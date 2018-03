Stiri pe aceeasi tema

- MAI anunta ca, in contextul conditiilor meteorologice nefavorabile de luni si duminica, institutia a pregatit 5.000 de forte de interventie si peste 2.000 de mijloace pentru a actiona in sprijinul comunitatilor, situatia din teren fiind in permanenta monitorizata.

- Vremea schimba foaia. De astazi intra in vigoare codul galben de schimbare brusca a vremii. Pana in data de 22 martie vom avea parte de conditii extreme. Va cadea lapovita si chiar va ninge abundent, iar izolat va viscoli.

- Peste 3.000 de pompieri se afla in teren cu aproximativ 2.000 de mijloace tehnice care intervin in sprijinul comunitaților afectate de scurgerile masive de pe versanti, torenti, paraie si de cresterile rapide de debite cu depasiri ale cotelor de pericol. Nivelul de alerta a fost ridicat, iar personalul…

- In contextul avertizarilor hidrologice de Cod Galben si Portocaliu, pe principalele cursuri de rauri, precum si a avertizarii recente de nowcasting Cod Rosu pentru bazinele hidrografice Homorodul Mic si Homorodul Mare, din judetele Harghita si Brasov, valabila pana in aceasta seara la ora 24.00, Ministerul…

- Fermierii au depus, din 1 martie si pana in prezent, un numar de 79.393 cereri pentru plata subventiilor, pentru o suprafata de 221.301 hectare, in cadrul campaniei pe anul 2018, a anuntat luni Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Cererile unice de plata se depun in intervalul…

- Turiștilor care și-au propus sa mearga, in aceste zile, in zona munților Țarcu, din județul Caraș-Severin, și nu numai, le este recomandat sa aiba mare grija. Potrivit reprezentanților Centrului Meteorologic Regional Banat-Crișana, cu sediul in Timișoara, exista un risc mare de producere a avalanșelor…

- Schimbare radicala a vremii. Dupa ce iarna a revenit la inceputul lunii martie, acum meteorologii vin cu vesti noi. Se pare ca primavara isi intra in drepturi depline. Vremea va fi deosebit de calda pentru aceasta perioada in cea mai mare parte a tarii, dar nu vor lipsi ploile.Citeste si:…

- Membrii Comitetului judetean pentru Situatii de Urgenta Teleorman s-au intrunit joi in sedinta extraordinara pentru a stabili masurile ce trebuie luate in perioada urmatoare in vederea ajutorarii cetatenilor aflati in zonele afectate de inundatii. Din cauza topirii rapide a zapezii, precipitatiile din…

- La finalul acestei saptamani se reia campionatul Ligii a III-a. Nu cu prima, ci cu a doua etapa a returului. Condițiile meteo vitrege au „inghețat” startul sezonului de primavara, iar FRF a decis ca eșalonul al treilea sa debuteze cu etapa a 17-a, runda a 16-a, programata inițial pe 3 martie, fiind…

- Un aradean a sunat la 112 si a spus ca i-a disparut nevasta de acasa si ca la plecare l-ar fi amenintat ca se arunca de pe podul de cale ferata din cartierul Micalaca. Atat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Arad, cat si Serviciul Judetean de Ambulanta Arad si Inspectoratul de Politie Judetean…

- ”Nu am vrut sa lasam sa treaca Ziua Protectiei Civile fara a mai face un pas pentru pregatirea populatiei. Astfel, a fost creat un portal unic pe care populatia poate sa acceseze toate informatiile necesare pe situatii de urgenta, pentru pregatirea lor. In loc sa caute pe site-ul IGSU, pe site-ul…

- Alte 24 de ore in care efectivele MAI au intervenit in zonele afectate de fenomenele meteorologice severe 450 de persoane ajutate si 51 salvate din situatii cu risc medical. Ministerului Afacerilor de Interne continua misiunile de sprijinire a populatiei din zonele afectate de iarna severa, misiunile…

- Conditiile de vreme vitrega – ninsori, viscol, dar si temperaturi scazute – au adus probleme, marti, atat la nivel de transport rutier, cat si feroviar. Se circula in conditii de iarna, drept urmare pot aparea si intarzieri. De asemenea, sunt si situatii in care garniturile pe unele rute au fost anulate,…

- Avertizare cod galben de frig emisa de Administratia Nationala de Meteorologie a in vigoare duminica dimineata, pana saptamana viitoare urmand sa se inregistreze temperaturi cu 10-15 grade mai scazute decat ar fi normal pentru aceasta perioada din an. De asemenea, de luni va fi in vigoare o atentionare…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a transmis ca toate judetele vor fi sub Cod galben, respectiv Cod portocaliu de ger. Codul galben intra in vigoare sambata noapte, de la ora 3.00, si va afecta regiunea de nord si nord-vest. Codul Portocaliu va intra in vigoare incepand din 26 februarie,…

- Maine se prevede cer variabil, vremea va fi fara precipitații esențiale. Noaptea și dimineașa izolat se va semnala ceața slaba și va fi polei. Vantul va sufla din nord slab la moderat.In nordul tarii se vor inregistra 0..+3°C, in centrul tarii vor fi +1..

