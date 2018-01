Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne a depus astazi cererea de finanțare din fonduri europene pentru realizarea Sistemului Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civila.Proiectul se incadreaza in implementarea Strategiei naționale in domeniul TIC (Agenda Digitala pentru Romania) și…

- Statul a anuntat cand se depun cererile de finantare pentru fonduri europene de maximum 1 milion de euro pentru linii de prelucrare a produselor din peste si maximum 2 milioane de euro pentru crescatorii de peste.

- A fost realizat topul celor mai performante administratii si orase, care au realizat cele mai multe investitii cu fonduri europene si fonduri de stat. Expertii UrbanizeHub au folosit trei indicatori pentru a masura performanta oraselor si a administratiilor din Romania: 1) valoarea absoluta a cheltuielilor…

- Fonduri europene nerambursabile de maximum 38.000 de euro fiecare vor fi disponibile pentru persoane care isi vor deschide mici afaceri, printr-un proiect realizat in regiunea de dezvoltare Centru, in cadrul schemei de finantare Romania Start Up Plus, au anuntat joi organizatiile care deruleaza proiectul.

- Deputatul Daniel Olteanu De ani buni, județului Vaslui ii sunt repartizate sume extrem de mici pentru investițiile din domeniul infrastructurii rutiere. Deputatul PNL Daniel Olteanu subliniaza ca Vasluiul, unde inca mai sunt sute de kilometri de drumuri de pamant, a lipsit din orice plan, proiect ori…

- Negrescu a precizat ca au fost redemarate reuniunile Comisiei Nationale de Autoevaluare Schengen. 'Avem nevoie de o noua strategie privind aderarea noastra la Schengen. De aceea, am redemarat impreuna cu Ministerul Afacerilor Interne reuniunile Comisiei Nationale de Autoevaluare Schengen.…

- Premierul ungar Viktor Orban duce o lupta mediatica impotriva autoritatilor europene si a sustinut recent ca economia Ungariei "sta singura pe picioare" si nu este finantata din fonduri de la Bruxelles. Cu toate acestea, in 2017 majoritatea licitatiilor care au umplut conturile marilor companii de constructie…

- Omul de afaceri albaiulian Gelu Iancu a fost condamnat de Tribunalul Alba, la trei ani de inchisoare cu suspendare, intr-un dosar deschis de DNA Alba Iulia in 2016. Acesta a fost acuzat ca a solicitat si primit ilegal 2,7 milioane de lei din fonduri europene, pentru modernizarea unei fabrici de prelucrare…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul Teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului Ion Iulian pentru savarsirea infractiunii de folosire sau prezentare cu rea credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete,…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a unui manager de proiect din cadrul TYMBARK MASPEX Romania și a unui șef de lucrari in cadrul S.C. ICIM S.A. Ploiești, intr-un dosar referitor la incercarea…

- Primarul comunei Arieseni, Jurj Vasile Marin, a fost trimis in judecata de Serviciul Teritorial DNA Alba Iulia pentru fapte de coruptie. Acesta este acuzat ca a intocmit si folosit documente false care au avut ca finalitate obtinerea pe nedrept de fonduri europene.

- Banii europeni vor fi folositi pentru reabilitari, dar si pentru amenajarea unor ateliere mestesugaresti permanente. Vor fi construite doua poduri mobile si se va amenaja fostul sant de aparare al cetatii.

- Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a 18 persoane fizice si a doua societati comerciale in legatura cu infractiuni de obtinere nelegala de fonduri europene pentru construirea unor ferme de porci , in suma de peste 1,5 milioane euro 1.557.115 euro , respectiv evaziune fiscala, aceasta din…

- Circa 230 km de drumuri in judetele Brasov, Covasna, Mures, Sibiu si Vaslui vor fi reabilitate cu fonduri europene, a anuntat Ministerul Dezvoltarii, precizand ca valoarea celor sase contracte este de peste 800 milioane lei, din care 670 milioane lei fonduri europene.

- Clujul iși ridica trei sali de sport din fonduri europene Municipiul Cluj-Napoca va folosi fonduri europene provenind din doua axe ale Programului Operațional Regional pentru realizarea a trei noi sali de sport. Clujul este oraș al sportului în 2018 și va investi în trei sali de sport…

- Un fost consilier local la Primaria Campulung, angajat la Agentia de Dezvoltare Regionala Sud – Muntenia, a fost condamnat la un an si 11 luni inchisoare cu suspendare si 300 zile amenda, in cuantum de 3.000 lei, pentru ca a inchis ochii la ilegalitatile savarste pe marginea unui proiect cu fonduri…

- Cititorul ne-a trimis aceste imagini dupa ce a fost zilele trecute prin cladirea Clinicii de Oftalmologie din zona Pieței 700 din Timișoara. Pereții sunt degradați, ușile la fel, iar in multe locuri se vede zugraveala cazuta și spații atacate de igrasie. Reprezentanții Spitalului Municipal…

