- Incendiu de proportii la o locuinta din judetul Vaslui. Doi copii, unul de trei ani si celalalt de doar un an si opt luni, au fost lasati nesupravegheati in casa, si au ajuns cu arsuri grave la spital. A fost nevoie de interventia unui elicopter SMURD. Medicii sunt rezervati in prinvinta sanselor…

- "Grupul de lucru va examina obstacolele tehnologice si oportunitatile pentru extinderea accesului la internet si la presa independenta in Cuba", a comunicat Departamentul de Stat. Prima reuniune a grupului va avea loc pe 7 februarie.Cotidianul Granma al Partidului Comunist Cubanez a afirmat…

- HOROSCOP BERBEC La vorbe bune ti se raspunde cu rautati, la laude si complimente – cu critici si judecati severe, deci nu mai intelegi nimic. De ce se poarta unii cu tine asa, e un mare mister, pentru ca nu ai nimic cu nimeni, dar ceilalti parca vor cu orice pret sa te raneasca. Cel mai…

- ninge si trosnesc ramuri uscate in inima mea lacomia cu care ninge seamana cu lacomia cu care candva ti-am desfacut nasturii de la rochie ninge si cad rotite din ornic ninge si cad litere din scrisorile pe care candva ti le-am scris ninge si tristetea este si ea o fiinta blanda si stranie care apara…

- Una dintre cele mai apreciate Prime Doamne din istoria Americii a implinit 54 de ani. Nascuta pe 17 ianuarie 1964, Michelle LaVaughn Robinson Obama este soția lui Barack Obama, al 44-lea președinte al Statelor Unite al Americii. Și-a format imaginea unei femei obisnuite, venite dintr-un mediu modest,…

- Sora lui Dan Bordeianu are o poveste de viata impresionata. Diagnosticata cu o boala crunta, Oana Sorescu nu s-a lasat doborata si si-a luat destinul in propriile maini. Chiar daca medicii nu i-au dat sanse de supravietuire si i-au spus ca mai are doar doua luni de trait, ea nu si-a pierdut niciodata…

- Celebra actrița Jessica Falkholt a murit, devenind cea de-a cincea victima a unui tragic accident, în care și-a pierdut parinții și sora. Rudele ei si medicii au decis sa o decupleze de la aparatele care o tineau în viata, dupa ce vedeta a intrat în coma, ca urmare…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri ca Statele Unite ar putea in teorie sa revina in Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, nedand insa niciun semn concret ca ar intentiona sa mearga in respectiva directie la acest moment, transmite AFP. "Cinstit, eu nu…

- Ionut Zavoianu, adolescentul pentru care intreaga Romanie s-a rugat sa iasa invingator din lupta cu temutul cancer, a murit. Inima baiatului a cedat din cauza maladiei care l-a chinuit in ultimii patru ani, de cand a primit cruntul diagnostic, potrivit timponline.ro.

- Decizia extrema luata de Sergiu Curca in prima zi a acestui an i-a ingrozit pe toti cunoscutii. In ziua in care a fost condus spre locul in care isi va dormi somnul de veci, tanarul artist de muzica populara i-a avut aproape pentru ultima data pe cei care l-au iubit. Mama lui, ingenuncheata de durere,…

- HOROSCOP BERBEC Persoana care iti apare azi in cale are un rol binefacator pentru tine. Iti ofera exact informatia de care aveai nevoie, sfatul util care te scoate din impas sau doar sansa de a iesi un pic din mediul tau obisnuit si a uita de toate. Fii deschis la propuneri, invitatii,…

- Dieneke Ferguson a fost diagnosticata cu cancer de cânge, în urma cu câțiva ani. Femeia a urmat mai multe tratamente, însa acestea nu au dat niciun rezultat. La un moment dat, aceasta a renunțat sa mai urmeze tratamentele excesive și a reușit sa opreasca boala cu ajutorul…

- Motivele pentru care unul sau mai multe colinde de Craciun par sa ramana „captive" in mintile ascultatorilor, enervandu-i uneori pe acestia, au fost dezvaluite, recent, de cercetatorii de la Universitatea Arkansas din Statele Unite ale Americii, informeaza Daily Mail. „Unul dintre cele mai bune lucruri…

- Fostul presedinte Barack Obama si fosta candidata la Casa Alba Hillary Clinton sunt cei mai citati, barbat si femeie, in sondajul anual publicat miercuri de Institutul Gallup in legatura cu personalitatile cele mai admirate de americani, relateaza AFP. Barack Obama este barbatul preferat…

- S a dat alarma la pompieri Conform primelor date, mansarda unui bloc situat aproape de intersectia bulevardelor Tomis cu Ferdinand, in zona Miga, pare ca a luat foc. Inca nu se cunosc alte detalii. ...

