliescu, numita in 2005 cea mai varstnica femeie din lume, s a nascut pe 31 mai 1938, la Craiova. A fost profesor universitar de literatura romana si autoare de povesti pentru copii.Potrivit Wikipedia.ro, este cunoscuta mai ales pentru faptul ca a fost pana la 29 decembrie 2006 cea mai varstnica…

- Procurorul DNA Eugen Stoina a fost implicat joi, in jurul orei 15.00, intr-un accident de circulatie fara victime, pe care l-a cauzat. Stoina se afla sub influenta bauturilor alcoolice in momentul producerii incidentului. Sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a cerut CSM revocarea din functie a lui Eugen…

- O fetita in varsta de 12 ani a fost prinsa sub un tramvai, joi, in orasul Arad, pompierii reusind sa o scoata in viata. Copila a fost preluata de o ambulanta si transportata la spital, transmite corespondentul MEDIAFAX.Accidentul a avut loc, joi, pe B-dul Revolutiei din Arad, in fata Teatrului ...

- O fetita in varsta de 12 ani a fost prinsa sub un tramvai, joi, in orasul Arad, Romania, pompierii reusind sa o scoata in viata. Copila a fost preluata de o ambulanta si transportata la spital, scrie realitatea.net.

- Romania se poate mandri cu un nou copil de geniu. Ariana are 13 ani si s-a facut remarcata dupa ce a reusit sa castige un concurs international, organizat de Consiliul Europei, cu privire la viziunea sa despre internet. In plus, a participat, alaturi de invitati de seama, la un eveniment important in…

- In data de 8 ianuarie 2018, a avut loc, la sediul Ministerului Justiției, intrevederea domnului prof.univ.dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției cu E.S. doamna Anneli LINDAHL KENNY, Ambasadorul Suediei in Romania și domnul Alexander PEYRE DUTREY, consilier, Adjunct al Șefului Misiunii, Afaceri…

- “Nu au mai ramas barbati in Siria” spun femeile din tara, care au ajuns sa recurga la casatorii pe internet, scrie Albawaba News, care da exemplul unei tinere ce si-a luat online un sot din Romania. “Sunt casatorita cu un barbat pe care nu l-am intalnit niciodata. Este aproape de doua ori mai mare ca…

- Cei doi parinti locuiau in Belgia si traiau o frumoasa poveste de dragoste pana cand, spune femeia, barbatul ar fi devenit violent. Cei doi au cazut de comun acord ca femeia care voia sa se desparta de barbat, sa vina in Romania cu copilul. In momentul in care acesta s-a vazut singur, s-a razgandit…

- Doina și Ion Aldea Teodorovici au fost doi mari artiști, care au sfarșit tragic, in urma unui accident rutier. In urma lor a ramas un copil orfan, care astazi le calca pe urme. Sotii Doina și Ion Aldea Teodorovici au cantat impreuna si tot impreuna au murit, intr-un tragic accident in noaptea de 29…

- Imediat dupa moartea lui, un mesaj cutremurator a aparut pe pagina lui de Facebook.In dreptul unei fotografii cu scriitorul aparea o urare de La Multi Ani si o invitatie la capela la care se afla depus trupul lui, pentru cei care doresc sa isi ia ramas bun. "La multi ani prieteni! Cei…