- Unitatea de Primiri Urgențe ramane cea mai solicitata secție a Spitalului Județean Buzau. De aceea, spațiul in care se asigura acum ingrijirea urgențelor a devenit neincapator, de aici și multe nemulțumiri ale pacienților și ale aparținatorilor. Pentru a rezolva aceasta problema stringenta, Consiliul…

- Din tara vecina, Consiliul Raional Ungheni este partener in acest proiect. Parcul Tehnopolis vizeaza modernizarea si dotarea mai multor sali de conferinte, modernizarea unor parcari si trotuare si dotarea lor cu sisteme de supraveghere video, respectiv bariere si iluminat, fluidizarea traficului vamal…

- O noua sesiune de primire a solicitarilor de finantare pentru investitii in exploatatii pomicole din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 - 2020 se va desfasura in perioada 27 decembrie 2017 - 30 iunie 2018, informeaza Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), potrivit…

- Intr-un localitate din Timis se va finaliza, in 2018, noul centru socio-medical. Satul Șipet, aparținator comunei Tormac – ne spune primarul Csaki Karol – are 960 de locuitori, inscriși la doctorul de familie din centrul de comuna, unde activeaza doi astfel de medici. In prezent, medicul se deplaseaza…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, proiectul de lege pentru completarea anexei nr.1 la Legea pomiculturii, prin care se introduce specia goji (Lycium barbarum). Proiectul a fost aprobat cu 261 de voturi favorabile si un vot impotriva. "Datorita interesului deosebit manifestat in ultima vreme…

- Potrivit unui comunicat remis ȘTIRIPESURSE.RO, MINISTERUL TRANSPORTURILOR in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, are responsabilitatea pregatirii și gestiunii portofoliului de proiecte pentru finanțarea din fonduri europene in perioada 2014-2020 și post 2020 in conformitate cu Master…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Drobeta” al Judetului Mehedinti a organizat vineri, 15 decembrie 2017, la Sala Virgil Ogasanu a Palatului Culturii “ Teodor Costescu”, o conferinta de presa de lansare a proiectului „Intarirea capacitatii autoritatilor romane si sarbe de a reactiona in caz…

- Intre Drumul National 39 si localitatea 23 August, mai exact pe locul Fermei Zootehnice nr. 6, se vad turnurile unei constructii inedite, care aduce a castel medieval. Societatea Marcus Uranus SRL, detinuta de fostul consilier judetean Ioan Marcus, este beneficiarul proiectului "Construire piscina olimpica,…

- Firma Tel Drum si doi reprezentanti ai sai, Petre Pitis si Mircea Visan, sunt urmariti penal de DNA pentru frauda cu fonduri europene, cu prejudiciu de peste un milion de euro, anunta HotNews.ro. Directia Nationala Anticoruptie a anuntat luni, intr-un ...

- Reprezentanți de la nivel guvernamental și regional din Ucraina, Polonia și Romania, au stabilit vineri, 8 decembrie, la reuniunea de la Lvov, promovarea unui proiect cu finanțare europeana pentru realizarea unei rute care sa lege Marea Baltica de Marea Neagra prin Lvov-Cernauți-Suceava-București. Anunțul…

- Asociația „ESE – European Support for Education” anunța lansarea proiectului „PROCOMUNITATE – Masuri integrate pentru incluziunea sociala a comunitații rome din Candești” (POCU/18/4/1/103539). Proiectul este cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capitam Uman 2014-2020, se…

- Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, IPS Pimen, a semnat ieri contractul de finantare a proiectului pentru „consolidarea si restaurarea Cazinoului din Vatra Dornei". Contractul a fost semnat la Vatra Dornei de IPS Pimen si de directorul Agentiei de Dezvoltare Regionala Nord-Est, Vasile ...

- Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a anuntat ca Biserica „Sf. Ilie" din satul Sf. Ilie, comuna Scheia, va fi reabilitata cu fonduri europene. Gheorghe Flutur a spus ca astazi, la Vatra Dornei, va fi semnat contractul de finantare pentru acest proiect. Valoarea ...

- Aflata la aproximativ 20 km de Craiova, comuna Varvoru de Jos are in componenta opt sate cu aproximativ 3.000 de locuitori. Conform descoperirilor arheologice, asezarea este locuita inca din a doua parte a epocii fierului, iar prima atestare istorica este ...

