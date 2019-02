MAI, anunț pentru șoferi: Aceste abateri în trafic nu vor fi sancționate. Când se aplică "Veste buna de la MAI! Pentru a veni in sprijinul iubitorilor de selfie și live la volan, va informam ca, in perioada 29-31 februarie 2019, polițiștii nu vor sancționa aceste abateri in trafic. Dar stați, asta nu e tot! De asemenea, in perioada 29- 31 februarie 2019, vor putea fi vazuți porci care zboara..... IMPORTANT! Prin aceasta gluma, cat se poate de serios, vrem sa va transmitem urmatorul mesaj! Cum aceste zile nu exista, nu vor exista porci care vor zbura, nici zile in care vom incuraja aceste incalcari ale legii. Mai bine va concentrați pe faptul ca maine e 1 Martie. Aveți grija… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne se tine de glume si anunta pe pagina oficiala de Facebook a institutiei ca soferii care isi fac selfie la volan, in perioada „29-31 februarie”, nu vor fi sanctionati. „Veste buna de la MAI! Pentru a veni in sprijinul iubitorilor de selfie și live la volan, va informam ca,…

- In ultima luna, pe parcursul actiunilor desfasurate pe autostrazile din tara, pentru siguranta rutiera, politistii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale din Politia Romana au depistat 17 soferi care se aflau sub influenta consumului de cocaina, cannabis sau a unor substante stupefiante. Potrivit Politiei…

- Doi conducatori auto, care s au urcat la volan chiar daca nu aveau permis de conducere valabil pentru nicio categorie s au ales cu dosar penal. Potrivit IPJ Constanta, la data de 23 ianuarie a.c., in jurul orei 09:30, politistii din cadrul Biroului Rutier Constanta au identificat un barbat, in varsta…

- Polițiștii rutieri din cadrul I.P.J.Valcea au intocmit din nou dosare penale in acest weekend, in urma constatarilor din trafic. In dimineața de 5 ianuarie, polițiști din cadrul Poliției orașului Berbești au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe raza ...

- Mai multi barbati care au baut in exces si apoi au condus autovehicule pe drumuri publice, in judetul Alba, in minivacanta de Anul Nou, s-au ales cu dosare penale. Potrivit IPJ Alba, in 30 decembrie, politistii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș l-au depistat pe un tanar de 23 de ani, din comuna Daia Romana,…

- Politistii de la Rutiera din intreaga tara au retinut intr-o singura zi, in Ajunul Craciunului, peste 230 de permise de conducere. In total, oamenii legii au intervenit la peste 3.200 de evenimente, dintre care 2.733 au fost sesizate prin sistemul unic de urgenta 112. Potrivit datelor de la Inspectoratul…

- Un studiu facut public marti la Academia Titi Aur arata ca pe șoferii romani ii deranjeaza cel mai tare nesemnalizarea la schimbarea direcției, viteza excesiva și folosirea telefonului mobil in timpul șofatului. De asemenea, potrivit studiului, taximetriștii sunt considerați cei mai puțin amabili…

- Inconstienta unor conducatori auto poate conduce la evenimente rutiere foarte grave. Tot mai multi soferi aleg sa se urce la volan dupa ce au consumat bauturi alcoolice si pun astfel in pericol si siguranta celorlalti participanti la trafic. In doar cateva ore, politistii rutieri din cadrul IPJ Constanta…