- Anthony Ciccone, 61 de ani, este fratele celebrei artiste Madonna, care a fost reprimit sa locuiasca alaturi de familie, dupa ce a trait șapte ani pe strazile din Michigan. „De ce este sora mea multimilionara, iar eu sunt un om fara adapost care traieste pe strazi? Niciodata sa…

- O nava fantoma care a fost data disparuta dupa tsunamiul care a devastat centrala atomica Fukushima-Daiichi in 2011, a fost gasita pe o plaja la aproximativ 9000 de kilometri distanța, informeaza Daily Mail. Nava a fost descoperita pe plaja Arcadia Beach State, in Oregon, Statele Unite ale…

- Donald Trump s-a indepartat luni de celebrul sau slogan "America inainte de toate", prezentand o "strategie de securitate nationala" marcata prin trimiterea unor semnale uneori contradictorii in atentia Chinei si a Rusiei, comenteaza AFP.Presedintele republican american, care a marcat o schimbare…

- Prințul Harry l-a intervievat pe fostul președinte al Statelor Unite, Barack Obama, in cadrul unei emisiuni radio ce va fi difuzata de postul BBC. Prințul Harry a realizat o emisiune radio speciala pentru BBC 4 care va fi difuzata in data de 27 decembrie. Invitatul surpriza al ediției este nimeni altul…

- Alexandru Arsinel a trecut prin momente extrem de grele, dupa ce au murit colegele sale de scena, Stela Popescu si Cristina Stamate. Actorul a avut si el probleme de sanatate care l-au asuns din urma. Saptamana trecuta, Arsinel a suferit o interventie pe cord.

- Un agent de securitate israelian a fost injunghiat in inima de un tanar palestinian, in zona principalei statii de autobuz din Ierusalim, victima fiind in stare grava, informeaza site-ul cotidianului The Times of Israel.

- Cantaretul portughez Salvador Sobral, castigatorul concursului Eurovision, a fost supus vineri unui transplant de inima la spitalul Santa Cruz din Lisabona, evolutia sa fiind "foarte buna" in timpul interventiei, potrivit echipei de medici care l-a operat, scrie El Pais.

- Handbalista Eliza Buceschi a declarat, duminica, dupa victoria echipei Romaniei la CM din Germania, cu Slovenia, scor 31-28, ca fetele se vor bucura putin, dar apoi vor pregati meciul cu Spania din 5 decembrie, al treilea din grupa A.”Poate ca ar trebui sa vin cu o jumatate de ora la sala…

- O femeie din Brazilia și-a indeplinit dorința de a-și organiza propria inmormantare, deși, dupa cum spune chiar ea, mai are ani buni de trait. Ea și-a cumparat un coșciug in care s-a intins, prefacandu-se ca este moarta. In acest timp, apropiații au venit la capatul ei pentru a-și prezenta regretele…

- Caz șocant in India, unde doctorii au facut o descoperire crunta, dupa ce o femeie s-a plans de dureri in zona abdomenului. Medicii au descoperit ca aceasta a trait timp de 15 ani cu un fat in pantec, relateaza Daily Mail. Femeia in varsta de 52 de ani a inceput sa se simta tot mai rau in ultima perioada.…

- Procurorii care, sub conducerea lui Robert Mueller, ancheteaza presupusul amestec al Rusiei in alegerile prezidențiale americane din 2016 l-au audiat in aceasta luna pe Jared Kushner, ginerele și consilierul președintelui SUA, Donald Trump, au informat miercuri seara mass media americane, citate…

- Presedintii Senatului si Camerei Deputatilor, Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea, au dat publicitatii un comunicat in care sustin ca ”Parlamentul Romaniei a luat act cu neplacuta surprindere de comunicatul emis in data de 27 noiembrie 2017 de catre Departamentul de Stat din Statele Unite ale Americii…

- Departamentul de Stat al SUA reacționeaza ferm la proiectele de modificare ale legilor Justiției care se afla în dezbaterea Parlamentului de la București. Oficialii americani susțin ca actualele propuneri slabesc lupta contra corupției și îndependența justiției. "Statele Unite…

- George W Bush Senior a devenit cel mai longeviv președinte american din istorie dupa ce a implinit 93 de ani și 166 de zile, depașindu-l pe Gerald Ford care a murit la 93 de ani și 195 de zile, scrie ABC News. Sambata, fostul președinte american George H.W. Bush a implinit 93 de ani și 166 de zile,…

- Recent la laboratorul subteran italian de la Gran Sasso a fost inaugurat experimentul CUORE. CUORE vaneaza procese nucleare care ar putea ajuta la descifrarea misterului neutrinilor si cel al disparitiei antimateriei din Univers.

