Mai ai cateva zile de livrare gratuita de la LAPP Romania Grabeste-te si profita! LAPP Romania iti mai ofera livrare gratuita la orice comanda de cabluri si accesorii de cabluri mai mare de 200 de euro din produsele aflate in portofoliul LAPP Romania sau la prima comanda, in baza unui voucher. Data limita a plasarii de comenzi este 15 iunie 2019.



Campania este valabila doar pe teritoriul Romaniei si se aplica astfel:



* Se acorda livrare gratuita tuturor comenzilor plasate in perioada 15.03.2019 - 15.06.2019 cu valoarea mai mare de 200 de euro. Oferta va fi confirmata in urma plasarii comenzii de departamentul de vanzari LAPP ROMANIA

… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

