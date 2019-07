Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a declarat ca municipalitatea continua operațiunea de reabilitare a parcarilor de reședința. El a adaugat ca recent s-au finalizat parcarile din spatele magazinului Albina și din zona Biotest, unde sint 65, respectiv, 45 de locuri. Viceprimarul Harșovschi a menționat…

- Scandal de proporții la Primaria Timișoara, la sfarșitul saptamanii trecute, dupa ce conducerea Curții de Conturi Timiș a cerut o intalnire de urgența cu primarul Nicolae Robu și directorii din subordine. Surse din cadrul municipalitații au declarat ca intalnirea de vineri a fost convocata dupa ce activitatea…

- Primaria Timisoara anunta ca, incepand cu data de 17 iunie, se instituie restrictia de oprire interzisa pe ambele parti pe Calea Martirilor (fosta Girocului), pe tronsonul cuprins intre blv. Liviu Rebreanu si str. Maresal Constantin Prezan (fosta Lidia). Restrictia va functiona intre orele 7.00 si 20.00.…

- Primaria Timisoara a inceput demolarea unei case ridicate ilegal in curtea unei cladiri istorice din cartierul Iosefin. E vorba de o casa construita fara autorizatie in curtea interioara a Palatului Ancora.

- Municipalitatea ieseana organizeaza doua randuri de licitatii pentru inchirierea de locuri de parcare, acestea fiind programate in zilele de 16 si 21 mai 2019. Astfel, pe 16.05.2019, la ora 12.00, va avea loc licitatia publica deschisa cu strigare la sediul Directiei Exploatare Patrimoniu din sos. Nationala…

- Firma Coral Impex din Ploiești, cea care a caștigat licitația primariei pentru a presta servicii de dezinsecție, dezinfecție și deratizare in urmatorii patru ani in Timișoara, incepe oficial lupta impotriva țanțarilor, a capușelor, a muștelor și a altor insecte. Se intampla la mai bine de…

- PSD Timiș a depus o sesizare la instituțiile abilitate, in vederea ridicarii mash-ului asumat de USR Timiș, montat in loc vizibil pe Calea Bogdaneștilor din Timișoara, care conține un mesaj denigrator la adresa PSD. Prefectura Timiș a constatat ilegalitatea și a transmis in mod oficial Primariei Municipiului…

- Aproximativ 200 de persoane - protestatari, dar si sustinatori - il asteapta, luni, pe presedintele PSD, Liviu Dragnea, in fata Instantei supreme, unde urmeaza sa aiba loc un nou termen in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. La fata locului se afla un impresionant dispozitiv…