- De ce scade cursul leu/euro? In tara intra de cinci ori mai putine fonduri europene Premierul Tudose a acuzat la sfarsitul saptamanii trecute Banca Nationala ca nu face nimic pentru a opri caderea leului fata de euro si pen­tru a incetini cres­terea ROBOR, insa o privire asupra balantei de plati arata…

- Elena Udrea a declarat luni ca, in anul 2011, cand era ministru al Dezvoltarii, au fost constatate nereguli la un proiect cu fonduri europene derulat de Consiliul Județean Teleorman și compania Tel Drum, insa banii nu au fost recuperați deoarece Guvernul a decis sa plateasca de la bugetul de stat…

- Valoarea proiectului privind restaurarea Muzeului "Vasile Pogor" este de 6.525.336,00 lei, iar asistenta financiara nerambursabila este de 6.393.779,70 lei. Consiliul Judetean va contribui in cadrul proiectului cu suma de 131 556,30 lei . Valoarea proiectului privind restaurarea Muzeului "Sfantul Ierarh…

- Subsecretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Valeriu Mihai, a declarat, vineri, ca pregatirea nu este direct proportionala cu inaltimea, motiv pentru care s-a decis emiterea unui ordin privind eliminarea criteriului de inaltime la concursurile pentru admiterea in institutiile de…

- Romanii plecati la munca in strainatate si care se intorc in tara pot obtine fonduri nerambursabile de 35.000 de euro plus cursuri de antreprenoriat, pentru a-si deschide mici afaceri in Romania, intr-unul dintre proiectele pe fonduri europene din linia de finantare Diaspora Start-up, au informat joi…

- Tribunalul Alba a pronuntat o prima decizie intr-un dosar de frauda din fonduri europene in care este judecat un fermier din comuna Noslac. Acesta a fost condamnat la inchisoare si la plata unor despagubiri financiare. Instanta a mentinut sechestrul pe 625 de oi ale inculpatului impus prin ordonanta…

- Dosarul penal pe numele politicianului roman Liviu Dragnea, acuzat de frauda cu fonduri europene, a fost deschis pe baza unor investigații ale Oficiului european de lupta antifrauda (OLAF). Investigațiile au cercetat doua proiecte finanțate de Fondul European de Dezvoltare Regionala, destinate construirii…

- Liviu Dragnea este urmarit penal pentru abuz in serviciu, obținere de catre Tel Drum de fonduri europene cu acte false și constituire de grup infracțional organizat, fapte pe care le-ar fi comis cand era președinte al Consiliului Județean Teleorman, a anunțat, luni, DNA. Marian Fișcuci este acuzat ca…

- Acordarea de sprijin beneficiarilor, conform etapei procedurale, cu respectarea principiului tratamentului egal, prin structura specializata din cadrul Organismului Intermediar pentru POR 2014-2020, face parte dintre obligațiile asumate de Agenția pentru Dezvoltare Regionala Centru, prin Acordul Cadru…

- Avand la dispoziție suma de un milion de euro din fonduri europene obținuta prin intermediul Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), comuna Lenauheim urmeaza sa asfalteze noua kilometri de strazi. Contractul de finanțare este semnat de un an, iar licitația pentru stabilirea executantului…

- Afaceristul italian Giuseppe Fangareggi a fost trimisa in judecata pentru fapte coruptie. Procurorii DNA-Craiova au stabilit ca inculpatul a obtinut ilegal de la APIA aproape 3 milioane de lei, folosind o factura care nu corespundea realitatii, emisa de o firma din strainatate.

- La Camera de Comerț și Industrie (CCI) Brașov se va desfașura un seminar de informare a beneficiarilor de fonduri europene pentru sectorul privat, obținute prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Evenimentul organizat de Agenția pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Centru, va avea loc miercuri…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului ​​DUMITRU ION pentru savarșirea infractiunilor de: – folosirea sau prezentarea cu rea credinta de documente ori declaratii false, inexacte…

- Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Covasna este implicat in prezent in realizarea a trei proiecte cu fonduri europene. Potrivit inspectorului școlar general, prof. Kiss Imre, unul dintre cele trei proiecte este deja caștigat și este depus de catre Grupul pentru Integrare Europeana, in parteneriat cu…

- Oficialii au discutat in special despre modelul de buna practica polonez in atragerea de fonduri europene si investitii straine, despre potentialul economic al municipiului Iasi si al Regiunii Nord-Est si despre interesul crescut al investitorilor polonezi pentru aceasta zona a Romaniei, in special…

- Antreprenorii care au depus proiecte pentru accesarea de fonduri europene pentru investiții privind dezvoltarea microintreprinderilor, intreprinderilor mici și mijlocii și incubatoarelor de afaceri vor beneficia, suplimentar, de 325 milioane euro. Finanțarea se realizeaza din fonduri europene in cadrul…

- Micii agricultori care nu au accesat pana acum fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea fermelor proprii vor avea posibilitatea de primi cate 15.000 euro, fonduri nerambursabile, pentru investiții in domeniul agricol. Finanțarea se asigura, pe baza de proiecte, prin Programul Național de Dezvoltare…

- Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie, sustine ca nu este vinovat de acuzatiile care i se aduc, ca ar fi obtinut pe nedrept fonduri europene, el spunand ca infractiunile pentru care a fost trimis in judecata nu au avut loc, el solicitand totodata si revocarea controlului judiciar. Instanta a amanaat…