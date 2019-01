Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne informeaza, printr-un comunicat transmis duminica dimineata, ca din cauza conditiilor meteo nefavorabile erau, la ora 7,00, nealimentate cu energie electrica 123 localitati din 13 judete, fiind afectati 78.480 consumatori finali, conform agerpres.ro. Pentru remedierea…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anuntat, sambata, ca efectivele sale si autoritatile locale au intervenit pentru deblocarea a aproximativ 30 de autovehicule in care se aflau peste 40 de persoane, degajarea a peste 800 de copaci, 13 stalpi de electricitate si a trei cabluri electrice. "In cursul…

- Angajatii Ministerului Afacerilor Interne - pompieri, politisti si jandarmi - au actionat, in ultimele 24 de ore, pentru inlaturarea efectelor vremii severe inregistrate in 16 judete si in Bucuresti. Citește și: PSD, atac FRONTAL la adresa lui Mugur Isarescu: solicitare IMPERATIVA pentru guvernatorul…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prelungit, vineri, atentionarea cod galben de ploi, polei si ninsori la munte pana sambata, la ora 14.00, extinzand si numarul judetelor afectate de aceste fenomene. Judetele vizate sunt Caras Severin, Mehedinti, Gorj, Dolj, Valcea, Olt, Arges, Teleorman,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a prelungit, vineri, atenționarea cod galben de ploi, polei și ninsori la munte pana sambata, la ora 14.00, extinzand și numarul județelor afectate de aceste fenomene. Județele vizate sunt Caraș Severin, Mehedinți, Gorj, Dolj, Valcea, Olt, Argeș, Teleorman,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica noi atentionari nowcasting Cod galben de ceata densa, valabile pana la ora 20:00, in municipiul Bucuresti si in 12 judete din regiunea Munteniei. Potrivit meteorologilor, in Capitala, indeosebi in zona preoraseneasca, ceata va determina…

- "In urma unei agresiuni asupra retelei de distributie a gazelor naturale produsa de catre compania Apa Nova, Distrigaz Sud Retele a fost nevoita sa sisteze alimentarea cu gaze naturale astazi (vineri n.r), incepand cu ora 19:45, in Municipiul Bucuresti, pentru remedierea defectului din Strada Vasile…

- Weekend-ul trecut, PMP Argeș a fost gazda Școlii Regionala de Comunicare a PMP. Evenimentul organizat de vicepreședintele Catalin Bulf la Arefu a reunit peste 50 de participanți din 18 organizații: Argeș, Mehedinți, Dolj, Gorj, Valcea, Teleorman, Ilfov, Dambovița, Buzau, Braila, Tulcea, Iași, Maramureș,…