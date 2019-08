Interiorul uneia dintre cele mai vizitate cladiri ale țarii, Ateneul Roman, este in plin proces de degradare. Pe romanește, cade tencuiala fix langa statuia lui Enescu! Este una dintre cele mai frumoase cladiri din Romania. Nu degeaba a aparut și pe bancnote, nu degeaba este una dintre cele mai vizitate locații ale Bucureștiului și țarii. Ateneul Roman este un must see pentru orice turist strain care trece pragul Capitalei. O fotografie obligatorie pe orice rețea de socializare a vanatorilor de amintiri de la kilometrul zero al țarii. Cladirea este o bijuterie arhitecturala, construita in perioada…