Stiri pe aceeasi tema

- Hidrologii de la Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) au emis, vineri, o avertizare Cod rosu de inundatii, valabila pana sambata dimineata pe raul Miletin, din judetul Iasi. Potrivit atenționarii, pana pe data de 8 iunie, la ora 10:00, ca urmare a propagarii viiturii formate…

- Joi, pompierii, polițiștii și jandarmii au intervenit in sprijinul populației din 41 de localitați din 16 județe afectate de inundațiile din ultimele zile, anunța Ministerul Afacerilor Interne (MAI).Joi, pompierii, polițiștii și jandarmii au intervenit in sprijinul populației din 41 de localitați…

- Alerta de inundatii in 26 de bazine hidrografice Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, marti, avertizari Cod portocaliu si Cod galben de inundatii, valabile în urmatoarele doua zile în 26 de bazine hidrografice, pe afluentii mici ai Dunarii amonte acumularea…

- "Vor fi supravegheate cursurile raurilor unde exista risc de inundatii si, daca se impune, vor fi evacuate preventiv persoanele ale caror locuinte se afla in zonele inundabile. In cazul cresterii debitelor pe anumite cursuri de apa, facem apel la cetateni sa nu traverseze raurile prin apa si sa nu…

- Meteorologii au anunțat un cod galben de vijelii și de ploi torențiale, ce este valabil pentru 12 județe, și anume Maramureș, Satu-Mare, Salaj, Cluj, Bistrița-Nasaud, Mureș, Valcea, Argeș, Dambovița, Olt, Teleorman, Giurgiu și local in Harghita..

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, luni, o avertizare cod galben de inundatii in 16 bazine hidrografice din Transilvania, Moldova, Oltenia si Muntenia, valabila pana la miezul noptii de marti. Atenționarea vine dupa ce și colegii lor de la Administrația Naționala…

- Veștile din partea meteorologilor sunt din ce in ce mai proaste. Mai multe zone din țara vor fi afectate de vijelii și ploi torențiale incepand de luni. Intre 15.00 si 18.00 intra in țara un front din partea de sud, posibile zone afectate: Teleorman, Olt, Argeș, Dambovița,…

- Lungimea drumurilor asfaltate a crescut cu 1.638 km in 2018 comparativ cu anul anterior, potrivit datelor Institutului National de Statistica, in timp ce numarul drumurilor pietruite si de pamant a scazut cu peste 1.500 km. Mai mult, cresterea puternica a venit in mediul rural, unde exista si cea mai…