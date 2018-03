Stiri pe aceeasi tema

- MAI a demarat procedura de licitatie pentru achizitia mai multor autovehicule, intre care masini de politie, de interventie si de patrulare, autobuze, motociclete si autoutilitare, valoarea totala a investitiei fiind de peste 100 de milioane de lei. „Ministerul Afacerilor Interne a inceput…

- Proiectul de export va fi implementat de GSP Holding in cadrul unui program de investiții derulat de compania greceasca de explorare si productie de hidrocarburi Energean Oil&Gas și va consta in furnizarea de servicii de proiectare, achiziții, construcții-montaj, instalare a conductelor submarine,…

- Venitul operational net (NOI) din activele generatoare de venit din Romania detinute de AFI Europe Romania a trecut pragul de 51 milioane de euro in 2017, ceea ce reprezinta o crestere de 10,1% fata de rezultatele inregistrate in anul 2016. AFI Cotroceni, centru comercial aflat in proprietatea AFI…

- Report record la Joker, la extragerea din 15 martie. Joi, 15 martie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 11 martie, Loteria Romana a acordat 22.758 de caștiguri in valoare totala de 1.074.930,99 lei. La categoria…

- Comisia Europeana (CE) a aprobat pentru Romania suma de 272 de milioane euro pentru constructia autostrazii Sebes-Turda. Autostrada Sebes – Turda are in total 70 de kilometri si ar fi trebuit finalizata in 2016. Lucrarea este impartita pe patru loturi, dintre care 3 si 4 sunt cele mai avansate, iar…

- Ministrul Finantelor Publice Eugen Teodorovici, a declarat, marți, la Palatul Parlamentului ca impactul bugetar pentru plata orelor suplimentare pentru politisti este de circa 200 de milioane de lei, dar este sustenabil. "Ore suplimentare pentru colegii de la Interne, da, am fost de acord cu o astfel…

- REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. NUMERELE EXTRASE duminica, 4 martie 2018: REZULTATE LOTO 4 martie 2018: Loto 6/49: 17, 40, 3, 31, 19, 41 REZULTATE LOTO 4 martie 2018: Loto 6/49 suplimentar: 20, 40, 19, 32, 39, 29 REZULTATE LOTO 4 martie 2018: LOTO 5 din 40: 30, 17,…

- Tragerile Speciale Loto ale Primaverii, pe 4 martie. Loteria Romana organizeaza Tragerile Speciale Loto ale Primaverii, duminica, 4 martie, pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40. Vor fi doua trageri, una principala și alta suplimentara, iar pentru cea de-a doua tragere Loteria Romana…

- Un bol extrem de rar din perioada dinastiei Qing, unul dintre cele trei de acest tip cunoscute, este de asteptat sa fie vandut in luna aprilie pentru circa 20 de milioane de euro, a anuntat joi casa de licitatii Sotheby's, citata de AFP. Cu diametrul de 14,7 centimetri, acest bol delicat, pictat…

- Potrivit unui comunicat al Loteriei Romane, joi, 1 martie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de duminica, 25 februarie, Loteria Romana a acordat 26.109 castiguri in valoare totala de 1,139 milioane de lei."La…

- Politistii de frontiera in comun cu procurorii au destructurat vineri, 23 februarie, un grup criminal organizat specializat in trafic international de droguri si au ridicat 84 kilograme de heroina. In schema infractionala sunt vizati cetatenii Turciei, de etnie curda, care organizau si efectuau transporturi…

- Compania Loteria Romana va organiza maine o tragere speciala Joker, la care fondul de castiguri al categoriei I va fi suplimentat cu 50.000 lei, cu ocazia sarbatorii iubirii la romani – Dragobetele, conform unui comunicat al companiei, anunța Agerpres. Potrivit documentului, la tragerile loto de joi,…

- Numarul de angajati al Grupului OMV Petrom a scazut la sfarsitul anului trecut cu 7-, la 13.790 de salariati. Investitiile in valoare de 2,96 miliarde lei in 2017 au fost cu 15- mai mari comparativ cu 2016. Acestea au cuprins mai ales investitiile din Upstream, in suma de 2,43 miliarde lei, comparativ…

- Joi, 22 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de duminica, 18 februarie, Loteria Romana a acordat 30.883 de castiguri in valoare totala de 1.120.130,04 lei.In urma tragerii de duminica, 18 februarie, la Loto 6 49,…

- Serviciul de Protectie si Paza vrea sa incheie acorduri pentru cumpararea de combustibili auto si servicii de transport aerian ocazional, estimate la peste cinci milioane de lei, la care se adauga TVA.

- Redresarea financiara a operatorului național de transport feroviar de marfa e tot mai indepartata. Anul trecut, compania a acumulat noi pierderi, iar investigația Comisiei Europene este o adevarata sabie a lui Damocles pentru CFR Marfa.

