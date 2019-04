"Intrebare primita pe Facebook MAI:

- ”Daca gasesc un pachet din ala pe plaja, cam cat pot sa iau pe el? Are rost sa caut vreunul sa-mi fac și eu viața frumos la mare? App, de ce naiba le confiscați? Ca mie mi-a zis cineva ca a incercat și nu are nimic! Am curaj sa spun ca intreb pentru mine!”.

Raspuns:

1. Daca gasiți un astfel de pachet și incercați sa-l vindeți, veți lua pe el cațiva ani buni de inchisoare. Ceea ce ne-ați spus dumneavoastra se incadreaza perfect la trafic de droguri, așa ca o sa va faceți “viața frumos”, dar mai pe racoare, așa!

2. Din ultima dumneavoastra…