- In cazul sporului de lucru peste program al directorilor, abaterea se ridica la aproape 10 milioane de lei, aferenta perioadei 2013-2014, scrie profit.ro. Pentru pachete turistice, deconturile au fost efectuate in intervalul ianuarie 2016-iunie 2017, pentru un numar limitat la 2.407 angajați,…

- Malia Obama surprinsa sarutandu-se cu un tanar de la Harvard. Fiica cea mare a fostului președinte și iubitul ei au fost fotografiați in timp ce participau la un meci Harvard-Yale. Malia Obama, fiica cea mare a fostului președinte Barack Obama, a fost surprinsa de papparazzi in timp ce fuma și se saruta…

- Corveta "Contraamiral Horia Macellariu" 265 a acostat luni, 20 noiembrie, in portul militar Mangalia, dupa participarea, in perioada 04 20 noiembrie, la exercitiul multinational de lupta antisubmarin DOGU AKDENIZ 17, alaturi de nave militare din Bulgaria, Marea Britanie, Romania, Statele Unite ale Americii…

- Bananele și avocado previn bolile de inima, fiindca topesc grasimile și ne mențin arterele curate. Din acest motiv, au fost numite de specialiști superalimente sau alimente-minune.Citeste si: Iarna isi intra in drepturi! Temperaturile vor scadea, brusc, sub zero grade. Care sunt zonele afectate…

- Bombardierele TU-22m3 au zburat din Rusia peste teritoriile Iranului si Irakului, pentru a lansa atacul, potrivit RIA, care precizeaza ca avioanele au bombardat cu succes depozite de aprovizionare ale ISIS, locuri in care se aflau militanti si vehicule blindate apartinand gruparii extremiste.…

- Avionul prezidențial Air Force One a parasit aeroportul internațional Ninoy Aquino la miezul zilei, dupa ora locala, la finalul acestui lung periplu care a cuprins cinci țari: Japonia, Coreea de Sud, China, Vietnam și Filipine. 'Mi-am facut mulți prieteni la cel mai inalt nivel', a declarat el jurnaliștilor…

- Liderii din regiune au rivalizat in eforturile de a flata un președinte american cunoscut ca fiind sensibil la onoruri și fast. 'A fost un covor roșu cum n-a vazut nimeni vreodata', a povestit el, incantat.Golf și dineu de gala la Tokyo, opera și Orașul interzis in Beijing in timpul unei…

- Cunoscutul vlogger Tho Pablo, pe numele real Andrei Mihai Leustean, a decedat la sfarsitul lunii octombrie, din cauza unei infectii, la varsta de 29 de ani. Tanarul din Barlas era un vlogger foarte cunoscut in mediul virtual.

- „Vrah-ciuuh”! Acesta este cuvantul care i-a facut sa tresara pe mulți romani la sfarșitul anilor ’90. Atenți sau nu la televizorul lasat deschis pe un canal de filme documentare, ei s-au oprit brusc din ceea ce faceau, necrezandu-și urechilor:in mijlocul Pacificului, in valtoarea incleștarii dintre…

- Black Friday (Vinerea Neagra) isi are originile, bineințeles, in Statele Unite ale Americii si se refera la ziua de dupa Ziua Recunostintei, cand reduceri uriase sunt aplicate de comercianti diferitelor produse, marcand inceputul cumparaturilor din preajma Craciunului. Primele referințe cu privire la…

- Clubul de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a reziliat contractul cu jucatorul lituanian Marius Papsys si ia in calcul si alte schimbari, inclusiv la nivelul staff-ului tehnic, a anuntat patronul echipei, Dioszegi Laszlo. "Am incheiat conturile cu jucatorul lituanian Marius Papsys. A sosit timpul sa…

- Cea mai mare comunitate de romani din afara granitelor tarii este cea autohtona din Republica Moldova, de circa patru milioane de persoane, in aceasta categorie fiind inclusi toti cetatenii Republicii Moldova. Statistica realizata de Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, a fost facuta cunoscuta…

- La eveniment au participat reprezentanti ai administratiei americane, ai centrelor de reflectie si gandire din capitala americana, precum si din presa americana. Conferinta a fost moderata de Donald Jensen, fost diplomat si specialist pe politicile externe si interne al Rusiei. Invitat in…

- Listele de asteptare cu copiii bolnavi de inima s-ar putea scurta dupa ce Spitalul Grigore Alexandrescu a dat unda verde operatiilor in sectia de Chirurgie Cardiaca in cadrul unor misiuni umanitare coordonate de medici din Statele Unite ale Americii.

- Antonia a fugit de acasa pe geam. Dezvaluirea a fost facuta in cadrul emisiunii „Aici eu sunt vedeta”, ediția ce va fi difuzata joi seara, 2 noiembrie. Joi, 2 noiembrie, de la ora 21.15, la “Aici eu sunt vedeta”, Antonia vine impreuna cu mama ei, Denisa, sa-i puna in dificultate pe Giulia Anghelescu,…