- Sunt 18 vinovați in cazul pedofilului polițist, se arata in raportul emis de Ministerul de Interne. Cazul care a trezit reacții in masa scoate la iveala probleme de comunicare și erori profesionale chiar din partea celor care ar trebui sa ne apere.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca din cauza precipitațiilor abundente, pe raza județului Ilfov sunt anunțate mai multe zone in care circulația rutiera se desfașoara ingreunat. Acumulari de apa sunt semnalate pe DN1 , la km14+800 de metri, in orașul Otopeni,…

- Se circula cu viteza redusa, duminica, pe Valea Prahovei, pe sensul spre Capitala, din cauza numarului mare de turisti care se intorc din statiunile montane. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane transmite ca duminica, la orele pranzului, din cauza numarului foarte…

- Faptele lui Eugen Stan au revoltat o țara întreaga. Scandalul polițistului pedofil a scos la iveala o fața ascunsa a Poliției Române, iar detaliile care se afla treptat vor pata imaginea autoritaților din ce în ce mai mult.

- Fostul premier, Mihai Tudose, a abordat extrem de dur Cazul polițistului-pedofil care a dus la scandalul dintre el și ministrul de Interne și apoi implicit la plecarea lui din funție. In cadrul ședinței Comitetului Național Executiv al PSD (CExN al PSD) fostului prim-ministru i s-a reproșat de mai…

- Emanuel Rene Vornicu (seful de la Rutiera al pedofilului politisti Eugen Stan) se ocupa de sectoarele 1,2 și 6, adica exact pe unde circula cel mai mult Gabriel Oprea. Citeste si Raportul OFICIAL al sefului Politiei Romane, Bogdan Despescu. De cine era protejat politistul pedofil Eugen Stan…

- Guvernul a facut publica in aceasta seara Nota raport privind rezultatul verificarilor efectuate cu privire la cazul politistului Eugen Stan si masurile adoptate la nivelul Politiei Romane.In acest document se explica modul in care s a actionat in dosarele in care este implicat agentul Eugen Stan. In…

- Premierul și ministrul de Interne ai României au opinii diferite privind scandalul declanșat de polițistul-pedofil. Arestarea lui Eugen Stan, un polițist care a recunoscut mai multe fapte de pedofilie, „a tulburat țara”, scrie Euronews. Dupa ce a agresat…

- ‘’Cred, in momentul de fata, ca nici Despescu si nici Gavris nu au vina vizavi de ce s-a intamplat. (cazul politistului pedofil Eugen Stan care a cutremurat din temelii Politia Romana, n.r.). Nu cred ca ei sunt vinovati. Cred ca principalul vinovat este cel care a comis fapta. Am vazut ca sunt verificari,…

- Cazul polițistului care a agresat doi minori, in București, a reprezentat scanteia care a aprins flacara scandalului in PSD. Discuția a fost mutata, in mare parte, pe taramul politicii. Raman, insa, intrebari referitoare la metehnele pe care le ascunde Poliția, lipsa sau nerespectarea procedurilor in…

- Fostul sef al Sectiei 18, Radu Viorel, sustine ca, in cazul agresiunii din 2016, se stia inca de la acel moment faptul ca Eugen Stan este angajat al Brigazii de Politie Rutiera. Precizarea, dupa ce Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 5 anunta ca politistii au ascuns calitatea acestuia.

- Parchetul General a preluat, miercuri, de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti ancheta in dosarul in care politistul de la Brigada Rutiera, Eugen Stan, este acuzat de agresarea mai multor copii. Asta dupa ce agresorul a fost retinut si arestat.

- Fosta sotie a lui Eugen Stan, politistul acuzat ca a agresat doi copii intr-un lift din Bucuresti, a marturisit ca este socata de faptele barbatului alaturi de care a trait aproape 20 de ani. "Eu sunt divortata de el de trei ani de zile. Am divortat de comun acord. Nu am mai luat legatura cu dansul…

- Cazul din Bucuresti, care a zguduit intreaga tara, in care Eugen Stan, barbatul care a abuzat doi minori intr-un lift dintr-un bloc din cartierul Drumul Taberei, i-a uimit chiar si pe colegii lui de breasla.

- Informatii socante ies la iveala cu privire la barbatul suspectat ca a agresat doi copii la finalul saptamanii trecute, in Capitala. Surse din Politia Capitalei au declarat pentru STIRIPESURSE.RO ca ar fi vorba despre Eugen Stan, in varsta de 45 de ani. Barbatul este agent in cadrul Brigazii Rutiere…

- Traficul este restrictionat duminica seara pe DN1 pe prima banda a sensului de mers catre Bucuresti urmare a producerii unui accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme la kilometrul 99+600 de metri, in localitatea Nistoresti, judetul Prahova. Centrul Infotrafic din Inspectoratul…