- Pompierii tulceni au intervenit, miercuri dupa-amiaza, cu patru mijloace pentru descarcerarea unui barbat, victima a unui accident rutier intre doua camioane inregistrat pe Drumul European 87 Tulcea-Braila. Barbatul, in varsta de 44 de ani, din Buzau, conducea regulamentar un camion atunci cand,…

- Peste 10.600 de pompieri, polițiști și jandarmi, cu aproximativ 3.100 de mijloace tehnice, sunt pregatiți sa intervina in sprijinul populației, pentru limitarea efectelor fenomenelor meteorologice in județele aflate sub avertizare de COD GALBEN de ninsori abundente și viscol.Conducerea Ministerului…

- Duminica avem vreme urata, mai rece ca sambata, cu ninsoare si viscol in sud-estul tarii. Maximele vor fi de la minus 1 la 7 grade, iar vantul va avea intensificari cam peste tot prin sudul tarii.

- Deputatul PSD Dambovița, Corneliu Ștefan, a adresat viceprim-ministrului Paul Stanescu -Ministrul Dezvoltarii Regionale, o interpelare in sprijinul finanțarii lucrarilor de Post-ul Agenda parlamentara: Corneliu Ștefan (PSD) – intervenție in sprijinul finanțarii reabilitarii C.N. “Nicolae Titulescu”…

- Ploi si lapovita in luna lui faurar, in loc de o ninsoare ca atare. Meteorologii de la Chisinau anunta un Cod Galben de schimbare brusca a vremii! Avertizarea a intrat in vigoare astazi, la ora 12:00 si va fi valabila pana maine.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o avertizare cod galben de ninsori insemnate cantitativ in opt judete din nordul si centrul tarii. De asemenea, meteorologii spun ca incepand de vineri dimineata vantul se va intensifica in cea mai mare parte a Moldovei, precum si in regiunile…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare meteorologica de vant puternic, incepand de miercuri, 7 februarie, ora 06 – ora 23. Zonele afectate sunt sudul Banatului și zona montana inalta a Carpaților Meridionali și de Curbura. In intervalul menționat, la altitudini de peste 1600 m in…

- Miercuri, intre orele 06.00 - 23.00, la altitudini de peste 1600 m in Carpații Meridionali și de Curbura vantul va sufla tare, cu viteze ce vor depași 90...100 km/h și trecator va ninge slab. Intensificari temporare ale vantului vor fi și in sudul Banatului, unde rafalele vor atinge in general…

- Conditiile improprii de lucru si nerespectarea regulilor de catre angajatori sunt doar cateva dintre motivele pentru care accidentele de munca se inmultesc si devin din ce in ce mai grave. Nu toate aceste incidente sunt insa raportate, atrage atentia medicul Raed Arafat, secretar de stat in Ministerul…

- Ministerul Afacerilor Interne anunta majorarea cu 5% pâna la 10% a salariilor pentru mai bine de un sfert dintre politisti. Astfel ca, de la 1 februarie, peste 28.000 de polițiști vor primi mai mulți bani.Potrivit unui comunicat al ministerului, în acest sens, a fost…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Consular (DCons) și Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situații de Urgența (DSU) au incheiat astazi, 26 ianuarie 2018, un Protocol de colaborare in vederea acordarii de sprijin reciproc in gestionarea situatiilor deosebite in…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca, in urma publicarii in Monitorul Oficial a Hotararii de Guvern nr. 7/2018 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor nationale tranzitorii in sectorul vegetal pentru anul de cerere 2017, s-au stabilit cuantumurile aferente…

- Vremea va deveni geroasa in noptile de marti spre miercuri si miercuri spre joi in nordul, centrul si nord-estul tarii, anunta ANM. La aceasta ora, 8 judete din sud-estul tarii sunt sub cod galben de vant...

