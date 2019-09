Stiri pe aceeasi tema

- Diana Dumitrescu mai are foarte puțin pana ce va vedeni mamica pentru prima data și așteptarea este una grea, insa frumoasa. Cu toate acestea, cu puțin timp inainte de marele eveniment din viața ei, vedeta a luat o decizie radicala și i-a rugat pe fanii ei de pe rețelele de socializare sa o respecte.

- In al treilea semestru de sarcina, Diana Dumitrescu mai are puțin pana va aduce pe lume primul ei copil. Este un copil mult dorit, la care a visat toata viața ei, așa ca nu este de mirare ca face orice pentru a se lauda cu mircolul de care se bucura in aceste momente.

- Simona Halep (27 de ani), locul 4 WTA, va fi decorata, astazi, la Palatul Cotroceni, de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis. La aceasta ceremonie, campioana de la Wimbledon si-a facut aparitia insotita de parintii sai, dar si de iubitul Toni Iuruc.

- Scene de senzație, astazi, pe Aeroportul Otopeni. Dupa ce a susținut o conferința de presa, ca urmare a victoriei zdrobitoare de la Wimbledon, Simona Halep a plecat insoțita de nimeni altul decat Ion Țiriac care, ce sa vezi, a devenit... șofer de ocazie!

- Elena Udrea s-a intors in Romania, dupa o lunga perioada destul de grea pe care a petercut-o in Costa Rica. Fosta „blonda de la Cotroceni” este intr-o forma de zile mari și incearca sa se bucure, acum, de tot ceea ce-i ofera viața.