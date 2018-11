Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, s-a intalnit in aceasta saptamana cu procurorul general interimar al Statelor Unite ale Americii, Matthew Whitaker, in contextul summitul-ui UE-SUA, la aceasta reuniune discutandu-se despre securitatea cibernetica, prevenirea si combaterea continutului terorist…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a avut o intalnire cu procurorul general interimar al Statelor Unite ale Americii, Matthew Whitaker, in contextul summitul-ui UE -SUA, una dintre temele de discutie vizand securitatea cibernetica, anunta MAI.

- Ministrul afacerilor interne a avut o intalnire cu procurorul general interimar al Statelor Unite ale Americii, Matthew Whitaker, in contextul summitul ui UE SUA. Potrivit unui comunicat al MAI, in perioada 8 9 noiembrie a.c. ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, s a aflat in Statele Unite ale Americii,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, se va afla in perioada 8-9 noiembrie in Statele Unite ale Americii, unde va participa la reuniunea ministeriala UE - SUA in domeniul Justitie si Afaceri Interne.

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, se va afla in Statele Unite ale Americii, in zilele de 8 si 9 noiembrie, unde va participa la reuniunea ministeriala UE - SUA in domeniul Justitie si Afaceri Interne, informeaza Agerpres.In cadrul acestei reuniuni la nivel inalt, la care este asteptat…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, se va afla in Statele Unite ale Americii, in zilele de 8 si 9 noiembrie, unde va participa la reuniunea ministeriala UE - SUA in domeniul Justitie si Afaceri Interne. In cadrul acestei reuniuni la nivel inalt, la care este asteptat sa participe si procurorul…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a anunțat ca Romania va organiza la București, in februarie 2019, un consiliu informal de Justitie si Afaceri Interne, la care vor participa toti ministrii de resort din Uniunea Europeana.

- Romania va organiza, in luna februarie a anului viitor, la Bucuresti, un consiliu informal de Justitie si Afaceri Interne, la care vor participa toti ministrii de resort din Uniunea Europeana, a anuntat luni ministrul de Interne, Carmen Dan, in cadrul unei declaratii comune de presa cu Julian King,…