- Spitalul Județean Suceava a obținut o finanțare de aproximativ 11 milioane de lei prin Programul Operațional Capital Uman pentru inființarea unui Centru de excelența pentru instruirea propriilor angajați. Anunțul a fost facut de șeful administrației județene, Gheorghe Flutur. El a spus ca banii vor…

- Producatorul si furnizorul de energie si corpuri de iluminat Electromagnetica Bucuresti (ELMA) a inregistrat anul trecut venituri de 221 milioane lei, fata de 234 milioane lei in 2016, compania incheiind anul pe minus, cu o pierdere de 15 milioane lei, potrivit raportului financiar preliminar.…

- Jandarmii au aplicat, in 2017, sanctiuni contraventionale in valoare de peste 37 de milioane de lei, dupa ce au constatat peste 16.000 de infractiuni, potrivit bilantului activitatii pe anul 2017 prezentat, miercuri, de seful Jandarmeriei Romane, Sebastian Cucos. "Pe timpul misiunilor de ordine publica,…

- Romania este importator net de trandafiri in conditiile in care, in primele 11 luni ale anului trecut, tara a importat trandafiri in valoare de 16,68 milioane de euro si a exportat trandafiri in valoare de 13,91 milioane euro, arata datele publicate marti de Eurostat. In cazul Uniunii…

- In ultimele zile, internetul s-a umplut de anunturi vizand scoaterea la vanzare a Hotelului Semenic, din inima Resitei. „Cred ca si urmare a demersului pe care noi l-am facut in luna mai 2017, in care am solicitat ca vrem sa cumparam Hotelul Semenic, si mai apoi in noiembrie, la lichidator, s-a facut…

- Loteria Romana a anunțat ca a fost caștigat marele premiu la loto 6 din 49 la extragerea din 11 februarie. Un singur jucator a ghicit cele șase numere norocoase și a caștigat peste 9 milioane de lei. Vestea ca a fost caștigat marele premiu in valoare de 9.325.973,81 a adus bucurie unui jucator,…

- LOTO, LOTO 6 DIN 49 11 februarie 2018. Duminica, 11 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de joi, 8 februarie, Loteria Romana a acordat 12.853 castiguri in valoare totala de 713.827,87 lei. LOTO, LOTO 6 DIN…

- Conducerea Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Covasna a declarat, joi, ca Ministerul Afacerilor Interne a alocat anul trecut 7,5 milioane de lei pentru continuarea lucrarilor la viitorul sediu al institutiei din municipiul Sfantu Gheorghe, a carui constructie a inceput in urma cu aproape zece…

- Politistii au dat aproape 10.500 de amenzi in valoare de aproximativ 3,2 milioane de lei, in ultimele 24 de ore, cand au fost constatate peste 700 de infractiuni si au fost retinute 661 de permise de conducere.Citeste si: Momente GRELE pentru vicepremierul Paul Stanescu: Inalta Curte DECIDE…

- Duminica a avut loc o noua extragere LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 8 milioane de lei (peste 1,72 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1 milion de lei (peste 123.000 de euro). In urma tragerii Joker…

- Parcul auto national din Romania a ajuns, la finele anului 2017, la peste 7,635 milioane de unitati, in crestere cu 8,91% fata de anul precedent, potrivit datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), consultate de AGERPRES. Statistica de specialitate arata ca,…

- Ministerul Sanatatii (MS) cumpara, printr-o procedura de licitatie deschisa, doze de vaccin hexavalent cu peste 76 de milioane de lei, potrivit unui anunt publicat in SEAP, informeaza Agerpres. Anuntul implica incheierea unui acord-cadru cu o durata de 48 de luni ...

- În cazul unei masini care a suferit avarii grave se va suspenda ITP-ul, iar dupa efectuarea reparatiilor va fi realizata o noua verificare tehnica, informeaza ASF. Mai mult, atunci când se vor deplasa la statia ITP, soferii vor fi obligati sa faca dovada devizului de reparatie,…

- Grupul Electrica a realizat ȋn anul 2017 investitii in infrastructura de distributie in valoare totala de 727 de milioane de lei. Totodata, Operatorii de Distributie din cadrul Grupului Electrica si-au asumat pentru 2018 un plan-record de investitii, in valoare de 900 de milioane de lei.

- Ministerul de Interne a aplicat pentru obținerea unei finanțari de 34 de milioane de euro in vedere informatizarii serviciilor de stare civila. Daca va fi implementat, romanii iși vor putea completa online actele necesare pentru eliberarea certificatelor de naștere, celor de casatorie, divorț și deces.…

- Politistii au organizat miercuri 233 de actiuni si au intervenit la 2.403 de evenimente, dintre care 1.972 au fost sesizate prin 112. In urma interventiilor au fost constatate 671 de infractiuni, iar 125 de persoane au fost prinse in flagrant delict. De asemenea, au fost depistate noua persoane…

- Consiliul Local Dej a aprobat in cadrul ședinței ordinare pe luna ianuarie ce a avut loc azi un proiect de hotarare privind finanțarea multianuala a obiectivului de investiții Modernizare strazi in municipiul Dej, in valoare estimata de 25.000.000 lei. In acest proiect intra 70 de strazi, care vor fi…

