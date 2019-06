Mai acasa carnete de CEC? Te poți îmbogăți peste noapte. Cât valorează în 2019 carnetele vechi de CEC Carnetele de CEC erau nelipsite din viața romanilor inainte de 1989, dar și dupa Revoluție. Daca ai gasit un astfel de carnet ratacit prin vreun dulap sau in lucrurile parinților, ești norocos. Te poți imbogați peste noapte, intrucat poți recupera banii care au fost depuși. Cat valoreaza in 2019 carnetele vechi de CEC In primul rand, trebuie sa știi ca exista trei tipuri de carnete de CEC: cele de 70.000 de lei, care erau echivalentul unui autoturism Dacia inainte de Revoluție, cele de 5.000 de lei, care iți ofereau șansa sa caștigi o mașina Dacia și libretele de economii, care erau de mai… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

