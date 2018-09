Stiri pe aceeasi tema

- "In ceea ce priveste remanierea, i-am consultat pe colegii mei cand cred ca e bine sa fie facuta si aproape in unanimitate au zis ca dupa referendum. Oricum doamna premier incepuse o evaluare si dupa referendum vom avea o sedinta a Comitetului National care va hotari cine va ramane in Guvern si cine…

- Presedintele Comisiei speciale pentru modificarea legilor Justitiei Florin Iordache a declarat joi ca OUG 6/2016, emisa in perioada guvernarii Ciolos, va fi dezbatuta in Parlament si tot in Parlament se va lua o decizie si cu privire la ce urmeaza sa se intample cu dosarele care au fost instrumentate…

- Victor Ponta a publicat, duminica seara, pe Facebook, o fotografie in care Liviu Dragnea și George Maior apar imbrațișați, iar in spatele lor, așezata pe o canapea, pare sa fie fostul procuror șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. Fotografia a post publicata de Ponta in timp ce Liviu Dragnea era invitat…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, a anuntat ca in sedinta conducerii partidului i s-a trasat sarcina premierului Dancila sa adopte o ordonanta de urgenta prin care sa se anuleze protocoalele cu SRI din Justitie si efectele acestora."I s-a cerut doamnei Dancila ca guvernul sa adopte rapid o…

- „Aceasta lege nu se refera la acele pensii de serviciu, sau pensii speciale, pensii ocupationale. In primul rand, aici trebuie sa incepem o discutie cel putin cu asociatiile cadrelor militare in rezerva, ca au fost de la Ministerul de Interne, ca au fost de la serviciile secrete, ca au fost de la…

- "Eu sunt convins ca Iohannis ar putea sa blocheze legea pensiilor. Sunt absolut convins. El mai stie ceva, ca noi ceea ce prezentam chiar facem si romanii simt. Au inceput sa simta si o sa simta din ce in ce mai mult, si parerea mea este ca este in stare de orice impotriva acestui Guvern, acestei…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a catalogat drept "o minciuna gogonata" afirmația lui Liviu Dragnea potrivit careia președintele Klaus Iohannis le-ar fi spus liberalilor ca vrea sa negocieze cu Calin Popescu-Tariceanu pentru a rupe coaliția PSD-ALDE."Este o minciuna gogonata a lui Dragnea, de…

- Discurs dur sustinut de Raluca Turcan in timpul motiunii de cenzura depuse de PNL la adresa Guvernului Dancila. Liderul deputatilor PNL din Parlament a criticat in termeni duri guvernul Dancila."Stiam ca domnul Liviu Dragnea a furat voturi, insa dumneavoastra ati ordonat sa furati din spate…