- Politistii au aplicat, in ultimele 24 de ore, peste 6.200 de amenzi in valoare de aproape doua milioane de lei, fiind constatate aproximativ 700 de infractiuni. De asemenea, au fost retinute 375 de permise de conducere si au fost retrase 143 de certificate de inmatriculare, conform Politiei Romane.…

- Peste 11.000 de politisti au actionat, in ultimele 24 de ore, in sistem integrat, alaturi de celelalte structuri din Ministerul Afacerilor Interne, fiind organizate peste 4.500 de patrule si s-a actionat, pentru prevenirea accidentelor rutiere cu 266 de aparate radar. In acest interval de…

- Spitalul Judetean «Sf. Ioan cel Nou » din municipiul Suceava unitate aflata in subordinea Consiliului Judetean va beneficia in acest an de un buget de investiții de 20 de milioane de lei. Anuntul a fost facut vineri intr-o conferinta de presa de catre seful administratiei judetene, Gheorghe Flutur.…

- Joi, 18 ianuarie 2018 a avut loc o noua extragere Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 6,3 milioane de lei. La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,36 milioane...

- Piata de fuziuni si achizitii din Romania a avut anul trecut o valoare de 4-4,6 mld. euro, potrivit estimarilor companiei de audit si consultanta Deloitte. In evaluarea pietei au fost luate in calcul 105 tranzactii cu o valoare de peste 5 milioane de euro. “Activitatea de M & A a continuat…

- Justiția cipriota a inghețat active in valoare de 820 milioane de dolari apartinand oligarhului ucrainean Rinat Ahmetov, ca parte a procesului de determinare a proprietarului unuia dintre cei mai mari operatori de telefonie fixa din Ucraina ​​- „Ukrtelecom“. Decizia Tribunalului din Nicosia cu privire…

- Joi, 4 ianuarie, Loteria Romana a organizat primele trageri loto din acest an, dupa ce la Tragerile Speciale Loto de Anul Nou a acordat 75.953 de caștiguri in valoare totala de 4.123.470,22 lei. Au avut loc noi trageri Loto 6 din 49, Loto 5 din 40, Noroc, Noroc Plus, Super Noroc si Joker. Iata și numerele…

- Joi, 4 ianuarie, Loteria Romana organizeaza primele trageri loto din acest an, dupa ce la Tragerile Speciale Loto de Anul Nou a acordat 75.953 de castiguri in valoare totala de 4.123.470,22 lei. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 5 milioane de lei (peste…

- Mai multe ministere, dar si Camera Deputatilor, au lansat proceduri de achizitie a unor bilete de avion, in valoare de zeci de milioane de lei. Printre destinatiile externe se regasesc Austria, Brazilia, SUA, China, Japonia si Rusia.

- Trei autospeciale si un container de suport logistic in valoare totala de peste 1,5 milioane de euro au intrat in dotarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Horea" al judetului Mures, in cadrul Proiectului MULTIRISC - Modul I. Seful ISU Mures, lt. col Calin Handrea, a declarat…

- Spitalele bucureștene Gomoiu, Filantropia si Cantacuzino au castigat proiecte pe fonduri europene in valoare de aproape 9 milioane de euro, a anunțat primarul general Gabriela Firea. Potrivit acesteia, 3.100 de medici si asistenti vor beneficia de pregatire profesionala. „In ceea ce priveste Spitalul…

- Cea mai mare parte a banilor a fost achitata Uniunii Europene, respectiv 1,254 miliarde euro. Varful de plata al acestui an a fost in septembrie, cand a fost rambursata o suma de peste 1,179 miliarde de euro, atat la Uniunea Europeana, cat si la Banca Mondiala (BM). Cea mai mare parte a sumei a fost…

- Misiunea Statelor Unite la ONU a anuntat, marti, ca bugetul pentru anul 2018-2019, alocat Natiunilor Unite, va fi redus cu aproximativ 285 de milioane de dolari (aproximativ 240 de milioane de euro). De asemenea, va limita si personalul, relateaza site-ul cotidianului The Independent.…

- Dupa ce a prezis moartea Regelui Mihai I si accidentul rutier in care un tanar si-a pierdut viata, se pare ca ultima premonitie terifianta s-a adeverit. Astazi o personalitate celebra a parasit scena vietii. Conform afirmatiilor facute de Carmen Harra in urma cu putin timp, Romania va fi afectata de…

- Contractul de achizitie, transport si montaj realizare a parapetelor rutiere din beton sase loturi , in valoare estimata de 416.965.000 de lei, a fost scos la licitatie de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere CNAIR SA. Locul principal de livrare a parapetelor drumurile aflate…

- Administratia Judeteana a Finantelor Publice Galati (A.J.F.P.) Galati a anuntat ca in luna noiembrie 2017 a colectat 121,83 milioane lei, din care 8,67 milioane lei au provenit din activitatea de executare silita. Inspectorii fiscali au comunicat un numar de 6.073 somatii, in valoare 41,16 milioane…