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca la aceasta ora nu exista drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita, dar ninge drumuri din 24 de judete. Paisprezece localitati din patru judete - Arges, Olt, Tulcea si Vrancea - sunt nealimentate cu energie electrica, anunta Ministerul Afacerilor…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis duminica o atenționare de lapovița, ninsoare și viscol in multe zone ale țarii. In intervalul 21 ianuarie, ora 16 – 22 ianuarie, ora 22, precipitațiile vor fi in extindere treptata, incepand cu regiunile vestice și vor cuprinde cea mai mare parte a țarii.…

- Lucratorii de la intretinerea autostrazilor si drumurilor nationale au actionat, vineri, cu 473 de autoutilaje si aproape 2.080 tone de material antiderapant, clorura de calciu si solutie ecologica pentru asigurarea unui trafic rutier in conditii de siguranta in zonele aflate sub avertizarile emise…

- Schimbare brusca a vremii in Munții Șureanu. In urma viscolului extrem de puternic care a inceput in noaptea de joi spre vineri, condițiile de acces și de schi s-au inrautațit. ”A viscolit atat de puternic, incat putem marca ziua de azi in calendare. Avem troiene pe drum, viscolul te muta din loc, așa…

- Iarna a revenit in forta. Moldova se afla sub Cod Portocaliu de precipitatii puternice, sub forma de lapovița și ninsoare.Avertizarea a intrat in vigoare noaptea trecuta și va ramane in vigoare pana in aceasta seara.

- In cazul in care aveti nevoie, joi, sa circulati cu trenul, indeosebi in zonele aflate sub incidenta avertizarilor Cod portocaliu si galben de ninsori si vant puternic, si va intrebati daca sunt probleme la nivelul caii ferate, va precizam ca reprezentantii CFR au transmis ca pe toate magistralele de…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența al MAI a creat trei celule de criza in zonele de nord, sud și centrul țarii. Acestea vor funcționa in cadrul subdiviziunilor IGSU din municipiile Balți, Cahul și Chișinau.

- FC Voluntari și-a schimbat cantonamentul din cauza vremii nefavorabile din Italia. Stagiul programat inițial la Bari, in Italia, a fost anulat, echipa fiind mutata in localitatea Side din Antalya. Condițiile meteo nefavorabile perturbau programul de pregatire al formației antrenate de Claudiu Niculescu.…

- Cincisprezeci mii de pompieri, politisti si jandarmi cu mii de mijloace tehnice sunt pregatiti sa intervina in zonele aflate sub incidenta codului galben de ninsori, vant si polei, a anuntat, marti, Ministerul Afacerilor Interne (MAI). cei care urmeaza sacalatoreasca sunt sfatuiti sa se informeze asupra…

- Prim-ministrul interimar Mihai Fifor a afirmat marti seara, dupa o vizita la MAI, ca a dorit sa se asigure ca exista toate mijloacele necesare pentru interventie, in cazul in care va fi nevoie, avand in vedere codul galben emis de meteorologi. "Am facut o analiza in Centrul National de…

- Vreme extrema in Spania, unde zapezile au provocat blocaje uriase in trafic. A fost cod rosu de ninsori in centrul tarii, iar omatul a blocat circulatia pe mai multe sosele. Cele mai mari probleme au fost pe o autostrada din apropierea Madridului, unde 3.

- Starea partiilor de la Alba este foarte buna in ciuda incalzirii vremii de la șes. La Șureanu, zapada este din belșug, datorita ninsorilor din ultimele zile, iar la Arieșeni, condițiile sunt inca satisfacatoare pentru perioada 5 – 11 ianuarie. Domeniul Schiabil Sureanu – Partii existente: 8 (A_1; A_2;…

- Meteorologii au emis, miercuri, o avertizare cod galben de vant puternic, valabila incepand de miercuri noapte, pentru judetele Caras-Severin, Timis si Arad, dar si pentru zonele montane din alte unsprezece judete. Rafalele de vant in zonele joase vor ajunge la 75 de kilometri la ora, in timp ce la…

- Trei persoane au fost ranite grav intr-un accident petrecut sambata dimineata, in care au fost implicate un microbuz cu pasageri si un autotren, pe DN 7, in zona termocentralei de la Mintia, din judetul Hunedoara, traficul rutier desfasurandu-se pe un singur sens, a informat ISU Hunedoara. Potrivit…

- Meteorologii au transmis o informare de ninsori in zonele de munte, precipitatii mixte in sud si est si intensificari ale vantului in est si sud-est, valabila de duminica, ora 13.00, pana luni la ora 15.00. Racirea vremii va continua, iar minimele vor deveni negative in toata tara.